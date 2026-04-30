iQOO Neo 10 नए कलर ऑप्शन्स के साथ भारत में लॉन्च, मिलेगी 7,000mAh की बैटरी
iQOO ने भारतीय बाजार में अपना iQOO Neo 10 स्मार्टफोन दो न कलर ऑप्शन में उतारा है. इसकी शुरुआती कीमत 37,999 रुपये है.
Published : April 30, 2026 at 3:48 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी iQOO ने भारतीय बाजार में अपना iQOO Neo 10 उतार दिया है और इस स्मार्टफोन को कुल दो नए कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. ये नए कलर ऑप्शन Inferno Red और Titanium Chrome फिनिश में लॉन्च होने के लगभग एक साल बाद आए हैं. जानकारी के अनुसार, ये नए कलर वेरिएंट देश में अगले हफ़्ते से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.
नए iQOO Neo 10 को Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ उतारा गया है, जिसमें 16GB तक RAM और 512GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है. इसमें 7,000mAh की बैटरी और 50-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा यूनिट दिया गया है. इसकी बॉडी IP65-रेटेड है, जो इसे धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रखती है.
iQOO Neo 10 की कीमत
Vivo के सब-ब्रांड iQOO ने गुरुवार को भारत में iQOO Neo 10 को Alpine White और Asphalt Black कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है. इस नए वेरिएंट की कीमत 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये और 16GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए 42,999 रुपये रखी गई है. ऑफर्स के साथ इस फोन के 8GB और 16GB RAM वाले वेरिएंट को क्रमशः 34,999 रुपये और 40,999 रुपये की रियायती दरों पर खरीदा जा सकता है.
बता दें कि iQOO Neo 10 के Alpine White और Asphalt Black कलर वेरिएंट की सेल 5 मई को दोपहर 12 बजे IST से Amazon और iQOO India की वेबसाइट पर शुरू होगी. जानकारी के अनुसार, ये नए मॉडल Inferno Red और Titanium Chrome कलर ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं, जो मई 2025 में भारत में फोन के लॉन्च के बाद से ही पहले से मौजूद हैं.
iQOO Neo 10 के स्पेसिफिकेशन
जानकारी के अनुसार, iQOO Neo 10 लेटेस्ट OriginOS 6 पर चलता है, जो Android 16 पर आधारित है. इसमें 6.78-इंच की 1.5K (1,260×2,800) AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक और लोकल पीक ब्राइटनेस 5,500 nits तक है. इसमें Snapdragon 8s Gen 4 SoC के साथ-साथ 16GB तक LPDDR5X Ultra RAM और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है.
इस फोन के पीछे की तरफ, iQOO Neo 10 में एक डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का Sony IMX882 प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. इस फोन में 32-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलता है.
इस फोन में एक डेडिकेटेड Q1 गेमिंग चिपसेट और थर्मल मैनेजमेंट के लिए 7,000mm² का वेपर कूलिंग चैंबर भी दिया गया है. iQOO Neo 10 की बिल्ड IP65-रेटेड है. इस स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो 120W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.