ETV Bharat / technology

iQOO 15 भारत में लॉन्च: दुनिया के सबसे तेज़ प्रोसेसर के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी, जानें कीमत

आइकू ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जो उनका फ्लैगशिप स्मार्टफोन है. आइए हम इसके बारे में जानते हैं.

This phone is equipped with Qualcomm's fastest chipset yet.
इस फोन में क्वालकॉम का अभी तक का सबसे तेज चिपसेट दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: X/iQOO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 1:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी आइकू ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO 15 है. यह आइकू का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसे कंपनी ने क्वालकॉम के द्वारा लॉन्च किए गए अभी तक के सबसे तेज प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है, जिसका नाम Snapdragon 8 Elite Gen 5 है. इस चिपसेट के साथ फोन में 7000mAh की एक बड़ी बैटरी और शानदार कैमरा सेटअप भी दिया गया है. इस फोन की कीमत 72,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इस फोन की कीमत और इसमें मिलने वाले स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में बताते हैं.

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

TAGGED:

IQOO 15
IQOO 15 PRICE IN INDIA
IQOO 15 PROCESSOR
IQOO 15 CAMERA
IQOO 15 SPECIFICATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 पॉइंट्स चढ़कर 84,895 पहुंचा; निफ्टी ने लगाई 94 पॉइंट्स की छलांग

धर्मेंद्र के निधन पर IFFI 2025 में 1 मिनट का मौन, 'ही-मैन' को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 'शोले' की 4K स्क्रीनिंग कैंसिल

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

हरियाणा के रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, मैदान में पोल गिरने से हादसा, प्रशासन पर उठे सवाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.