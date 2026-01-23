ETV Bharat / technology

iQOO 15R जल्द होगा भारत में लॉन्च, 7600mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद

iQOO 15R में 7600mAh की बड़ी बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकती है ( Image Credit: iQOO )

हैदराबाद: वीवो की सब-ब्रांड कंपनी आइकू भारत में अपना एक नया और फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है. इस फोन का नाम iQOO 15R है. इस फोन के बारे में बहुत सारी जानकारियां सामने आ चुकी है. कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि भारत में यह फोन अमेज़न पर बिकेगा. हालांकि. कंपनी ने अभी तक अपने इस फोन की लॉन्च डेट को कंफर्म नहीं किया है. इस बीच Geekbench पर फोन की लिस्टिंग सामने आई है. गीकबेंच लिस्टिंग के मुताबिक, इस डिवाइस को Vivo I2508 नाम से दर्ज किया गया है, जिसे iQOO 15R का इंडियन वेरिएंट माना जा रहा है. इस बेंचमार्क टेस्ट में फोन ने OpenCL में 7,687 का स्कोर हासिल किया है. लिस्टिंग में दिए गए CPU डिटेल्स बताते हैं कि फोन में एक पावरफुल ऑक्टा-कोर Qualcomm प्रोसेसर दिया गया है. इसमें दो हाई-परफॉर्मेंस कोर 3.80GHz की स्पीड पर चलते हैं, जबकि चार अन्य कोर 3.32GHz तक की क्लॉक स्पीड सपोर्ट करते हैं. ये स्पेसिफिकेशन Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट से मेल खाते हैं. इसका मतलब साफ है कि आइकू के इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 यानी एक फ्लैगशिप चिपसेट दी जा सकती है.