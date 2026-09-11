iphone Duo vs Samsung Fold 8 Ultra: जानें कौन सा फोल्डेबल फोन है ज्यादा बेहतर?
Apple ने अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo लॉन्च किया है. यहां हम इसकी तुलना Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra से कर रहे हैं.
Published : September 11, 2026 at 3:20 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Apple ने अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo के साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री की है, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था. क्यूपर्टिनो की कंपनी का यह पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन A20 Pro चिपसेट से लैस है. iPhone Duo में कंपनी ने 7.6-इंच का फोल्डेबल डिस्प्ले और 6.3-इंच का कवर स्क्रीन लगाया है.
यह नया मॉडल प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में Samsung के लेटेस्ट Galaxy Z Fold 8 Ultra को टक्कर देने वाला है. Apple के फोल्डेबल स्मार्टफोन में Galaxy Z Fold 8 Ultra जैसा ही बुक-स्टाइल फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर मिलता है, लेकिन यह Galaxy फोन से मोटा और भारी है. यहां हम बता रहे हैं कि iPhone Duo और Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra स्मार्टफोन कीमत, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स में कैसे अलग हैं.
iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: कीमत
iPhone Duo के बेस वेरिएंट 256GB स्टोरेज की बात करें तो इसकी कीमत 2,99,900 रुपये रखी गई है. इसके 512GB मॉडल की कीमत 3,24,900 रुपये है, जबकि 1TB और 2TB वेरिएंट की कीमत क्रमशः 3,74,900 रुपये और 4,49,900 रुपये है. इस फोन को स्टार व्हाइट और नाइट स्काई कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है.
वहीं भारत में Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra की कीमत की बात करें तो इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,99,999 रुपये से शुरू होती है. 12GB + 512GB वर्जन की कीमत 2,19,999 रुपये है, जबकि 16GB + 1TB वेरिएंट की कीमत 2,59,999 रुपये है. Samsung इस फोल्डेबल फोन को क्रीम, ग्रेफाइट, वायलेट शैडो और ग्रीन शैडो कलर ऑप्शन में बेचा जा रहा है.
iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: डिस्प्ले और OS
iPhone Duo में 7.6 इंच का सुपर रेटीना XDR फोल्डिंग डिस्प्ले लगाया गया है, जिसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट वाली प्रोमोशन टेक्नोलॉजी मिलती है. इसकी डिस्प्ले में ऑलवेज़-ऑन डिस्प्ले सपोर्ट भी मिलता है. इसमें 5.4 इंच की कवर स्क्रीन मिलती है.
स्मार्टफोन की डिस्प्ले में डायनामिक आइलैंड मिलता है. हैंडसेट में टाइटेनियम फ्रेम और हिंज कवर का इस्तेमाल किया गया है. iPhone 18 Pro मॉडल्स की तरह, फोल्डेबल में कैमरा और वीडियो टूल्स को जल्दी एक्सेस करने के लिए कैमरा कंट्रोल है.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra की बात करें तो इस फोन में 8-इंच का AMOLED इंटरनल डिस्प्ले और 6.5-इंच का AMOLED कवर डिस्प्ले मिलता है. दोनों स्क्रीन 120Hz तक का रिफ्रेश रेट देती हैं. कवर स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 3 प्रोटेक्शन है.
ऑपरेटिंग सिस्टम पर नजर डालें तो iPhone Duo, iOS 27 पर चलता है और Apple Intelligence और Siri AI को सपोर्ट करता है. वहीं, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, One UI 9 के साथ Android 17 पर चलता है. इसमें Galaxy AI फीचर्स हैं.
iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: चिपसेट और बैटरी
iPhone Duo में Apple का A20 Pro चिपसेट इस्तेमाल किया गया है. इसमें 2TB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलता है. Apple आमतौर पर अपने स्मार्टफोन की RAM और बैटरी कैपेसिटी के बारे में नहीं बताता है. iPhone Duo के बारे में कंपनी का दावा है कि यह बाहरी डिस्प्ले का इस्तेमाल करके 44 घंटे तक और अंदरूनी डिस्प्ले का इस्तेमाल करके 31 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक देता है.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra की बात करें तो इसमें कस्टम Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर मिलता है. इसमें 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज मिलता है. इसमें 5,000mAh की बैटरी मिलती है और यह 45W वायर्ड चार्जिंग और 20W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है.
iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: कैमरा और आकार
iPhone Duo में डुअल रियर कैमरा यूनिट दिया गया है, जिसमें 48-मेगापिक्सल का फ्यूजन मेन और 48-मेगापिक्सल का फ्यूजन अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है. इसमें मिलने वाला मेन रियर कैमरा f/1.48, f/1.8, f/2.8, और f/4.0 के वेरिएबल अपर्चर के साथ आता है. यह सुपर-हाई-रिज़ॉल्यूशन 24-मेगापिक्सल और 48-मेगापिक्सल की तस्वीरें सपोर्ट करता है.
इस फोन में 12-मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा और फोल्डेबल स्क्रीन पर एक अंडर-डिस्प्ले फेसटाइम कैमरा है. फोल्ड होने पर नया iPhone Duo का साइज़ 117.8 x 84.1 x 11.3mm रहता है. जबकि अनफोल्ड होने पर इसका साइज़ 117.8 x 164.6 x 5.2mm हो जाता है. इसका वज़न 254g है.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है.
इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इनर डिस्प्ले और कवर डिस्प्ले दोनों पर 10-मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है. अनफोल्डेड स्टेट में, Galaxy Z Fold 8 Ultra का साइज़ 158.4 x143.2 x 4.1mm रहता है, जबकि बंद होने पर इसका साइज़ 158.4 x72.8 x 8.9mm रहता है. इसका वज़न 215g रखा गया है.
iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: कौन सा फोन खरीदना सही
iPhone Duo उन खरीदारों को ज़रूर पसंद आने वाला है, जो Apple का इकोसिस्टम, Apple इंटेलिजेंस फ़ीचर और iOS इंटरफ़ेस को पसंद करते हैं. इसमें नया A20 Pro चिप, डुअल रियर कैमरा और 2TB स्टोरेज ऑप्शन इसे उन खरीदारों के लिए बेहतर बनाते हैं, जो ज़्यादा स्टोरेज और बेहतर परफ़ॉर्मेंस पसंद करते हैं.
वहीं दूसरी ओर, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra उन खरीदारों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें बड़ी फ़ोल्डेबल स्क्रीन और वर्सेटाइल कैमरे चाहिए. इसमें 8-इंच का इंटरनल डिस्प्ले, 6.5-इंच की कवर स्क्रीन और एक डेडिकेटेड टेलीफ़ोटो लेंस के साथ ज़्यादा फ़ीचर वाला ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है. Samsung का बुक-स्टाइल फ़ोल्डेबल iPhone Duo से सस्ता भी है.