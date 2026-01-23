ETV Bharat / technology

iQOO 15R जल्द होगा भारत में लॉन्च, 7600mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद

iQOO 15R की Geekbench लिस्टिंग सामने आई है, जिसमें Snapdragon 8 Gen 5, बड़ी बैटरी और दमदार परफॉर्मेंस का संकेत मिला है.

The iQOO 15R could feature a large 7600mAh battery and 100W fast charging support.
iQOO 15R में 7600mAh की बड़ी बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकती है (Image Credit: iQOO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: वीवो की सब-ब्रांड कंपनी आइकू भारत में अपना एक नया और फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है. इस फोन का नाम iQOO 15R है. इस फोन के बारे में बहुत सारी जानकारियां सामने आ चुकी है. कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि भारत में यह फोन अमेज़न पर बिकेगा. हालांकि. कंपनी ने अभी तक अपने इस फोन की लॉन्च डेट को कंफर्म नहीं किया है. इस बीच Geekbench पर फोन की लिस्टिंग सामने आई है.

गीकबेंच लिस्टिंग के मुताबिक, इस डिवाइस को Vivo I2508 नाम से दर्ज किया गया है, जिसे iQOO 15R का इंडियन वेरिएंट माना जा रहा है. इस बेंचमार्क टेस्ट में फोन ने OpenCL में 7,687 का स्कोर हासिल किया है. लिस्टिंग में दिए गए CPU डिटेल्स बताते हैं कि फोन में एक पावरफुल ऑक्टा-कोर Qualcomm प्रोसेसर दिया गया है. इसमें दो हाई-परफॉर्मेंस कोर 3.80GHz की स्पीड पर चलते हैं, जबकि चार अन्य कोर 3.32GHz तक की क्लॉक स्पीड सपोर्ट करते हैं. ये स्पेसिफिकेशन Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट से मेल खाते हैं. इसका मतलब साफ है कि आइकू के इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 यानी एक फ्लैगशिप चिपसेट दी जा सकती है.

iQOO 15R की डिटेल्स

गीकबेंच डेटा से एक और बात साफ हो गई है कि iQOO 15R फोन Android 16 पर रन करेगा और टेस्ट किए गए वेरिएंट में 8GB RAM दी गई है. ऐसा माना जा रहा है कि लॉन्च के समय आइकू अपने इस फोन में 8GB से भी ज्यादा रैम और स्टोरेज वाले ऑप्शन भी पेश करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iQOO 15R असल में हाल ही में चीन में लॉन्च हुए iQOO Z11 Turbo का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है.

अगर ऐसा हुआ तो भारतीय यूज़र्स को इस अपकमिंग फोन में 6.59-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. इसके अलावा फोन में IP68 और IP69 रेटिंग मिलने की उम्मीद है, जो इसे पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा देगी. कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में 200MP का प्राइमरी रियर कैमरा, 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. हालांकि, iQOO की पहचान कैमरे से ज्यादा परफॉर्मेंस और बैटरी के लिए रही है.

बैटरी इस फोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो सकती है. इसमें 7,600mAh की बड़ी बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग मिलने की संभावना है. चीन में iQOO Z11 Turbo की शुरुआती कीमत करीब 36,000 रुपये है. अगर भारत में भी iQOO इसी रेंज में कीमत रखता है, तो iQOO 15R परफॉर्मेंस-लवर्स के लिए एक मजबूत ऑप्शन बन सकता है.

TAGGED:

IQOO 15R
IQOO 15R INDIA LAUNCH
IQOO 15R PRICE IN INDIA
SNAPDRAGON 8 GEN 5 PHONE
IQOO 15R SPECIFICATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.