iPhone Air की डिमांड फेल: Apple को भारी नुकसान, प्रोडक्शन में 80% की कटौती!

iPhone Air की कमज़ोर डिमांड के चलते Apple ने इसके कई पार्ट्स का प्रोडक्शन घटाया, और कुछ कंपोनेंट्स को 2025 के आखिर तक बंद करने की तैयारी में है. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

हैदराबाद: Apple को लगा था कि iPhone Air अपने सुपर-थिन डिज़ाइन और प्रीमियम हल्की बॉडी की वजह से मार्केट में धूम मचा देगा. एप्पल ने इस साल जब iPhone 17 Series को लॉन्च किया था, तो कंपनी के ट्रेडिशनल मॉडल से ज्यादा अपने लाइनअप में शामिल हुए एक नए मॉडल iPhone Air की चर्चा हो रही थी. एप्पल ने दुनिया सबसे पतला फोन लॉन्च किया, जो दिखने में काफी शानदार, पतला और हल्का है. एप्पल को लगा था कि यूज़र्स को उनका यह स्लिम डिज़ाइन फोन काफी पसंद आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. हाल ही में आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक iPhone Air की डिमांड पूरी तरह से फेल हो हई है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

एप्पल डिवाइस के एक प्रसिद्ध एनालिस्ट Ming-Chi Kuo के मुताबिक, कंपनी के सप्लाई चेन पार्टनर्स iPhone Air की प्रोडक्शन को 80% तक घटाने जा रहे हैं. इसके अलावा कई कंपोनेंट्स जिनका लीड टाइम लंबा है, उन्हें 2025 के आखिर तक बंद कर दिया जाएगा.

iPhone Air की थिकनेस 5.6mm और वजन सिर्फ 165 ग्राम है. (फोटो क्रेडिट: Apple)

एप्पल को क्यों लगा ऐसा झटका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17 और iPhone 17 Pro पहले से ही एप्पल के हाई-एंड यूज़र्स की जरूरतें पूरी कर रहे हैं. इस कारण iPhone Air के लिए एप्पल की कोई अलग ऑडियंस बची ही नहीं है. इसका मतलब साफ है कि एप्पल की आईफोन की लाइनअप में बेस, प्रो और प्रो मैक्स के अलावा चौथा स्लॉट यानी - Mini, Plus या Air - बार-बार फ्लॉप हो रहे हैं.