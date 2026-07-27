iQOO Z11 भारत में जल्द होगा लॉन्च, चाइनीज वर्जन से अलग होगा प्रोसेसर
चीन में iQOO Z11 की कीमत करीब 31,200 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 9,020mAh बैटरी दी गई है.
Published : July 27, 2026 at 8:26 PM IST
हैदराबाद: iQOO Z11 सीरीज़ को भारत में लगातार बड़ा करता जा रहा है. कंपनी ने भारत में पहले ही Z11x 5G और Z11 Lite को लॉन्च कर दिया है. अब ऐसी ख़बरें सामने आ रही है कि iQOO Z11 मॉडल को भी भारत में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है. आइए हम आपको वीवो की सब-ब्रांड कंपनी आइकू के इस अपकमिंग फोन के बारे में बताते हैं.
गैजेट्स 360 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह स्मार्टफोन अगस्त में लॉन्च हो सकता है. चीन में इसे पांच महीने पहले लॉन्च किया गया था और अब कंपनी इसे भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.
भारतीय मॉडल में अलग प्रोसेसर
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लॉन्च होने वाले iQOO Z11 मॉडल चाइनीज़ मॉडल से अलग होगा. चीन में लॉन्च हुए मॉडल में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 8500 SoC दिया गया है. वहीं, भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिप दिए जाने की बात कही जा रही है. अगर ऐसा होता है तो यह भारत में इस चिपसेट पर चलने वाला पहला स्मार्टफोन होगा.
सूत्रों का यह भी कहना है कि भारतीय वर्जन में 3D कर्व्ड डिस्प्ले दिया जाएगा, हालांकि इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. आइए अब हम आपको चीन में लॉन्च हुए इसी फोन के मॉडल के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं, जिससे भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल के स्पेसिफिकेशन्स का भी अंदाजा लगाया जा सकेगा.
चीन में लॉन्च मॉडल में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और 300Hz टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट करता है. इसमें डिमेंसिटी 8500 चिपसेट के साथ 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज मिलती है. बैटरी की बात करें तो इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर OIS के साथ दिया गया है, वहीं सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.
चीन में iQOO Z11 की शुरुआती कीमत CNY 2,299 यानी करीब 31,200 रुपये है, जो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए है. इसके अलावा 12GB और 16GB रैम के साथ 256GB व 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट भी मौजूद हैं, जिनकी कीमत करीब 34,000 से 46,300 रुपये के बीच है. अब देखना यह होगा कि भारतीय ग्राहकों को यह फोन किस कीमत और किन बदलावों के साथ मिलता है.