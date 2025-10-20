ETV Bharat / technology

iQOO 15 हुआ लॉन्च, जानें इस हफ्ते लॉन्च होने वाले फ्लैगशिप फोन्स की लिस्ट

iQOO 15 को चीन में लॉन्च किया गया है, भारत में इसे नवंबर में लॉन्च किया जाएगा. ( फोटो क्रेडिट: X/@midroid5G )

हैदराबाद: दिवाली की धूम के बाद स्मार्टफोन कंपनियां कई शानदार स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाली हैं. 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आइकू से लेकर रियलमी और रेडमी तक बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं. इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स शामिल हैं. आइए हम आपको इस हफ्ते लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं, जिनमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स भी शामिल हैं. iQOO 15 - लॉन्च डेट - 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर यानी आज ही iQOO 15 को चीन में लॉन्च किया जा चुका है. इस फोन में कंपनी ने 6.85 इंच की 2K+ कर्व्ड Samsung M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले दी है, जो HDR10+ और 144Hz वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इस फोन में 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है. इसमें ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 3nm SoC चिपसेट दिया गया है, जो Adreno 840 GPU और Q3 Gaming chip के साथ आता है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6.0 पर रन करता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP+50MP+50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और Periscope Telephoto लेंस भी शामिल है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 30MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. चीन में इस फोन की कीमत 4,199 युआन से शुरू होती है, जिसकी भारत में वैल्यू लगभग 51,780 रुपये के आसपास होती है. इस कीमत में यूज़र्स को iQOO 15 का बेस वेरिएंट मिलेगा, जिसमें 12 RAM और 256GB स्टोरेज शामिल है. भारत में इस फोन को OriginOS 6.0 के साथ नवंबर में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी पुष्टि कंपनी ने खुद आधिकारिक तौर पर दी है. Realme GT 8 - लॉन्च डेट - 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर यानी कल रियलमी अपने इस नए फोन यानी realme GT 8 को चीन में ही लॉन्च करने जा रही है. इस फोन में भी क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिल सकता है, जो R1 गेमिंग चिप के साथ आता है. इस फोन में 16GB तक की रैम और 1TB तक की स्टोरेज मिल सकती है. इसके अलावा इस फोन में 6.78 इंच की 2K स्क्रीन दी जा सकती है, जो फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगी और उसका रिफ्रेश रेट 144Hz होगा.