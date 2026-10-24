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बिना क्लिक किए सिर्फ विज्ञापन देखते ही हैक हो रहे हैं iPhone, ऐसे चुराया जा रहा डेटा

बिना किसी लिंक पर क्लिक किए सिर्फ स्क्रीन पर विज्ञापन दिखते ही हजारों सही वेबसाइटों के जरिए iPhone में खतरनाक spyware घुस जाता है.

Attackers are targeting iPhones running older systems; therefore, keeping the operating system updated is the most essential security measure.
अटैकर्स पुराने सिस्टम वाले iPhone को निशाना बना रहे हैं इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अपडेट रखना सबसे जरूरी सुरक्षा का तरीका है. (Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 24, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: आजकल आईफोन यूज़र्स के लिए एक बड़ा खतरा सामने आया है. सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने पाया है कि कम से कम 6,600 असली वेबसाइट्स को बिना उनके मालिकों की जानकारी के मालवेयर कोड लोड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

इनमें से 248 वेबसाइट्स सीधे स्पायवेयर डिलीवर कर रही हैं. इन वेबसाइट्स पर हर महीने करीब 9 मिलियन विजिटर्स आते हैं. यहां तक कि यूज़र को कोई संदिग्ध लिंक क्लिक करने की जरूरत भी नहीं होती. यूज़र की स्क्रीन पर जैसे ही विज्ञापन दिखाई देता है, वैसे ही अटैक शुरू हो जाता है.

यह अटैक कैसे काम करता है?

यह जानकारी 22 अक्टूबर 2026 को iVerify और Report URI नाम की दो कंपनियों ने दी. iVerify के को-फाउंडर रॉकी कोल ने बताया कि यूज़र किसी गलत साइट पर नहीं जा रहा है, बल्कि वो सिर्फ स्क्रॉल कर रहा होता है और अपने-आप किसी भी लिंक को किए बिना भी इंफेक्ट हो जाता है.

एक केस में एक फाइनेंशियल कंपनी के कर्मचारी का आइफोन इंस्टाग्राम पर soccer ad देखते ही संक्रमित हो गया. मलेसियस कोड ने तुरंत ओएस चेक किया और मैचिंग अटैक चला दिया. उसने लॉगिन क्रेडेशियल चुराए और क्रिप्टोकरंसी वॉलेट्स ढूंढें.

दूसरा अभियान Report URI ने पकड़ा. अटैकर्स ने करीब 630 एक्पायर हो चुके डोमेन्स खरीद लिए, जिन्हें असली वेबसाइट्स चैटबॉट और एनालिटिक्स टूल के लिए इस्तेमाल कर रही थीं. इससे करीब 8,000 साइट्स पर असर पड़ा. ये खतरे में पड़े आईफोन को स्पाइवेयर की तरह रीडायरेक्ट कर रहे थे. इसका मकसद क्रिप्टोकरंसी वॉलेट्स से पैसे चुराना और ऑथेंटिकेशन क्रेडिशियल्स हासिल करना था.

DeadTag ग्रुप और टूलकिट्स का इस्तेमाल

Report URI के फाउंडर स्कॉट हेलमे ने बताया कि DeadTag नाम का ग्रुप डिलीवरी स्लॉट्स बेच रहा है. यह ग्रुप हर हफ्ते दस नए मैलेसियस डोमेन्स तैयार करता है. इसके कस्टमर्स वो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, जो आइफोन्स को टारगेट करते हैं. वो दो पुराने अटैक टूलकिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले स्टेट एजेंसिस के पास थे और लीक हो गए थे. एपल ने पुरानी खामियां पैच कर दी हैं, लेकिन अटैकर्स उन डिवाइसेस को निशाना बना रहे हैं, जिनका ओएस अपडेट नहीं हुआ.

यह दिखाता है कि स्पाइवेयर अब सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं बल्कि आम क्राइम का हथियार बन गया है. अटैकर्स चीन से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि कोड चाइनीज़ लिखा है. एपल और मेटा से अभी कोई जवाब नहीं मिला है. कॉपोरेट्स के लिए BYOD वाला रिस्क बढ़ गया है. इसमें सबसे जरूरी बात है कि मोबाइल ओएस हमेशा अपडेट रखें क्योंकि ये अटैक पुरानी वर्ज़न्स की कमजोरियों पर चलते हैं. एड नेटवर्क्स के जरिए बिना किसी क्लिक के भी डिवाइस संक्रमित हो रहा है इसलिए लोगों को सावधानी रखनी बहुत जरूरी है.

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