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iPhone 18e लीक रिपोर्ट: संभावित लॉन्च डेट से लेकर स्पेसिफिकेशन्स तक, अभी तक की पूरी जानकारी!

यह पिक्चर iPhone 17e की है, जिसका अपग्रेडड वर्ज़न iPhone 18e होगा. ( Apple )

हैदराबाद: एपल का अगला सबसे सस्ता आईफोन यानी iPhone 18e अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन अब इसके लीक रिपोर्ट्स की चर्चा बढ़ गई है. चीन के मशहूर लीकर डिजिटल चैट स्टेशन ने वीबो पर इसके बारे में कई बातें बताई है. इस लीक रिपोर्ट के जरिए हमें iPhone 18e के कई संभावित स्पेसिफिकेशन्स का अनुमान लगा है. हालांकि, याद रखें कि ये रिपोर्ट सिर्फ लीक ख़बरों पर आधारित है और एपल ने अभी तक इनकी पुष्टि नहीं की है.

iPhone 18e की लीक रिपोर्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल अगले साल की शुरुआत में तीन नए आईफोन्स को लॉन्च कर सकता है. इनमें iPhone 18e, iPhone 18 और iPhone Air 2 शामिल हो सकते हैं. इसी साल सितंबर के महीने में कंपनी ने तीन नए आईफोन्स को लॉन्च किया था, जो iPhone 18 सीरीज के प्रो मॉडल्स थे. इनमें iPhone 18, iPhone 18 Pro और एपल का पहला फोल्डेबल यानी मुड़ने वाला आईफोन डुओ (iPhone Duo) भी शामिल था. iPhone 18e को भारत में मार्च-अप्रैल 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. लीक के अनुसार, इस फोन में 6.12 इंच की OLED स्क्रीन हो सकती है, जो कि पिछले मॉडल यानी iPhone 17e में भी थी. स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60Hz हो सकता है. iPhone 18e में सबसे बड़ा बदलाव चिप में होगा. कंपनी इसमें A20 चिप दे सकती है, जो 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बनी है. ये काफी बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक A20 का सामान्य वर्ज़न किसी भी आईफोन में नहीं आया है. अगर ऐसा होता है कि iPhone 18e की परफॉर्मेंस और उसकी स्पीड देखने लायक होगी. डिजिट की रिपोर्ट के मुताबिक फोन में 9GB रैम भी हो सकती है, जबकि 17e में 8GB दी गई थी. कैमरा में क्या बदलेगा?