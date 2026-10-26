iPhone Duo की स्क्रीन खराब होने की शिकायतें, iFixit की जांच में हिंज पर उठे सवाल
iPhone Duo के शुरुआती खरीदारों की फोल्डिंग स्क्रीन कुछ दिनों या घंटों में खराब हो गई, एप्पल का बयान अभी नहीं आया.
Published : October 26, 2026 at 5:08 PM IST
हैदराबाद: 19 सितंबर 2026 को एपल ने अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च किया, जिसका नाम iPhone Duo है. इस फोन का इंतजार गेमर्स पिछले कई सालों से कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार लॉन्च होने और सेल शुरू होने के कुछ दिन बाद से ही लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी है. iPhone Duo को फर्स्ट सेल में खरीदने वाले कई लोगों ने शिकायत की है कि फोल्डेबल स्क्रीन जल्दी खराब हो रही है.
शिकायत करने वाले यूज़र्स में कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने फोन खरीदने के बाद अपनी समस्या बताई है, लेकिन कुछ यूज़र्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस फोन को खरीदने के कुछ घंटे बाद ही शिकायत करनी शुरू कर दी. इसमें सबसे खास बात यह है कि डैमेज का पैटर्न लगभग सभी में एक जैसा है. हिंज के ऊपर एक वर्टिकल लाइन बन जाती है और दाईं ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन चल जाती है.
स्क्रीन में क्या समस्या हो रही है?
रेडिट पर कई यूज़र्स ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है. एक यूज़र ने बताया कि एक दिन हिंज अचानक बहुत कड़ा महसूस होने लगा. जब उन्होंने जोर लगाकर खोलना तो पॉप जैसी आवाज़ आई, जो हिंज से आ रही थी. शिकायत करने वालों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जिन्हें फोन खरीदने के कुछ दिन बाद समस्या आनी शुरू हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें सिर्फ तीन-चार बार फोल्ड-अनफोल्ड करने के बाद ही स्क्रीन पर लाइन दिखने लगी. एक यूज़र ने कहा कि सेटअप का पूरा सेटअप भी पूरा नहीं कर पाए थे कि स्क्रीन खराब हो गई.
स्क्रीन बदलवाने का खर्च डिवाइस की आधी कीमत के बराबर है. भारत में इस फोन की स्क्रीन को ठीक कराने में करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जबकि लगभह 1.30 लाख रुपये में आप iPhone 17 Pro भी खरीद सकते हैं. ऐसे में अगर आपके पास एपलकेयर प्लस प्लान नहीं तो iPhone Duo की स्क्रीन ठीक करवाने में आपका काफी नुकसान हो सकता है. हालांकि, अगर एपल इसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मान लेती है, तो शुरुआती खरीदारों को बिना एक्सीडेंटल डैमेज कवर के भी स्क्रीन बदलने की सुविधा मिल सकती है, लेकिन अभी तक एपल ने इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
iFixit ने क्या पाया
iFixit ने डिवाइस का पूरा टीयरडाउन किया. उन्होंने पेटेंट, सीटी स्कैन और टीयरडाउन फुटेज से हिंज का 3D मॉडल बनाया है. उसके बाद जिस जगह के बारे में डैमेज की रिपोर्ट्स आई हैं, उसे मैच किया और पाया कि टूटने वाली जगहें उसी एरिया में हैं जहां क्रॉसिंग फ्लेक्स केबल के गैप से सेंट्रल हिंज सपोर्ट में ट्रांजिशन होता है. डैमेज ठीक वहां नहीं है, जहां डिस्प्ले केबल गुजरती है, बल्कि उससे थोड़ा नीचे है, जहां कई एज मिलते हैं और पतली स्क्रीन को सपोर्ट का तरीका बदल जाता है.
iFixit का कहना है कि इस फोल्डेबल आइफोन में आने वाली परेशानी का कारण प्रेशर, कोई छोटा पार्टिकल फंस जाना, बार-बार मोड़ना या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है. इसके अलावा वायरिंग की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि फेल होने वाली जगह अकॉर्डियन केबल के पास है जहां पावर और मीडिया ट्रांसफर होता है. स्क्रीन का कर्व्ड फोल्ड सेंटर बार पर आकर एक छोटा स्ट्रेस हॉटस्पॉट बना देता है. यही जगह रिपोर्टेड ब्रेक लोकेशन के करीब है.
धूल और रिपेयरेबिलिटी की बात
IP68 रेटिंग होने के बावजूद हिंज से धूल अंदर जा रही है. JerryRigEverything ने भी पहले दिखाया था कि हिंज से धूल अंदर आ रही है और फोल्ड-अनफोल्ड मैकेनिज्म को खराब कर रही है. iFixit ने भी उन पॉइंट्स को दिखाया जहां धूल घुस सकती है.
iFixit ने कुछ अच्छी बातें भी कहीं है, जैसे नैनो-टेक्सचर मैट फिल्म को बदलना तुलनात्मक रूप से आसान है. कुल मिलाकर iFixit ने iPhone Duo को 10 में से 5 स्कोर दिया है, जो सामान्य स्मार्टफोन से कम है, लेकिन उन्होने जितने भी फोल्डेबल फोन टेस्ट किए हैं, उनमें से यह सबसे अच्छा रिपेयरेबिलिटी स्कोर है.
बहरहाल, एपल ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ बोला नहीं है. यूज़र्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि एपल का क्या बयान आता है. अगर कंपनी इसे डिफेक्ट मानती है तो शुरुआती खरीदारों को राहत मिल सकती है. आप ifixt की पूरी टियरडाउन वीडियो को यहां देख सकते हैं: