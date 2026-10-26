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iPhone Duo की स्क्रीन खराब होने की शिकायतें, iFixit की जांच में हिंज पर उठे सवाल

आईफिक्सिट की जांच में हिंज के पास स्क्रीन पर तनाव का हॉटस्पॉट मिला, फोन को रिपेयरेबिलिटी में 5/10 अंक मिले. ( iFixit )

हैदराबाद: 19 सितंबर 2026 को एपल ने अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च किया, जिसका नाम iPhone Duo है. इस फोन का इंतजार गेमर्स पिछले कई सालों से कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार लॉन्च होने और सेल शुरू होने के कुछ दिन बाद से ही लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी है. iPhone Duo को फर्स्ट सेल में खरीदने वाले कई लोगों ने शिकायत की है कि फोल्डेबल स्क्रीन जल्दी खराब हो रही है.

शिकायत करने वाले यूज़र्स में कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने फोन खरीदने के बाद अपनी समस्या बताई है, लेकिन कुछ यूज़र्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस फोन को खरीदने के कुछ घंटे बाद ही शिकायत करनी शुरू कर दी. इसमें सबसे खास बात यह है कि डैमेज का पैटर्न लगभग सभी में एक जैसा है. हिंज के ऊपर एक वर्टिकल लाइन बन जाती है और दाईं ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन चल जाती है.

यहाँ टूटी हुई स्क्रीन में से एक है, जिस पर iFixit का CT और हिंज मॉडल रखा गया है. (Left - iFixit | Right - Reddit user leftyhyzer16) स्क्रीन में क्या समस्या हो रही है? रेडिट पर कई यूज़र्स ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है. एक यूज़र ने बताया कि एक दिन हिंज अचानक बहुत कड़ा महसूस होने लगा. जब उन्होंने जोर लगाकर खोलना तो पॉप जैसी आवाज़ आई, जो हिंज से आ रही थी. शिकायत करने वालों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जिन्हें फोन खरीदने के कुछ दिन बाद समस्या आनी शुरू हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें सिर्फ तीन-चार बार फोल्ड-अनफोल्ड करने के बाद ही स्क्रीन पर लाइन दिखने लगी. एक यूज़र ने कहा कि सेटअप का पूरा सेटअप भी पूरा नहीं कर पाए थे कि स्क्रीन खराब हो गई. आईफोन डुओ के शुरुआती खरीदारों ने अपने डिवाइस की स्क्रीन के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीरें साझा कीं. (Credits: Reddit | Top Left - scary_duck23, Bottom Left - Bitter_Offer7123, Right - Vishnu_RK) स्क्रीन बदलवाने का खर्च डिवाइस की आधी कीमत के बराबर है. भारत में इस फोन की स्क्रीन को ठीक कराने में करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जबकि लगभह 1.30 लाख रुपये में आप iPhone 17 Pro भी खरीद सकते हैं. ऐसे में अगर आपके पास एपलकेयर प्लस प्लान नहीं तो iPhone Duo की स्क्रीन ठीक करवाने में आपका काफी नुकसान हो सकता है. हालांकि, अगर एपल इसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मान लेती है, तो शुरुआती खरीदारों को बिना एक्सीडेंटल डैमेज कवर के भी स्क्रीन बदलने की सुविधा मिल सकती है, लेकिन अभी तक एपल ने इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. iFixit टियरडाउन, जिसमें आईफोन डुओ के हिंज को दिखाया गया है (iFixit) iFixit ने क्या पाया