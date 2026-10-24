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बिना क्लिक किए सिर्फ विज्ञापन देखते ही हैक हो रहे हैं iPhone, ऐसे चुराया जा रहा डेटा

अटैकर्स पुराने सिस्टम वाले iPhone को निशाना बना रहे हैं इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अपडेट रखना सबसे जरूरी सुरक्षा का तरीका है. ( Getty Images )

हैदराबाद: आजकल आईफोन यूज़र्स के लिए एक बड़ा खतरा सामने आया है. सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने पाया है कि कम से कम 6,600 असली वेबसाइट्स को बिना उनके मालिकों की जानकारी के मालवेयर कोड लोड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

इनमें से 248 वेबसाइट्स सीधे स्पायवेयर डिलीवर कर रही हैं. इन वेबसाइट्स पर हर महीने करीब 9 मिलियन विजिटर्स आते हैं. यहां तक कि यूज़र को कोई संदिग्ध लिंक क्लिक करने की जरूरत भी नहीं होती. यूज़र की स्क्रीन पर जैसे ही विज्ञापन दिखाई देता है, वैसे ही अटैक शुरू हो जाता है.

यह अटैक कैसे काम करता है? यह जानकारी 22 अक्टूबर 2026 को iVerify और Report URI नाम की दो कंपनियों ने दी. iVerify के को-फाउंडर रॉकी कोल ने बताया कि यूज़र किसी गलत साइट पर नहीं जा रहा है, बल्कि वो सिर्फ स्क्रॉल कर रहा होता है और अपने-आप किसी भी लिंक को किए बिना भी इंफेक्ट हो जाता है. एक केस में एक फाइनेंशियल कंपनी के कर्मचारी का आइफोन इंस्टाग्राम पर soccer ad देखते ही संक्रमित हो गया. मलेसियस कोड ने तुरंत ओएस चेक किया और मैचिंग अटैक चला दिया. उसने लॉगिन क्रेडेशियल चुराए और क्रिप्टोकरंसी वॉलेट्स ढूंढें.