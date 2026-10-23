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iPhone Duo Fold Test: 500 बार मोड़ने पर दिखने लगी क्रीज़, लेकिन 10,000 बार मोड़ने पर क्या हुआ

इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 500 बार फोल्ड करने पर आईफोन डुओ की क्रीज का निशान दिख रहा है और छूने पर ऊंगलियों पर महसूस भी हो रहा है. ( Image Credit: Youtube/ Tim Pan )

हैदराबाद: एपल का पहले मुड़ने वाले फोन यानी फोल्डेबल आइफोन का इंतजार भारत समेत दुनिया भर के यूज़र्स पिछले कई सालों से कर रहे थे. इस साल 9 सितंबर को आखिरकार एपल ने अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम iPhone Duo है. इसकी प्री-बुकिंग शुरू करने के बाद आज से भारत में इस फोन को पहली बार बिक्री के लिए पेश किया गया है. हमने पिछले कुछ हफ्तों में आईफोन डुओ की काफी चर्चा देखी और सुनी है. अब इस फोल्डेबल आइफोन के रिव्यू टेस्ट भी सामने आने लगे हैं और यूज़र्स को सबसे ज्यादा इंतजार इसके फोल्डिंग टेस्ट का ही था.

दुनिया भर के यूज़र्स ये देखना चाहते थे कि एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन का हिंज कितना मजबूत है और उसका क्रीज़ यानी दो स्क्रीन को जोड़ने वाले सेंटर पॉइंट पर एक सीधी लाइन जैसा निशान दिखाई देता है या नहीं. पिछले कुछ दिनों से दुनियाभर के रिव्यूअर्स ने आईफोन डुओ का फोल्डेबल टेस्ट करना शुरू कर दिया है. आइए हम देखते हैं कि इन टेस्ट से क्या पता चला क्योंकि जो लोग आईफोन डुओ खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि इतना महंगा फोल्डेबल आईफोन बार-बार मोड़ने के बाद कितना टिकेगा और कैसा दिखेगा.

iPhone Duo को आज से भारत में बिक्री के लिए पेश किया गया है. (Apple) आइफोन डुओ का फोल्ड टेस्ट चीनी यूट्यूब चैनल मीडियास्टॉर्म के टिम पैन (Tim Pan) ने आईफोन डुओ को सबसे पहले अपने हाथों से 500 बार फोल्ड किया और चेक किया. उन्होंने पाया कि क्रीज़ नए फोन की तुलना में ज्यादा गहरा हो गया है और आसानी से दिखने लगा है, लेकिन हाथों से छूने पर फोन के बीचों-बीच क्रीज़ यानी गड्ढे होने का कोई अहसास नहीं हुआ. उसके बाद उन्होंने इस फोन को एक ऑटोमैटिक फोल्डिंग मशीन पर लगाया. उन्होंने पहले कमरे के तापमान पर फोन को 10,000 बार मोड़ा. उसके बाद उसे फ्रीजर में माइनस 20 डिग्री सेल्सियस (-4°F) पर 1,000 बार और मोड़ा गया. टिम ने इतनी बार फोल्ड करने के बाद देखा कि आईफोन डुओ का टाइटेनियम हिंज इसके बाद भी आराम से खुल रहा था, लेकिन स्क्रीन के बीच की लाइन यानी क्रीज़ पहले की तुलना में काफी गहरी दिखने लगी और अब छूने पर महसूस भी होने लगी, जो कि 500 बार फोल्ड करने पर नहीं हो रही थी. एपल ने लॉन्च इवेंट के दौरान जानकारी दी थी कि उन्होंने आईफोन डुओ के इनर डिस्प्ले पर नैनो-टेक्सचर फिनिश दी है, ताकि रिफ्लेक्शन कम हो और क्रीज कम दिखे. एपल ने पिछले कई सालों से लॉन्च हो रहे एंड्रॉयड फोल्डेबल फोन्स की कमियों से सीखते हुए आईफोन डुओ के लिए खास टेक्नोलॉजी बनाई है. आईफोन डुओ का फोल्ड टेस्ट करने के बाद टिम पैन ने कहा कि 10,000 बार फोल्ड करने के बाद क्रीज़ के और गहरे होने की उम्मीद पहले से ही थी. इसके अलावा उन्होंने यूज़र्स से बिल्कुल साफ कहा कि, यह टेस्ट लोगों के द्वारा किए जाने वाले फोन के आम इस्तेमाल को नहीं दिखाता, क्योंकि कोई यूज़र डेली-लाइफ में फोन को इतनी तेजी से और इतनी बार नहीं मोड़ता. हालांकि, इतनी बार मोड़ने के बाद भी हिंज काफी मजबूत ही रहा. आइफोन डुओ का अन्य टेस्ट हालांकि, इस टेस्ट वीडियो में कुछ सॉफ्टवेयर की समस्याएं दिखीं. फोन को धीरे-धीरे फोल्ड करने पर स्क्रीन कभी-कभी ऐसे हिलती हुई दिखाई दी, जैसे फोल्डिंग एनिमेशन शुरू हो रहा हो. इसके अलावा फोन खोलते समय ऑटो रोटेशन भी कभी-कभी सही से काम नहीं कर रहा था. नैनो टेक्सचर फिनिश चमक यानी ग्लेयर को तो रोक देती है, लेकिन तेल, ग्रीस और कुछ तरह के मेकअप मार्क इसपर अच्छे नहीं लगते. हालांकि, आम फिंगरप्रिंट को आसानी से पोछा जा सकता है. टिम पैन की वीडियो में दिखा कि फोन के एक ही तरफ NFC एंटीना है, इसलिए खुले फोन से टैप करके पेमेंट करना अज़ीब लगता है. इसकी इनर स्क्रीन के पास इयरपीस नहीं है, इसलिए कॉल के बीच फोन खोलते ही आवाज़ स्पीकरफोन पर चली जाती है, जो कुछ लोगों के लिए असहज हो सकता है. एपल ने कूलिंग के लिए इसमें वेपर चैंबर दिया है, लेकिन फिर भी भारी काम के दौरान फोन खुला रखने पर सतह पर तापमान करीब 3.6°F बढ़ गया और A20 Pro चिप वाला हिस्सा ज्यादा गर्म महसूस हुआ. टिम ने बताया कि हिंज को बहुत धीरे खोलने या बंद करने पर सेंसर गड़बड़ा सकते हैं, जिससे स्क्रीन उल्टी हो सकती है या कुछ देर काली पड़ सकती है.