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iPhone 18 Pro के बाद लॉन्च होगा iPhone 20 Pro, मिलेगा नया कर्व्ड डिस्प्ले और पंच-होल कटआउट: रिपोर्ट

यह पिक्चर iPhone 18 Pro की है, जिसे कंपनी ने 9 सितंबर 2026 को लॉन्च किया है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल अगले साल यानी 2027 में अपने बीस साल पूरे करने वाला है. एपल का पहला आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ था. अब 2027 में अपनी 20 साल पूरे करने के मौके पर कंपनी एक बड़ा बदलाव करने वाली है. एपल अगले साल iPhone 20 Series लॉन्च करने वाली है, जबकि कंपनी ने इसी महीने यानी 9 सितंबर 2026 को iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया है. इसका मतलब है कि कंपनी अगले साल 20 साल पूरे होने के मौके पर iPhone 19 Pro को स्कीप करके सीधा iPhone 20 Pro लॉन्च करने वाली है. इस अपकमिंग फोन के बारे में कुछ जानकारियां लीक हुई हैं. आइए हम आपको इन फोन्स के बारे में बताते हैं. डिजिटल चैट स्टेशन नाम के टिप्स्टर ने बताया है कि iPhone 20 Pro और iPhone 20 Pro Max के स्क्रीन टेस्ट हो रहे हैं. इन अपकमिंग आईफोन्स में स्क्रीन का आकार और डिज़ाइन दोनों बदलने वाले हैं. नया स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन iPhone 20 Pro में 6.41 इंच की स्क्रीन होगी, जिसका रेजोल्यूशन 2686x1236 पिक्सल रहेगी. iPhone 20 Pro Max में 6.96 इंच की बड़ी स्क्रीन और 2912x1340 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगी. अभी iPhone 18 Pro में 6.3 इंच और 2622x1206 पिक्सल है. iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच और 2868x1320 पिक्सल है. इन दोनों फोन्स की पिक्सल डेंसिटी करीब 460ppi है. नए मॉडल में भी यही डेंसिटी रहेगी. स्क्रीन थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन फोन का आकार ज्यादा नहीं बढ़ेगा.