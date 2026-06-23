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iPhone Air 2 में मिलेगा डुअल कैमरा, लेकिन कमजोर होगी परफॉर्मेंस: रिपोर्ट

iPhone Air 2 की लॉन्च टाइमलाइन 2027 की शुरुआत बताई गई है, जो बेस iPhone 18 के साथ आएगा. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एप्पल (Apple) के अगले स्लिम स्मार्टफोन का नाम iPhone Air 2 होगा, जिसकी एक नई लीक सामने आई है. इस लीक में एप्पल के अपकमिंग स्लिम फोन की चिपसेट और कैमरा सेटअप के बारे में कुछ खास जानकारियां मिली हैं. iPhone Air 2 एप्पल के पहले AIR सीरीज फोन यानी iPhone Air के अगले जनरेशन के तौर पर लॉन्च की जा सकती है. इससे पहले भी इस फोन को लेकर कई लीक्स सामने आई हैं, जिसमें इसके कोडनेम और संभावित लॉन्च टाइमलाइल का जिक्र भी शामिल था. अब एक नई पोस्ट में दावा किया गया है कि यह फोन iPhone 18 Pro मॉडल्स के मुकाबले कमज़ोर चिपसेट के साथ आ सकता है. हालांकि, इसके साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि एप्पल आईफोन एयर 2 के बैक पैनल में डुअल कैमरा सेटअप दे सकती है, जिसे लोगों ने iPhone Air की सबसे बड़ी कमी बताई थी. कोरियन प्लेटफॉर्म नेवर (Naver) पर टिपस्टर लानज़ुक (Lanzuk) के एक पोस्ट के मुताबिक, iPhone Air 2 में 48-48MP के दो कैमरे हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो यह iPhone Air के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड होगा, क्योंकि करंट मॉडल में सिर्फ एक 48MP वाला कैमरा मिलता है. Naver पर Lanzuk के पोस्ट का स्क्रीनशॉट (Image Credit: Naver) A20 चिप मिलेगा, A20 Pro नहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone Air 2 का कैमरा तो अपग्रेड होगा, लेकिन चिपसेट डाउनग्रेड हो जाएगा. कंपनी इस फोन में स्टैंडर्ड A20 चिप दे सकती है, जबकि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में A20 Pro चिपसेट का इस्तेमाल होने की उम्मीद है, जो कि एक पावरफुल चिप है. इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस के मामले में iPhone Air 2 अपने प्रो मॉडल्स से थोड़ा पीछे रह सकता है.