ETV Bharat / technology

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 144Hz डिस्प्ले और 7600mAh बैटरी से लैस

हैदराबाद: iQOO 15R को आज भारत में लॉन्च कर दिया है. आइकू ने इससे पहले iQOO 15 को लॉन्च किया था और अब iQOO 15R को भी उसी फ्लैगशिप सीरीज के तहत लॉन्च कर दिया गया है. इस फोन में कंपनी ने फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ बड़ी बैटरी, बेहतरीन क्वालिटी वाला डिस्प्ले और एक दमदार कैमरा सेटअप भी दिया है. ओवरऑल, आइकू का यह फोन एक ऑन-पेपर एक अच्छा फोन लग रहा है. आइए हम आपको iQOO 15R के बारे में बताते हैं. भारत में इस फोन की कीमत 44,999 रुपये से शुरू होती है.

iQOO 15R में 6.59 इंच की 1.5K रेजॉल्यूशन (1260 x 2750 पिक्सल्स) वाली AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक का है है. इस स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स और PWM डिमिंग रेट 4320Hz है और यह HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है. कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन में गेमिंग के दौरान स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144Hz तक भी सपोर्ट करता है, जो इस फोन की सबसे खास बातों में से एक हो सकती.