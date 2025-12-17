ETV Bharat / technology

क्या दो कैमरों के साथ कम कीमत में लॉन्च होगा iPhone Air 2, स्लिम डिज़ाइन पर दोबारा काम कर रहा Apple!

यह पिक्चर iPhone Air की है, जिसमें 48MP का एकमात्र कैमरा दिया गया था. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

हैदराबाद: एप्पल ने इस साल यानी सिंतबर 2025 में अपनी नई आईफोन लाइनअप यानी iPhone 17 सीरीज के साथ एक नया आईफोन मॉडल लॉन्च किया था, जिसका नाम iPhone Air है. इस आईफोन को एप्पल ने दुनिया के सबसे स्लिम डिजाइन के साथ लॉन्च किया था, लेकिन उसके बदले में कंपनी ने स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के साथ काफी ज्यादा समझौता किया, जो यूज़र्स को पसंद नहीं आया और आईफोन एयर की डिमांड कम ही रह गई. इस फ्लॉप शो के बाद एप्पल ने स्लिम डिज़ाइन पर विचार करना शुरू कर दिया था और अगले स्लिम आईफोन यानी iPhone Air 2 का काम रोक दिया था. अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल अगले स्लिम आईफोन का काम दोबारा शुरू कर रहा है, लेकिन एक नई स्ट्रैटेजी के साथ. आइए हम आपको एप्पल की इस नई स्ट्रैटेजी के बारे में बताते हैं. द इंफोर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone Air 2 के डिजाइन पर एप्पल दोबारा काम कर रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह पहली जनरेशन iPhone Air की उम्मीद से कम बिक्री बताई जा रही है. रिपोर्ट में एप्पल और उसके सप्लायर्स से जुड़े लोगों के हवाले से कहा गया है कि नया मॉडल पहले प्लान के मुताबिक नहीं आ रहा और इसकी टाइमलाइन भी बदल दी गई है. iPhone Air 2 में डुअल कैमरा सेटअप इस रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone Air 2 के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जबकि सितंबर में लॉन्च हुए iPhone Air के पिछले हिस्से पर सिर्फ एक 48MP कैमरा दिया गया था, जो यूज़र्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया था. अब कंपनी अपने इस स्ट्रैटजी में बदलाव करते हुए नए स्लिम आईफोन यानी iPhone Air 2 को डुअल कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च कर सकती है. इससे यूज़र्स को फोटोग्राफी एक्सपीरियंस पहले से बेहतर होने की उम्मीद है.