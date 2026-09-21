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iPhone 18 Pro के बाद लॉन्च होगा iPhone 20 Pro, मिलेगा नया कर्व्ड डिस्प्ले और पंच-होल कटआउट: रिपोर्ट

एप्पल अपनी 20वीं एनिवर्सी पर iPhone 20 Series लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, यानी iPhone 19 सीरीज को कंपनी स्किप कर सकती है.

Screens measuring 6.41 inches for the iPhone 20 Pro and 6.96 inches for the Pro Max are being tested; these are slightly larger than the current models.
यह पिक्चर iPhone 18 Pro की है, जिसे कंपनी ने 9 सितंबर 2026 को लॉन्च किया है. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 4:35 PM IST

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हैदराबाद: एपल अगले साल यानी 2027 में अपने बीस साल पूरे करने वाला है. एपल का पहला आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ था. अब 2027 में अपनी 20 साल पूरे करने के मौके पर कंपनी एक बड़ा बदलाव करने वाली है. एपल अगले साल iPhone 20 Series लॉन्च करने वाली है, जबकि कंपनी ने इसी महीने यानी 9 सितंबर 2026 को iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया है.

इसका मतलब है कि कंपनी अगले साल 20 साल पूरे होने के मौके पर iPhone 19 Pro को स्कीप करके सीधा iPhone 20 Pro लॉन्च करने वाली है. इस अपकमिंग फोन के बारे में कुछ जानकारियां लीक हुई हैं. आइए हम आपको इन फोन्स के बारे में बताते हैं. डिजिटल चैट स्टेशन नाम के टिप्स्टर ने बताया है कि iPhone 20 Pro और iPhone 20 Pro Max के स्क्रीन टेस्ट हो रहे हैं. इन अपकमिंग आईफोन्स में स्क्रीन का आकार और डिज़ाइन दोनों बदलने वाले हैं.

नया स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन

iPhone 20 Pro में 6.41 इंच की स्क्रीन होगी, जिसका रेजोल्यूशन 2686x1236 पिक्सल रहेगी. iPhone 20 Pro Max में 6.96 इंच की बड़ी स्क्रीन और 2912x1340 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगी. अभी iPhone 18 Pro में 6.3 इंच और 2622x1206 पिक्सल है.

iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच और 2868x1320 पिक्सल है. इन दोनों फोन्स की पिक्सल डेंसिटी करीब 460ppi है. नए मॉडल में भी यही डेंसिटी रहेगी. स्क्रीन थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन फोन का आकार ज्यादा नहीं बढ़ेगा.

चारों तरफ खर्व और पंच होल डिज़ाइन

रिपोर्ट के मुताबिक, इन आईफोन्स की स्क्रीन टेस्ट यूनिट्स में बॉर्डरलेस डिस्प्ले दिख रहा है. स्क्रीन चारों किनारों से थोड़ी मुड़ी हुई है. इसे क्वॉड-कर्व्ड पैनल कहते हैं. ऊपर की तरफ डायनमिक आइलैंड की जगह छोटा पंच-होल कटआउट है, जिसमें फ्रंट कैमरा फिट किया जाएगा. Face ID हार्डवेयर अभी स्क्रीन के नीचे नहीं है. पहले कुछ रेंडर में पूरा अंडर-डिस्प्ले कैमरा दिखाया गया था, लेकिन अभी टेस्ट में पंच-होल ही है.

एपल, Samsung और LG के साथ काम कर रही है. कर्व वाले किनारों पर ब्राइटनेस कम न हो, इसके लिए भी टेस्ट चल रहे हैं. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्क्रीन फ्लैट रहेगी और ऊपर का ग्लास लाइट को ऐसे मोड़ेगा कि बॉर्डर गायब लगेंगे.

2027 में लॉन्च और नाम का सवाल

ये एनिवर्सिरी आईफोन होगा, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा. टिप्स्टर ने पहले बताया था कि कंपनी 2027 वाली सीरीज का टेस्ट और मोल्डिंग शुरू कर चुकी है. ऐसे में iPhone 18 लॉन्च होने के बाद वाले आईफोन का नाम iPhone 19 नहीं होगा. हालांकि, एपल ने अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया है.

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