iQOO 15R का कैमरा हुआ कन्फर्म, 7600mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP Sony Sony LYT सेंसर

आइकू लॉन्च से पहले लगातार अपने इस फोन को टीज़र्स रिलीज़ कर रहा है. हाल ही में आइकू इंडिया के सीईओ निपुण मर्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर iQOO 15R का कैमरा टीज़र शेयर किया. इस टीज़र में फोन के पिछले हिस्से पर स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, जिसमें काफी छोटे अक्षरों में कैमरा सेंसर का नाम लिखा हुआ है. इसे ध्यान से पढ़ने पर पता चला है कि iQOO 15R Sony LYT सेंसर के साथ लॉन्च होगा, जो 50MP का होगा. हालांकि, सेंसर का पूरा नाम सामने नहीं आया है.

हैदराबाद: वीवो की सब-ब्रांड कंपनी iQOO जल्द ही भारत में अपना नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम iQOO 15R है. इस फोन की चर्चा पिछले कई हफ्तों से हो रही है और आइकू इंडिया के सीईओ ने इस अपकमिंग फोन की कैमरा डिटेल्स शेयर की है. इससे पहले कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट को भी कंफर्म कर दिया था. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.

आपको बता दें कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि iQOO 15R चीन में लॉन्च हुए iQOO Z11 Turbo का रीब्रांडेड वर्ज़न होगा, लेकिन iQOO Z11 Turbo में 200MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है. अब निपुण मर्या के द्वारा शेयर किए गए कैमरा टीज़र ने कंफर्म कर दिया है कि कंपनी ने भारत में लॉन्च होने वाले iQOO 15R को चीन में लॉन्च हुए iQOO Z11 Turbo से अलग बनाया है. iQOO 15R को कंपनी ने भारतीय यूज़र्स की जरूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया है.

iQOO 15R में कंपनी का खुद का Origin Island फीचर भी मिलेगा. यह Apple के Dynamic Island फीचर जैसा है, जिसमें नोटिफिकेशन, लाइव एक्टिविटीज और क्विक कंट्रोल्स दिखते हैं. इसके अलावा कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इस फोन को 4 साल तक Android अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे. iQOO 15R की बैटरी भी काफी चर्चा में है. इस फोन में कंपनी 7,600mAh की बड़ी बैटरी देगी. कंपनी का दावा है कि इतनी बड़ी बैटरी के साथ, यह भारत का सबसे स्लिम फोन होगा. इसकी मोटाई सिर्फ 7.9mm होगी.

इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा. कंपनी के मुताबिक, इस चिपसेट ने AnTuTu पर 3.5 मिलियन से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है. CPU परफॉर्मेंस में 36% और NPU परफॉर्मेंस में 46% तक का सुधार देखने को मिलेगा. iQOO 15R का भारत में लॉन्च 24 फरवरी को होगा. इससे पहले 22 फरवरी को कोयंबटूर में एक स्पेशल Sneak Peek इवेंट भी रखा गया है, जहां चुनिंदा यूजर्स फोन को लॉन्च से पहले इस्तेमाल कर पाएंगे. इसके बाद BGMI गेमिंग सेशन भी आयोजित किया जाएगा.