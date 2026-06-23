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iPhone Air 2 में मिलेगा डुअल कैमरा, लेकिन कमजोर होगी परफॉर्मेंस: रिपोर्ट

iPhone Air 2 में डुअल रियर कैमरा मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसमें A20 Pro की जगह सामान्य A20 चिप दिया जा सकता है.

The launch timeline for the iPhone Air 2 is reported to be early 2027, arriving alongside the base iPhone 18.
iPhone Air 2 की लॉन्च टाइमलाइन 2027 की शुरुआत बताई गई है, जो बेस iPhone 18 के साथ आएगा. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 23, 2026 at 5:56 PM IST

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हैदराबाद: एप्पल (Apple) के अगले स्लिम स्मार्टफोन का नाम iPhone Air 2 होगा, जिसकी एक नई लीक सामने आई है. इस लीक में एप्पल के अपकमिंग स्लिम फोन की चिपसेट और कैमरा सेटअप के बारे में कुछ खास जानकारियां मिली हैं. iPhone Air 2 एप्पल के पहले AIR सीरीज फोन यानी iPhone Air के अगले जनरेशन के तौर पर लॉन्च की जा सकती है.

इससे पहले भी इस फोन को लेकर कई लीक्स सामने आई हैं, जिसमें इसके कोडनेम और संभावित लॉन्च टाइमलाइल का जिक्र भी शामिल था. अब एक नई पोस्ट में दावा किया गया है कि यह फोन iPhone 18 Pro मॉडल्स के मुकाबले कमज़ोर चिपसेट के साथ आ सकता है. हालांकि, इसके साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि एप्पल आईफोन एयर 2 के बैक पैनल में डुअल कैमरा सेटअप दे सकती है, जिसे लोगों ने iPhone Air की सबसे बड़ी कमी बताई थी.

कोरियन प्लेटफॉर्म नेवर (Naver) पर टिपस्टर लानज़ुक (Lanzuk) के एक पोस्ट के मुताबिक, iPhone Air 2 में 48-48MP के दो कैमरे हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो यह iPhone Air के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड होगा, क्योंकि करंट मॉडल में सिर्फ एक 48MP वाला कैमरा मिलता है.

Screenshot of Lanzuk's post on Naver
Naver पर Lanzuk के पोस्ट का स्क्रीनशॉट (Image Credit: Naver)

A20 चिप मिलेगा, A20 Pro नहीं

इस रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone Air 2 का कैमरा तो अपग्रेड होगा, लेकिन चिपसेट डाउनग्रेड हो जाएगा. कंपनी इस फोन में स्टैंडर्ड A20 चिप दे सकती है, जबकि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में A20 Pro चिपसेट का इस्तेमाल होने की उम्मीद है, जो कि एक पावरफुल चिप है. इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस के मामले में iPhone Air 2 अपने प्रो मॉडल्स से थोड़ा पीछे रह सकता है.

हालांकि, एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन यानी iPhone Ultra में A20 Pro चिप इस्तेमाल होने की उम्मीद जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि A20 चिप को 2nm प्रोसेस (2nm process) पर तैयार किया जा रहा है, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मानी जाती है.

iPhone Air 2 के साथ-साथ स्टैंडर्ड iPhone 18 मॉडल में भी यही A20 चिप दिए जाने की उम्मीद है. गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल एपल ने iPhone Air में A19 Pro चिपसेट इस्तेमाल किया था, जो उस वक्त iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max जैसे फ्लैगशिप मॉडल्स में भी मौजूद था. लिहाजा, अगर एप्पल iPhone Air 2 में A20 चिप का इस्तेमाल करती है तो यह पिछले जनरेशन वाले स्लिम आईफोन की तुलना में एक डाउनग्रेड होगा.

कंपनी कमजोर चिपसेट क्यों लगा रही है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone Air 2 में A20 Pro की जगह सामान्य A20 चिप देने का फैसला बढ़ती कंपोनेंट लागत की वजह से लिया जा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि अगर एप्पल इस फोन में A20 चिपसेट यूज़ करती है तो उन्हें प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने में मदद मिल सकती है.

इस फोन के लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो 2027 की शुरुआत में बेस मॉडल iPhone 18 के साथ ही iPhone Air 2 को भी लॉन्च किया जा सकता है. यह डिवाइस फिलहाल कोडनेम V62 के तहत डेवलप किया जा रहा है.

इसके डिस्प्ले को लेकर भी जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि फोन में 6.55-इंच का LTPO पैनल (LTPO panel) दिया जाएगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. कुल मिलाकर देखा जाए तो iPhone Air 2 में डिज़ाइन और कैमरा के मामले में सुधार होगा, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यूज़र्स को कुछ समझौता करना पड़ सकता है.

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