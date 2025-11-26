iQOO 15 भारत में लॉन्च: दुनिया के सबसे तेज़ प्रोसेसर के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी, जानें कीमत
आइकू ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जो उनका फ्लैगशिप स्मार्टफोन है. आइए हम इसके बारे में जानते हैं.
Published : November 26, 2025 at 1:18 PM IST
हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी आइकू ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO 15 है. यह आइकू का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसे कंपनी ने क्वालकॉम के द्वारा लॉन्च किए गए अभी तक के सबसे तेज प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है, जिसका नाम Snapdragon 8 Elite Gen 5 है. इस चिपसेट के साथ फोन में 7000mAh की एक बड़ी बैटरी और शानदार कैमरा सेटअप भी दिया गया है. इस फोन की कीमत 72,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इस फोन की कीमत और इसमें मिलने वाले स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में बताते हैं.
इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...