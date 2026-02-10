ETV Bharat / technology

iQOO 15R की लॉन्च डेट कंफर्म, 7600mAh बैटरी के साथ मिलेगा 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

iQOO 15R में प्रोसेर के लिए Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलेगा. ( Image Credit: iQOO/Amazon )

कंपनी अपने इस अपकमिंग फोन को Dark Knight और Triumph Silver यानी कुल दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च करेगी. लॉन्च से पहले आइकू ने इस फोन के कई अहम फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स को कंफर्म कर दिया है. iQOO 15R में 1.5K रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा.इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5,000 निट्स तक की लोकल पीक ब्राइटनेस है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देगी. इसके अलावा इसमें HDR10+ सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे वीडियो देखने का एक्सपीरियंस बेहतर होगा.

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी Vivo का सब-ब्रांड iQOO भारत में जल्द ही एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है. इस फोन का नाम iQOO 15R है, जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से किया जा रहा है. अब आखिरकार कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट का ऐलान भी कर दिया है. यह फोन कंपनी की iQOO 15 सीरीज़ का दूसरा मॉडल होगा और इसे भारत में 24 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च के बाद इस फोन की बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न पर होगी.

iQOO 15R के कंफर्म स्पेसिफिकेशन्स

कनेक्टिविटी की बात करें तो इस फोन में Bluetooth 6, Wi-Fi 7, NFC, USB Type-C पोर्ट और Infrared Blaster जैसे लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे. इसमें सेफ्टी के लिए अल्ट्रासोनिक 3D फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है. इसके साथ ही फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आने वाला है, यानी पानी और धूल से भी फोन की सुरक्षा होगी.

परफॉर्मेंस की बात करें तो iQOO 15R में Qualcomm का 3nm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा. कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन ने AnTuTu पर 35 लाख से ज्यादा स्कोर किया है. इसके साथ फोन में iQOO Q2 Supercomputing Chip और Network Enhancement चिप भी दी गई है, जिससे फोन में गेमिंग और नेटवर्क परफॉर्मेंस बेहतर होगी.

इस फोन में iQOO Q2 Supercomputing Chip और Network Enhancement चिप भी दी गई है. (Image Credit: iQOO/Amazon)

फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें 6.5K IceCore VC Cooling System दिया गया है, जो 10 मिनट में तापमान को करीब 15 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है. इन सभी चीजों के अलावा फोन की सबसे खास बातों में से एक इसका बैटरी सिस्टम भी है. iQOO 15R में 7,600mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो 100W फास्ट चार्जिंग और बायपास चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. कंपनी का दावा है कि फोन सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में ही घंटों तक गेमिंग, वीडियो और सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है.

iQOO 15R के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसका मेन कैमरा 50MP Sony LYT-700V सेंसर के साथ आएगा, जो OIS सपोर्ट भी करेगा. यह स्मार्टफोन Android 16 आधारित OriginOS 6 चलेगा. कंपनी ने वादा किया है कि वो इसमें 4 साल तक का ओएस अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देगी.