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iphone Duo vs Samsung Fold 8 Ultra: जानें कौन सा फोल्डेबल फोन है ज्यादा बेहतर?

iphone Duo vs Samsung Fold 8 Ultra ( फोटो - Apple/Samsung )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Apple ने अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo के साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री की है, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था. क्यूपर्टिनो की कंपनी का यह पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन A20 Pro चिपसेट से लैस है. iPhone Duo में कंपनी ने 7.6-इंच का फोल्डेबल डिस्प्ले और 6.3-इंच का कवर स्क्रीन लगाया है. यह नया मॉडल प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में Samsung के लेटेस्ट Galaxy Z Fold 8 Ultra को टक्कर देने वाला है. Apple के फोल्डेबल स्मार्टफोन में Galaxy Z Fold 8 Ultra जैसा ही बुक-स्टाइल फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर मिलता है, लेकिन यह Galaxy फोन से मोटा और भारी है. यहां हम बता रहे हैं कि iPhone Duo और Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra स्मार्टफोन कीमत, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स में कैसे अलग हैं. iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: कीमत

iPhone Duo के बेस वेरिएंट 256GB स्टोरेज की बात करें तो इसकी कीमत 2,99,900 रुपये रखी गई है. इसके 512GB मॉडल की कीमत 3,24,900 रुपये है, जबकि 1TB और 2TB वेरिएंट की कीमत क्रमशः 3,74,900 रुपये और 4,49,900 रुपये है. इस फोन को स्टार व्हाइट और नाइट स्काई कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. वहीं भारत में Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra की कीमत की बात करें तो इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,99,999 रुपये से शुरू होती है. 12GB + 512GB वर्जन की कीमत 2,19,999 रुपये है, जबकि 16GB + 1TB वेरिएंट की कीमत 2,59,999 रुपये है. Samsung इस फोल्डेबल फोन को क्रीम, ग्रेफाइट, वायलेट शैडो और ग्रीन शैडो कलर ऑप्शन में बेचा जा रहा है. iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: डिस्प्ले और OS

iPhone Duo में 7.6 इंच का सुपर रेटीना XDR फोल्डिंग डिस्प्ले लगाया गया है, जिसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट वाली प्रोमोशन टेक्नोलॉजी मिलती है. इसकी डिस्प्ले में ऑलवेज़-ऑन डिस्प्ले सपोर्ट भी मिलता है. इसमें 5.4 इंच की कवर स्क्रीन मिलती है. स्मार्टफोन की डिस्प्ले में डायनामिक आइलैंड मिलता है. हैंडसेट में टाइटेनियम फ्रेम और हिंज कवर का इस्तेमाल किया गया है. iPhone 18 Pro मॉडल्स की तरह, फोल्डेबल में कैमरा और वीडियो टूल्स को जल्दी एक्सेस करने के लिए कैमरा कंट्रोल है. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra की बात करें तो इस फोन में 8-इंच का AMOLED इंटरनल डिस्प्ले और 6.5-इंच का AMOLED कवर डिस्प्ले मिलता है. दोनों स्क्रीन 120Hz तक का रिफ्रेश रेट देती हैं. कवर स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 3 प्रोटेक्शन है. ऑपरेटिंग सिस्टम पर नजर डालें तो iPhone Duo, iOS 27 पर चलता है और Apple Intelligence और Siri AI को सपोर्ट करता है. वहीं, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, One UI 9 के साथ Android 17 पर चलता है. इसमें Galaxy AI फीचर्स हैं.