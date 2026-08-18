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iPhone Fold: सितंबर में होगा पेश, लेकिन बिक्री में हो सकती है देरी, जानें वजह

Apple का पहला फोल्डेबल iPhone सितंबर में iPhone 18 सीरीज के साथ शोकेस होगा, लेकिन इसकी बिक्री में देरी हो सकती है.

Caviar has leaked the design of Apple's first foldable phone, the iPhone Ultra.
Caviar ने एपल के पहले फोल्डेबल फोन यानी iPhone Ultra का डिज़ाइन लीक कर दिया है. (Image Credit: Caviar)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 3:05 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: एपल ने अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को अगले महीने यानी सिंतबर में iPhone 18 सीरीज के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन का नाम iPhone Fold हो सकता है. इसके संभावित लॉन्च से करीब एक महीने पहले एक बड़ी ख़बर सामने आई है. चीन बेस्ड सप्लायर कंपनी ने दावा किया है कि यह फोल्डेबल फोन लॉन्च के तुरंत बाद बाजार में नहीं लाया जाएगा.

ऑस्ट्रेलियन न्यूज आउटलेट चैनल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, सप्लायर ने बताया कि एपल की सप्लाई चेन, टेस्टिंग और प्राइसिंग को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में इस डिवाइस को रिटेल तक पहुंचने में महीनों लग सकते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, सप्लायर ने बताया कि यह देरी मुख्य रूप से सप्लाई और प्राइसिंग से जुड़ी दिक्कतों की वजह से हो रही है. इसके साथ यह भी कहा गया है कि जो प्रोडक्शन मॉडल पहले ही बनाए जा चुके हैं, उनमें टेस्टिंग को लेकर भी परेशानी आ रही है.

कई रिपोर्ट्स में हुई पुष्टि

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के टेलीकॉम कैरियर्स और एक बड़े रिटेल ने भी आईफोन फोल्ड के लॉन्च के बाद बिक्री में होने वाली देरी वाली ख़बर की पुष्टि की है. इसका मतलब है कि जब iPhone 18 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च होगी, तब iPhone Fold रिटेल शेल्फ पर मौजूद नहीं होगा. लीक्स के मुताबिक, यह फोल्डेबल फोन सबसे पहले अमेरिकन मार्केट में उतारा जाएगा और उसके बाद चीन जैसे मुख्य मार्केट्स में इसका विस्तार होगा.

मशहूर एनालिस्ट मिंग-ची कुओ (Ming-Chi Kuo) का भी दावा है कि एप्पल iPhone 18 सीरीज के साथ iPhone Fold को सभी सभी मार्केट्स में एक साथ लॉन्च करेगी, क्योंकि इसकी सप्लाई काफी सीमित रहने वाली है. इस एनालिस्ट के मुताबिक, इसका लॉन्च पैटर्न साल 2017 में आए iPhone X जैसा हो सकता है, जिसे सितंबर में कंपनी ने दिखाया तो था, लेकिन उसकी सेल कुछ हफ्तों के बाद शुरू की गई थी.

कुओ के अनुमान के मुताबिक, 2026 की दूसरी छमाही में सिर्फ 7 से 8 मिलियन यूनिट्स ही तैयार हो पाएंगी, जबकि तीसरी तिमाही में सिर्फ 5 लाख से 10 लाख यूनिट्स ही मिलेंगी. वहीं, iPhone 18 Pro और Pro Max की करीब 20 मिलियन यूनिट्स बन जाएंगी. इसके अलावा ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने भी एक लाइव क्यू एंड ए सेशन में कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि iPhone Fold को iPhone 18 Pro और Pro Max के शिप होने के बाद ही रिलीज़ किया जाएगा.

लॉन्च के समय नहीं बताई जाएगी कीमत

रिपोर्ट के मुताबिक, एपल सितंबर में होने वाले लॉन्च इवेंट में आईफोन फोल्ड की कीमत का खुलासा नहीं करेगी. इसमें ऐसा दावा किया गया है कि कंपोनेंट से जुड़ी दिक्कतों की वजह से इसकी कीमत मौजूदा आईफोन मॉडल्स के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया में आईफोन फोल्ड की कीमत Samsung Galaxy Fold 8 से करीब 700 डॉलर ज्यादा हो सकती है, जिसका 256GB वेरिएंट फिलहाल करीब 2,700 से 3,000 डॉलर के बीच बिक रहा है.

इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एपल के डिज़ाइनर्स द्वारा सैमसंग के पासपोर्ट साइज वाले Fold 8 की क्वालिटी देखने के बाद कंपनी के अपने Fold के डिजाइन को लेकर भी सवाल उठे हैं. भारत में आईफोन फोल्ड की उपलब्धता को लेकर अभी तक कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है. अगर चैनल न्यूज़ की रिपोर्ट सच साबित होती है और लॉन्च में देरी के साथ प्रोडक्शन यूनिट्स भी सीमित रहते हैं, तो इसका असर भारत में इस फोल्डेबल फोन की रिटेल उपलब्धता पर भी पड़ सकता है.

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