ETV Bharat / technology

क्या दो कैमरों के साथ कम कीमत में लॉन्च होगा iPhone Air 2, स्लिम डिज़ाइन पर दोबारा काम कर रहा Apple!

कमजोर बिक्री के बाद Apple iPhone Air 2 को नए कैमरा सेटअप और बदली हुई लॉन्च स्ट्रैटेजी के साथ पेश करने की तैयारी में है.

This picture is of the iPhone Air, which featured a single 48MP camera.
यह पिक्चर iPhone Air की है, जिसमें 48MP का एकमात्र कैमरा दिया गया था. (फोटो क्रेडिट: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 17, 2025 at 8:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एप्पल ने इस साल यानी सिंतबर 2025 में अपनी नई आईफोन लाइनअप यानी iPhone 17 सीरीज के साथ एक नया आईफोन मॉडल लॉन्च किया था, जिसका नाम iPhone Air है. इस आईफोन को एप्पल ने दुनिया के सबसे स्लिम डिजाइन के साथ लॉन्च किया था, लेकिन उसके बदले में कंपनी ने स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के साथ काफी ज्यादा समझौता किया, जो यूज़र्स को पसंद नहीं आया और आईफोन एयर की डिमांड कम ही रह गई. इस फ्लॉप शो के बाद एप्पल ने स्लिम डिज़ाइन पर विचार करना शुरू कर दिया था और अगले स्लिम आईफोन यानी iPhone Air 2 का काम रोक दिया था. अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल अगले स्लिम आईफोन का काम दोबारा शुरू कर रहा है, लेकिन एक नई स्ट्रैटेजी के साथ. आइए हम आपको एप्पल की इस नई स्ट्रैटेजी के बारे में बताते हैं.

द इंफोर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone Air 2 के डिजाइन पर एप्पल दोबारा काम कर रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह पहली जनरेशन iPhone Air की उम्मीद से कम बिक्री बताई जा रही है. रिपोर्ट में एप्पल और उसके सप्लायर्स से जुड़े लोगों के हवाले से कहा गया है कि नया मॉडल पहले प्लान के मुताबिक नहीं आ रहा और इसकी टाइमलाइन भी बदल दी गई है.

iPhone Air 2 में डुअल कैमरा सेटअप

इस रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone Air 2 के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जबकि सितंबर में लॉन्च हुए iPhone Air के पिछले हिस्से पर सिर्फ एक 48MP कैमरा दिया गया था, जो यूज़र्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया था. अब कंपनी अपने इस स्ट्रैटजी में बदलाव करते हुए नए स्लिम आईफोन यानी iPhone Air 2 को डुअल कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च कर सकती है. इससे यूज़र्स को फोटोग्राफी एक्सपीरियंस पहले से बेहतर होने की उम्मीद है.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल iPhone Air 2 को कम कीमत पर लॉन्च कर सकता है. फिलहाल iPhone Air की भारत में शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है. ऐसे में iPhone Air 2 को दो बैक कैमरों के साथ कम कीमत में लॉन्च करने से यूज़र्स एप्पल के अगले स्लिम आईफोन को पसंद कर सकते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल ने पिछले महीने iPhone Air 2 की ट्रायल प्रोडक्शन को कैंसल कर दिया था. पहले इस फोन को फॉल 2026 में लॉन्च करने की तैयारी थी. इंटरनली इस डिवाइस का कोडनेम V62 बताया गया है और इसे Pro और नए फोल्डेबल iPhone मॉडल्स के साथ लाने की योजना थी. अब कंपनी इसे स्प्रिंग 2027 में लॉन्च करने का टारगेट कर रही है.

कब होगा लॉन्च?

ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रायल प्रोडक्शन मार्च से दोबारा शुरू हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी चीन के कुनशान में स्थित Luxshare को दी जा सकती है. इसके अलावा टिम कुक की कंपनी एप्पल 2026 और 2027 के बीच कम से कम आठ नए iPhone मॉडल्स पर काम कर रही है.

गौरतलब है कि पहले iPhone Air को लेकर एनालिस्ट्स का कहना था कि यह iPhone 17 लाइनअप का सबसे कमजोर परफॉर्मर रहा है. इस फोन में A19 Pro चिप, 6.5 इंच का ProMotion डिस्प्ले और सिर्फ 5.6mm की स्लिम बॉडी दी गई थी. इसके अलावा इसमें 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 3149mAh की बैटरी मिलती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि iPhone Air 2 के जरिए इस एप्पल अपनी इस स्लिम आईफोन सीरीज को नई जान दे पाता है या नहीं.

TAGGED:

IPHONE AIR 2 LAUNCH DATE
IPHONE AIR 2 DUAL CAMERA
APPLE IPHONE AIR 2027
IPHONE AIR 2 PRICE LEAK
IPHONE AIR REDESIGN NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.