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iPhone Duo ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल, रेत से हिंज जाम, बेंड से स्क्रीन खराब!

बेंड टेस्ट में इनर डिस्प्ले पर ग्रीन लाइन आ गई और पूरा स्क्रीन टच के प्रति अनरिस्पॉन्सिव हो गया जिसकी मरम्मत महंगी है. ( Image Credit: Youtube/JerryRigEverything )

हैदराबाद: एपल इस साल सितंबर के महीने में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च किया, जिसका नाम iPhone Duo है. इस आईफोन इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा था. एपल ने काफी वक्त लेकर फुर्सत से इस फोन को बनाया है. भारत में इस फोन की कीमत 2,99,999 यानी करीब 3 लाख रुपये से शुरू होती है. ऐसे में अगर कोई इंसान इतना पैसा खर्च करके एक फोन खरीदेगा तो वो निश्चित तौर से फोन का एक डिटेल्ट और कठिन रिव्यू जरूर और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जरूर देखना चाहेगा.

दुनियाभर के स्मार्टफोन के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने वाले मशहूर रिव्यूअर और यूट्यूबर जैक नेलसन ने अपने यूट्यूब चैनल JerryRigEverything पर आइफोन डुओ का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वीडियो अपलोड किया है. इस टेस्ट में जो रिजल्ट्स सामने आए हैं, वो इस फोन की कीमत के लिहाज से काफी चौंकाने वाले हैं.

ज़ैक ने आइफोन डुओ को स्क्रैच, धूल-रेत और बैंड करके टेस्ट किए. उनके पुराने फोल्डेबल फोन्स के टेस्ट में ज्यादातर देखा गया है कि सैमसंग के फोल्डेबल फोन्स इन टेस्ट में बच जाते हैं, लेकिन एपल का पहला फोल्डेबल फोन यानी आइफोन डुओ बच नहीं पाया. आइए हम आपको इस टेस्ट की मुख्य बातें बताते हैं. स्क्रीन पर नाखून के निशान पड़े. (Image Credit: Youtube/JerryRigEverything) स्क्रैच टेस्ट में क्या हुआ इसकी इनर स्क्रीन Ceramic Shield 2 वाली है. यह Mohs स्केल पर लेवल 7 तक ठीक रही. तब तक हल्के निशान ही दिखाई दे रहे थे. अंदर वाली लचीली स्क्रीन बहुत नरम निकली और उसमें लेवल 2 पर ही खरोंच आ गई. यहां तक कि नाखूनसे भी निशान पड़ सकते हैं, जो कि इतने महंगे फोन में नहीं होना चाहिए. एपल ने आइफोन डुओ में नैनो टेक्स्टर वाली मैट कोटिंग लगाई है. स्क्रीन ऑन रहने पर स्क्रैचेस छुप जाते हैं, लेकिन स्क्रीन बंद होते ही सभी स्क्रैचेस बिल्कुल साफ दिखाई देने लगते हैं. स्क्रीन बंद होने पर नाखून के निशान साफ दिखाई दिए (Image Credit: Youtube/JerryRigEverything) यह भी पढ़ें: Google Pixel 10 Pro Fold की बैटरी फटी, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल हुआ ₹1.72 लाख का फोन धूल और रेत ने हिंज को खराब किया Apple ने दावा किया है कि उनका यह फोल्डेबल फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है. इस कारण ज़ैक नेलसन ने फोन को रेत, मिट्टी और धूल में अच्छी तरह नहलाया. उसके बाद फोन को फिर बार-बार खोला और बंद किया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे. IP68 रेटिंग होने के बावजूद धूल हिंज के अंदर घुस गई और फिर फोन पूरी तरह बंद नहीं हो पाया. अंदर के मैग्नेट इतने मजबूत नहीं रहे कि रेत को हटा सकें. ज़ैक ने साफ कहा कि डस्टी डुओ डैमेज्ड है. ऐसे में लोगों को डेली-लाइफ के दौरान इस फोन के साथ समुद्री क्षेत्र या धूल भरी जगहों पर इस्तेमाल करने में समस्या हो सकती है. हिंज में डस्ट जाने के बाद फोन बंद नहीं हुआ. (Image Credit: Youtube/JerryRigEverything) बेंड टेस्ट ने स्क्रीन बर्बाद की