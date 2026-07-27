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iQOO Z11 भारत में जल्द होगा लॉन्च, चाइनीज वर्जन से अलग होगा प्रोसेसर

चीन में iQOO Z11 की कीमत करीब 31,200 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 9,020mAh बैटरी दी गई है. ( Image Credit: iQOO )

हैदराबाद: iQOO Z11 सीरीज़ को भारत में लगातार बड़ा करता जा रहा है. कंपनी ने भारत में पहले ही Z11x 5G और Z11 Lite को लॉन्च कर दिया है. अब ऐसी ख़बरें सामने आ रही है कि iQOO Z11 मॉडल को भी भारत में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है. आइए हम आपको वीवो की सब-ब्रांड कंपनी आइकू के इस अपकमिंग फोन के बारे में बताते हैं. गैजेट्स 360 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह स्मार्टफोन अगस्त में लॉन्च हो सकता है. चीन में इसे पांच महीने पहले लॉन्च किया गया था और अब कंपनी इसे भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. भारतीय मॉडल में अलग प्रोसेसर रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लॉन्च होने वाले iQOO Z11 मॉडल चाइनीज़ मॉडल से अलग होगा. चीन में लॉन्च हुए मॉडल में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 8500 SoC दिया गया है. वहीं, भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिप दिए जाने की बात कही जा रही है. अगर ऐसा होता है तो यह भारत में इस चिपसेट पर चलने वाला पहला स्मार्टफोन होगा.