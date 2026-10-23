iPhone Duo Fold Test: 500 बार मोड़ने पर दिखने लगी क्रीज़, लेकिन 10,000 बार मोड़ने पर क्या हुआ
iPhone Duo को भारत में आज से बेचा जा रहा है. आइए हम एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन का फोल्ड टेस्ट रिजल्ट देखते हैं.
Published : October 23, 2026 at 5:04 PM IST
हैदराबाद: एपल का पहले मुड़ने वाले फोन यानी फोल्डेबल आइफोन का इंतजार भारत समेत दुनिया भर के यूज़र्स पिछले कई सालों से कर रहे थे. इस साल 9 सितंबर को आखिरकार एपल ने अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम iPhone Duo है. इसकी प्री-बुकिंग शुरू करने के बाद आज से भारत में इस फोन को पहली बार बिक्री के लिए पेश किया गया है. हमने पिछले कुछ हफ्तों में आईफोन डुओ की काफी चर्चा देखी और सुनी है. अब इस फोल्डेबल आइफोन के रिव्यू टेस्ट भी सामने आने लगे हैं और यूज़र्स को सबसे ज्यादा इंतजार इसके फोल्डिंग टेस्ट का ही था.
दुनिया भर के यूज़र्स ये देखना चाहते थे कि एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन का हिंज कितना मजबूत है और उसका क्रीज़ यानी दो स्क्रीन को जोड़ने वाले सेंटर पॉइंट पर एक सीधी लाइन जैसा निशान दिखाई देता है या नहीं. पिछले कुछ दिनों से दुनियाभर के रिव्यूअर्स ने आईफोन डुओ का फोल्डेबल टेस्ट करना शुरू कर दिया है. आइए हम देखते हैं कि इन टेस्ट से क्या पता चला क्योंकि जो लोग आईफोन डुओ खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि इतना महंगा फोल्डेबल आईफोन बार-बार मोड़ने के बाद कितना टिकेगा और कैसा दिखेगा.
आइफोन डुओ का फोल्ड टेस्ट
चीनी यूट्यूब चैनल मीडियास्टॉर्म के टिम पैन (Tim Pan) ने आईफोन डुओ को सबसे पहले अपने हाथों से 500 बार फोल्ड किया और चेक किया. उन्होंने पाया कि क्रीज़ नए फोन की तुलना में ज्यादा गहरा हो गया है और आसानी से दिखने लगा है, लेकिन हाथों से छूने पर फोन के बीचों-बीच क्रीज़ यानी गड्ढे होने का कोई अहसास नहीं हुआ.
उसके बाद उन्होंने इस फोन को एक ऑटोमैटिक फोल्डिंग मशीन पर लगाया. उन्होंने पहले कमरे के तापमान पर फोन को 10,000 बार मोड़ा. उसके बाद उसे फ्रीजर में माइनस 20 डिग्री सेल्सियस (-4°F) पर 1,000 बार और मोड़ा गया. टिम ने इतनी बार फोल्ड करने के बाद देखा कि आईफोन डुओ का टाइटेनियम हिंज इसके बाद भी आराम से खुल रहा था, लेकिन स्क्रीन के बीच की लाइन यानी क्रीज़ पहले की तुलना में काफी गहरी दिखने लगी और अब छूने पर महसूस भी होने लगी, जो कि 500 बार फोल्ड करने पर नहीं हो रही थी.
एपल ने लॉन्च इवेंट के दौरान जानकारी दी थी कि उन्होंने आईफोन डुओ के इनर डिस्प्ले पर नैनो-टेक्सचर फिनिश दी है, ताकि रिफ्लेक्शन कम हो और क्रीज कम दिखे. एपल ने पिछले कई सालों से लॉन्च हो रहे एंड्रॉयड फोल्डेबल फोन्स की कमियों से सीखते हुए आईफोन डुओ के लिए खास टेक्नोलॉजी बनाई है.
आईफोन डुओ का फोल्ड टेस्ट करने के बाद टिम पैन ने कहा कि 10,000 बार फोल्ड करने के बाद क्रीज़ के और गहरे होने की उम्मीद पहले से ही थी. इसके अलावा उन्होंने यूज़र्स से बिल्कुल साफ कहा कि, यह टेस्ट लोगों के द्वारा किए जाने वाले फोन के आम इस्तेमाल को नहीं दिखाता, क्योंकि कोई यूज़र डेली-लाइफ में फोन को इतनी तेजी से और इतनी बार नहीं मोड़ता. हालांकि, इतनी बार मोड़ने के बाद भी हिंज काफी मजबूत ही रहा.
आइफोन डुओ का अन्य टेस्ट
हालांकि, इस टेस्ट वीडियो में कुछ सॉफ्टवेयर की समस्याएं दिखीं. फोन को धीरे-धीरे फोल्ड करने पर स्क्रीन कभी-कभी ऐसे हिलती हुई दिखाई दी, जैसे फोल्डिंग एनिमेशन शुरू हो रहा हो. इसके अलावा फोन खोलते समय ऑटो रोटेशन भी कभी-कभी सही से काम नहीं कर रहा था. नैनो टेक्सचर फिनिश चमक यानी ग्लेयर को तो रोक देती है, लेकिन तेल, ग्रीस और कुछ तरह के मेकअप मार्क इसपर अच्छे नहीं लगते. हालांकि, आम फिंगरप्रिंट को आसानी से पोछा जा सकता है.
टिम पैन की वीडियो में दिखा कि फोन के एक ही तरफ NFC एंटीना है, इसलिए खुले फोन से टैप करके पेमेंट करना अज़ीब लगता है. इसकी इनर स्क्रीन के पास इयरपीस नहीं है, इसलिए कॉल के बीच फोन खोलते ही आवाज़ स्पीकरफोन पर चली जाती है, जो कुछ लोगों के लिए असहज हो सकता है. एपल ने कूलिंग के लिए इसमें वेपर चैंबर दिया है, लेकिन फिर भी भारी काम के दौरान फोन खुला रखने पर सतह पर तापमान करीब 3.6°F बढ़ गया और A20 Pro चिप वाला हिस्सा ज्यादा गर्म महसूस हुआ. टिम ने बताया कि हिंज को बहुत धीरे खोलने या बंद करने पर सेंसर गड़बड़ा सकते हैं, जिससे स्क्रीन उल्टी हो सकती है या कुछ देर काली पड़ सकती है.
जोआना स्टर्न का हिंज टेस्ट
रिव्यूअर जोआना स्टर्न ने आईफोन डुओ का फोल्ड टेस्ट करने के लिए 'हिंजी' (Hingey) नाम की कस्टम मशीन बनाई. इस मशीन ने चार रातों में फोन को 32,640 बार मोड़ा. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक ये आंशिक फोल्ड थे. इस टेस्ट में रिव्यूअर ने पाया कि आईफोन डुओ का हिंज चौथे दिन भी पहले दिन जितना ही मजबूत था, बल्कि थोड़ा और कड़ा हो गया था. हालांकि, स्टर्न ने अपने इस टेस्ट में आईफोन डुओ की क्रीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया.
HTX स्टूडियो का टेस्ट
HTX स्टूडियो ने भी आईफोन डुओ का रिव्यू वीडियो बनाया. इसमें उन्होंने फोन को 3,000 बार फोल्ड किया और पाया कि आईफोन डुओ का क्रीज़ दो अन्य फोल्डेबल फोन्स की तुलना में ज्यादा गहरा निकला. उन्होंने यह भी पाया कि क्रीज़ के आसपास की स्क्रीन काफी सॉफ्ट है. आपको बता दें कि टेक वर्ल्ड के एक लोकप्रिय टिप्स्टर आईस यूनिवर्स ने भी हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर डाली वीडियो में यही बात बताई थी.
आइस यूनिवर्स का वीडियो
आइस यूनिवर्स ने भी एक वीडियो शेयर किया है. इसमें कोई व्यक्ति इनर स्क्रीन से मैट फिल्म उतारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे स्क्रीन में गड़बड़ियां नज़र आ रही हैं. वहां सिलवटें दिखती हैं, जो शायद मैट फिल्म की वजह से नए फोन में ढकी हुई थीं. हालांकि, इस वीडियो में लोगों ने कमेंट्स करके कहा है कि फोल्डेबल फोन्स में यह एक आम बात है.
Unbelievable! The iPhone Duo's display has been hiding a shocking secret! Someone finally dared to peel off the matte film covering the iPhone Duo's display, and what they discovered was astonishing. With the film removed, the screen underneath looks surprisingly uneven, with visible bumps, ripples, and even wrinkles!— Ice Universe (@UniverseIce) October 22, 2026
Galaxy Z Fold 7 को 2 लाख बार मोड़ा
अब दुनिया भर में फोल्डेबल फोन्स के ऐसे टेस्ट काफी आम हो चुके हैं. इससे पहले कोरियाई चैनल टेक-इट (Tech-it) ने Samsung Galaxy Z Fold 7 को हाथ से 2,00,000 यानी दो लाख बार मोड़ा था. उस टेस्ट में करीब 75,000 फोल्ड पर हिंज से काला तरल पदार्थ निकलने लगा था और 1,75,000 बार फोल्ड करने पर स्पीकर बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी फोन 2,00,000 बार फोल्ड करने के बाद भी चल रहा था.
आइफोन डुओ के बारे में क्या समझें
कुल मिलाकर, आईफोन डुओ एपल का एक मजबूत पहला फोल्डेबल फोन है. इतने सारे रिव्यूअर के टेस्ट्स को देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि आईफोन डुओ का हिंज काफी मजबूत है, हजारों बार फोल्ड होने के बाद भी धीला या कमजोर नहीं हुआ. हालांकि, क्रीज़ दिखाई जरूर दे रहा है. ऐसे में एक बात गौर करने वाली यह भी है कि 20-30 हजार बार फोल्ड करने पर क्रीज ज्यादातर फोल्डेबल फोन्स में दिख ही जाता है, लेकिन टिम पैन के टेस्ट में शुरुआती 500 बार फोल्ड करने के बाद भी क्रीज़ दिखाई दे रहा है, जो एक चिंता वाली बात है, क्योंकि भारत में इस फोन की कीमत ₹2,99,900 यानी करीब 3 लाख रुपये से शुरू हो रही है. ऐसे में इतने महंगे फोन में लोग ये चीज नहीं देखना चाहेंगे.