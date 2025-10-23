ETV Bharat / technology

iPhone Air की डिमांड फेल: Apple को भारी नुकसान, प्रोडक्शन में 80% की कटौती!

Apple का अल्ट्रा-पतला iPhone Air ग्राहकों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से कंपनी ने इसका प्रोडक्शन 80 फीसदी तक घटा दिया है.

Due to weak demand for the iPhone Air, Apple has reduced production of several of its components and is preparing to discontinue some parts by the end of 2025.
iPhone Air की कमज़ोर डिमांड के चलते Apple ने इसके कई पार्ट्स का प्रोडक्शन घटाया, और कुछ कंपोनेंट्स को 2025 के आखिर तक बंद करने की तैयारी में है. (फोटो क्रेडिट: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 23, 2025 at 11:02 AM IST

हैदराबाद: Apple को लगा था कि iPhone Air अपने सुपर-थिन डिज़ाइन और प्रीमियम हल्की बॉडी की वजह से मार्केट में धूम मचा देगा. एप्पल ने इस साल जब iPhone 17 Series को लॉन्च किया था, तो कंपनी के ट्रेडिशनल मॉडल से ज्यादा अपने लाइनअप में शामिल हुए एक नए मॉडल iPhone Air की चर्चा हो रही थी. एप्पल ने दुनिया सबसे पतला फोन लॉन्च किया, जो दिखने में काफी शानदार, पतला और हल्का है. एप्पल को लगा था कि यूज़र्स को उनका यह स्लिम डिज़ाइन फोन काफी पसंद आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. हाल ही में आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक iPhone Air की डिमांड पूरी तरह से फेल हो हई है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

एप्पल डिवाइस के एक प्रसिद्ध एनालिस्ट Ming-Chi Kuo के मुताबिक, कंपनी के सप्लाई चेन पार्टनर्स iPhone Air की प्रोडक्शन को 80% तक घटाने जा रहे हैं. इसके अलावा कई कंपोनेंट्स जिनका लीड टाइम लंबा है, उन्हें 2025 के आखिर तक बंद कर दिया जाएगा.

The iPhone Air has a thickness of just 5.6mm and weighs only 165 grams.
iPhone Air की थिकनेस 5.6mm और वजन सिर्फ 165 ग्राम है. (फोटो क्रेडिट: Apple)

एप्पल को क्यों लगा ऐसा झटका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17 और iPhone 17 Pro पहले से ही एप्पल के हाई-एंड यूज़र्स की जरूरतें पूरी कर रहे हैं. इस कारण iPhone Air के लिए एप्पल की कोई अलग ऑडियंस बची ही नहीं है. इसका मतलब साफ है कि एप्पल की आईफोन की लाइनअप में बेस, प्रो और प्रो मैक्स के अलावा चौथा स्लॉट यानी - Mini, Plus या Air - बार-बार फ्लॉप हो रहे हैं.

iPhone VariantStrategyनतीजा
iPhone mini (5.4-inch)Compact lovers के लिएसेल्स बहुत कम
iPhone PlusAffordable big-screen optionउम्मीद पर खरा नहीं उतरा
iPhone Air (5.6mm thin)हल्का, पतला, premium लुकSales almost zero

क्या कहती हैं नई रिपोर्ट्स?

  • Nikkei ने लिखा कि iPhone Air की "virtually no demand" है.
  • Japan’s Mizuho Securities का कहना है कि Apple ने 1 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन घटाया है.
  • Ming-Chi Kuo का कहना है कि 2026 की पहली तिमाही तक सप्लायर्स अपनी कैपेसिटी 80% तक कम कर देंगे.

एप्पल का अगला कदम क्या होगा?

अब एप्पल शायद अपना फोकस iPhone Air से हटाकर 2026 में लॉन्च होने वाले iPhone 18 lineup और अपने पहले फोल्डेबल आईफोन (foldable iPhone) पर शिफ्ट कर सकता है. इसका मतलब है कि शायद एप्पल आने वाले साल में अपने नए “Air” का कॉन्सेप्ट बंद कर सकता है और अब एप्पल अपने आईफोन लाइनअप की चौथी पोजिशन को फोल्डेबल आईफोन या किसी नई कैटेगिरी में बदल सकती है.

एप्पल को टक्कर देने वाली सैमसंग का हाल

स्लिम स्मार्टफोन की फ्लॉप कहानी के मामले में एप्पल अकेली कंपनी नहीं है. सैमसंग ने भी अपना एक सुपर स्लिम स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसका नाम Galaxy S25 Edge है. इस फोन से सैमसंग को भी काफी शानदार उम्मीदें थी, लेकिन सेल्स इतनी खराब रहीं कि कंपनी ने इसका अगला वर्ज़न ही कैंसिल कर दिया. एप्पल और सैमसंग का ऐसा हाल देखकर समझ में आता है कि स्लिम और अल्ट्रा स्लिम स्मार्टफोन की मांग काफी कम है.

