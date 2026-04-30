ETV Bharat / technology

iQOO Neo 10 नए कलर ऑप्शन्स के साथ भारत में लॉन्च, मिलेगी 7,000mAh की बैटरी

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी iQOO ने भारतीय बाजार में अपना iQOO Neo 10 उतार दिया है और इस स्मार्टफोन को कुल दो नए कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. ये नए कलर ऑप्शन Inferno Red और Titanium Chrome फिनिश में लॉन्च होने के लगभग एक साल बाद आए हैं. जानकारी के अनुसार, ये नए कलर वेरिएंट देश में अगले हफ़्ते से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

नए iQOO Neo 10 को Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ उतारा गया है, जिसमें 16GB तक RAM और 512GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है. इसमें 7,000mAh की बैटरी और 50-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा यूनिट दिया गया है. इसकी बॉडी IP65-रेटेड है, जो इसे धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रखती है.

iQOO Neo 10 की कीमत

Vivo के सब-ब्रांड iQOO ने गुरुवार को भारत में iQOO Neo 10 को Alpine White और Asphalt Black कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है. इस नए वेरिएंट की कीमत 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये और 16GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए 42,999 रुपये रखी गई है. ऑफर्स के साथ इस फोन के 8GB और 16GB RAM वाले वेरिएंट को क्रमशः 34,999 रुपये और 40,999 रुपये की रियायती दरों पर खरीदा जा सकता है.

बता दें कि iQOO Neo 10 के Alpine White और Asphalt Black कलर वेरिएंट की सेल 5 मई को दोपहर 12 बजे IST से Amazon और iQOO India की वेबसाइट पर शुरू होगी. जानकारी के अनुसार, ये नए मॉडल Inferno Red और Titanium Chrome कलर ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं, जो मई 2025 में भारत में फोन के लॉन्च के बाद से ही पहले से मौजूद हैं.