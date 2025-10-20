iQOO 15 हुआ लॉन्च, जानें इस हफ्ते लॉन्च होने वाले फ्लैगशिप फोन्स की लिस्ट
iQOO 15 के साथ-साथ इस हफ्ते कई फ्लैगशिप फोन दुनिया के सबसे पावरफुल प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाले हैं.
Published : October 20, 2025 at 9:02 PM IST
हैदराबाद: दिवाली की धूम के बाद स्मार्टफोन कंपनियां कई शानदार स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाली हैं. 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आइकू से लेकर रियलमी और रेडमी तक बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं. इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स शामिल हैं. आइए हम आपको इस हफ्ते लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं, जिनमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स भी शामिल हैं.
iQOO 15 - लॉन्च डेट - 20 अक्टूबर
20 अक्टूबर यानी आज ही iQOO 15 को चीन में लॉन्च किया जा चुका है. इस फोन में कंपनी ने 6.85 इंच की 2K+ कर्व्ड Samsung M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले दी है, जो HDR10+ और 144Hz वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इस फोन में 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है. इसमें ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 3nm SoC चिपसेट दिया गया है, जो Adreno 840 GPU और Q3 Gaming chip के साथ आता है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6.0 पर रन करता है.
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP+50MP+50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और Periscope Telephoto लेंस भी शामिल है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 30MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. चीन में इस फोन की कीमत 4,199 युआन से शुरू होती है, जिसकी भारत में वैल्यू लगभग 51,780 रुपये के आसपास होती है. इस कीमत में यूज़र्स को iQOO 15 का बेस वेरिएंट मिलेगा, जिसमें 12 RAM और 256GB स्टोरेज शामिल है. भारत में इस फोन को OriginOS 6.0 के साथ नवंबर में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी पुष्टि कंपनी ने खुद आधिकारिक तौर पर दी है.
iQOO 15 launched in China— Mukul Sharma (@stufflistings) October 20, 2025
Processor and performance
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Q3 gaming chip + QNSS super rendering engine
- LPDDR5X Ultra
- UFS 4.1
- Self-developed full-scene Ray Tracing
- 2K + 144FPS
- 8K VC Ice Dome cooling system
- Universal Esports Network System 2.0
-… https://t.co/ohjzzIX2Yu pic.twitter.com/3RdvGYf1Ff
Realme GT 8 - लॉन्च डेट - 21 अक्टूबर
21 अक्टूबर यानी कल रियलमी अपने इस नए फोन यानी realme GT 8 को चीन में ही लॉन्च करने जा रही है. इस फोन में भी क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिल सकता है, जो R1 गेमिंग चिप के साथ आता है. इस फोन में 16GB तक की रैम और 1TB तक की स्टोरेज मिल सकती है. इसके अलावा इस फोन में 6.78 इंच की 2K स्क्रीन दी जा सकती है, जो फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगी और उसका रिफ्रेश रेट 144Hz होगा.
इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें 50MP-50MP का मेन सेंसर और पेरीस्कोप सेंसर के साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस दिए जा सकते हैं. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी कंपनी 50MP का फ्रंट कैमरा दे सकती है. इस फोन में 7000mAh की बैटरी के साथ 100W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है.
Realme GT 8 Pro - लॉन्च डेट - 21 अक्टूबर
Realme GT 8 Pro को भी रियलमी कल ही अपने घरेलू मार्केट में लॉन्च कर सकती है. इस फोन में कंपनी क्वालकॉम के अभी तक के सबसे पावरफुल चिपसेट यानी Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ लॉन्च करेगी, जिसे क्वालकॉम ने हाल ही में लॉन्च किया था. इस फोन में GT BOOST 3.0 टेक्नोलॉजी दी जाएगी. इस फोन का चिपसेट और प्रोसेसर इतना पावरफुल होगा कि कंपनी ने दावा किया है कि इसमें BGMI और Genshin Impact को एकसाथ हाई फ्रेम रेट में खेला जा सकेगा.
इस फोन में यूज़र्स को Ricoh Imaging कैमरा मिलेगा. इसमें 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो दिया जाएगा, जो 50MP-50MP के दो अन्य कैमरा सेंसर्स के साथ आएगा. इसके ओअलावा इस फोन में यूज़र्स को 7000mAh की बैटरी भी दी जा सकती है, जो 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा.
Redmi K90 Pro Max - लॉन्च डेट – 23 अक्टूबर
इस लिस्ट में रेडमी का भी एक नया फोन शामिल है. रेडमी के इस फोन को 23 अक्टूबर को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. इस फोन को सबसे पहले चीन में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद इसे POCO ब्रांड के तहत भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है. इस फोन में भी कंपनी अभी तक के सबसे पावरफुल चिपसेट का इस्तेमाल कर सकती है, जिसका नाम Snapdragon 8 Elite Gen 5 है.
गीकबेंच पर इस स्मार्टफोन को 16GB RAM के साथ स्पॉट किया गया है. हालांकि, इसका बेस वेरिएंट 12GB RAM के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इसमें स्टोरेज के लिए यूज़र्स को 256GB से लेकर 1TB तक का ऑप्शन मिल सकता है. इसके अलावा इस फोन में कंपनी 7,500mAh की बैटरी दे सकती है, जो 100W की फास्ट चार्जिंग और 50W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकती है. इस फोन में फोटोग्राफी के लिए 50MP LYT950 OIS सेंसर, 50MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 50MP Samsung JN5 पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस दिए जा सकते हैं.