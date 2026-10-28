iPhone 18e लीक रिपोर्ट: संभावित लॉन्च डेट से लेकर स्पेसिफिकेशन्स तक, अभी तक की पूरी जानकारी!
iPhone 18e में 2 नैनोमीटर वाला A20 चिप और 24 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिल सकता है, लेकिन डिस्प्ले 60Hz ही रहने की उम्मीद है.
Published : October 28, 2026 at 8:27 PM IST
हैदराबाद: एपल का अगला सबसे सस्ता आईफोन यानी iPhone 18e अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन अब इसके लीक रिपोर्ट्स की चर्चा बढ़ गई है. चीन के मशहूर लीकर डिजिटल चैट स्टेशन ने वीबो पर इसके बारे में कई बातें बताई है. इस लीक रिपोर्ट के जरिए हमें iPhone 18e के कई संभावित स्पेसिफिकेशन्स का अनुमान लगा है. हालांकि, याद रखें कि ये रिपोर्ट सिर्फ लीक ख़बरों पर आधारित है और एपल ने अभी तक इनकी पुष्टि नहीं की है.
iPhone 18e की लीक रिपोर्ट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल अगले साल की शुरुआत में तीन नए आईफोन्स को लॉन्च कर सकता है. इनमें iPhone 18e, iPhone 18 और iPhone Air 2 शामिल हो सकते हैं. इसी साल सितंबर के महीने में कंपनी ने तीन नए आईफोन्स को लॉन्च किया था, जो iPhone 18 सीरीज के प्रो मॉडल्स थे. इनमें iPhone 18, iPhone 18 Pro और एपल का पहला फोल्डेबल यानी मुड़ने वाला आईफोन डुओ (iPhone Duo) भी शामिल था.
iPhone 18e को भारत में मार्च-अप्रैल 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. लीक के अनुसार, इस फोन में 6.12 इंच की OLED स्क्रीन हो सकती है, जो कि पिछले मॉडल यानी iPhone 17e में भी थी. स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60Hz हो सकता है. iPhone 18e में सबसे बड़ा बदलाव चिप में होगा. कंपनी इसमें A20 चिप दे सकती है, जो 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बनी है. ये काफी बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक A20 का सामान्य वर्ज़न किसी भी आईफोन में नहीं आया है. अगर ऐसा होता है कि iPhone 18e की परफॉर्मेंस और उसकी स्पीड देखने लायक होगी. डिजिट की रिपोर्ट के मुताबिक फोन में 9GB रैम भी हो सकती है, जबकि 17e में 8GB दी गई थी.
कैमरा में क्या बदलेगा?
iPhone 18e के पिछले हिस्से पर पुराने मॉडल की तरह एकमात्र 48MP का कैमरा होने की उम्मीद है. हालांकि, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन के फ्रंट कैमरा में बदलाव देखने को मिल सकता है. लीकर का कहना है कि इसमें 24MP का फ्रंट कैमरा हो सकता है. iPhone 17e में सिर्फ 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया था. हालांकि, 9to5Mac का अंदाजा है कि अगर इस फोन के फ्रंट कैमरा में अपग्रेड किया गया तो ज्यादा से ज्यादा 18MP का ही फ्रंट कैमरा मिल सकता है.
लीक रिपोर्ट्स में अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि iPhone 18e में नॉच होगा या डायनमिक आइलैंड. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, नॉच की जगह डायनामिक आइलैंड दिया जा सकता है. मॉडेम और सॉफ्टवेयर के बारे में पुरानी लीक रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एपल का C2 सेल्युलर मॉडेम आ सकता है. इसी मॉडल का इस्तेमाल एपल ने iPhone 18 Pro सीरीज में भी किया है. इसके अलावा आईफोन 18 सीरीज का सबसे सस्ता फोन iOS 27 ओएस के साथ आ सकता है.
भारत में कीमत कितनी हो सकती है?
iPhone 17e की कीमत भारत में 79,900 रुपये से शुरू होती है. ऐसे में कई iPhone 18e की कीमत इससे ज्यादा तो जरूर होगी और हमारे अनुमान के मुताबिक, एपल इस नए आईफोन की कीमत करीब 90 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक में तय कर सकती है.
हालांकि, अभी तक जितनी भी लीक रिपोर्ट्स आई है, उन्हें जानने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि iPhone 18e में सबसे बड़ा बदलाव चिपसेट और फ्रंट कैमरा को लेकर ही होगा. बाकी ज्यादातर स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स पुराने मॉडल जैसे ही होने की उम्मीद है.