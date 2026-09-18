iPhone 18 Pro सीरीज की सेल शुरू, देखिए सबसे पहले फोन खरीदने वालों ने क्या कहा
आज से भारत में iPhone 18 Pro और Pro Max की सेल शुरू हो गई है. देशभर के Apple Store के भीड़ जुट गई है
Published : September 18, 2026 at 10:36 AM IST
हैदराबाद: भारत में आज से एपल कंपनी के नए आईफोन सीरीज यानी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की सेल शुरू हो चुकी है. इन दोनों आईफोन की पहली सेल आज यानी 18 सितंबर 2026 से शुरू हुई है, लेकिन लोग इसे खरीदने के लिए कल रात से ही एपल स्टोर्स के बाहर लाइन में खड़े हुए हैं.
आज सुबह 8 बजे तक में एपल स्टोर्स के बाहर लोगों की बड़ी-बड़ी लाइन्स लग गई है. इसके अलावा कई लोग एपल के ऑनलाइन स्टोर्स पर भी नए आईफोन प्रो मॉडल्स को खरीदने जा रहे हैं. एपल ने अपने इन दोनों नए मॉडल्स को ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर और बरगंडी कलर में उपलब्ध कराया है.
VIDEO | Delhi: People line up outside Apple Store at Select Citywalk Mall ahead of the official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India.#Apple #iPhone18Pro— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/8PXqrTlwS2
iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत और वेरिएंट्स
iPhone 18 Pro की कीमत भारत में 256GB वाले मॉडल के लिए 1,64,900 रुपये से शुरू होती है. हर वेरिएंट की कीमत कुछ इस प्रकार है:
|स्टोरेज
|भारत में कीमत
|256GB
|₹1,64,900
|512GB
|₹1,89,900
|1TB
|₹2,39,900
|2TB
|₹3,14,900
iPhone 18 Pro Max थोड़ा महंगा है. इसकी बेस कीमत 256GB के लिए 1,79,900 रुपये है. इसके हर वेरिएंट की कीमत कुछ इस प्रकार है:
|स्टोरेज
|भारत में कीमत
|256GB
|₹1,79,900
|512GB
|₹2,04,900
|1TB
|₹2,54,900
|2TB
|₹3,29,900
बैंक ऑफर्स और कहां से खरीदें
एपल ने अपने इन नए और महंगे आईफोन मॉडल्स को खरीदने के लिए कई अच्छे लॉन्च ऑफर्स भी दिए हैं. अगर आप इन्हें खरीदने के लिए American Express, Axis Bank, ICICI Bank और SBI Card के जरिए पेमेंट करेंगे तो आपको 7,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है. इसके अलावा 6 महीनों की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी दिया जा रहा है. आप पुराने फोन बदलने पर Trade-In प्रोग्राम में 81,500 रुपये तक की छूट भी पा सकते हैं. यही कारण है कि एपल स्टोर्स पर कई लोग अपने पुराने आईफोन्स लेकर आ रहे हैं.
#WATCH | Noida, UP: Apple begins the official sale of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India. Customers throng the Apple Store at DLF Mall to get their hands on the latest devices. pic.twitter.com/EYQhM6ufXN— ANI (@ANI) September 18, 2026
इस फोन को अमेज़न, फ्लिपकार्ट, एपल इंडिया स्टोर से खरीदा जा सकता है. इसके अलावा इस बार आप नए आईफोन मॉडल्स को Swiggy, Blinkit और Zepto जैसे ऐप्स से भी ऑर्डर कर सकते हैं. अगर आप ऑफलाइन स्टोर पर जाकर फोन खरीदना चाहते हैं तो आप Apple Store के अलावा Croma और Vijay Sales जैसे अन्य अधिकृत डीलर के पास भी जा सकते हैं.
VIDEO | Mumbai: Sale of newly-launched iPhone 18 series begins. Visuals from Apple Store at Bandra Kurla Complex.#iPhone18 #Mumbai— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/fieDJ86U93
रात भर की भीड़ और लोगों का उत्साह
भारत में जब से एपल स्टोर्स खुले हैं, तब से नए आईफोन लॉन्च होने के बाद हर बार देखा जाता है कि लोग एक रात पहले ही एपल स्टोर्स के बाहर पहुंच जाते हैं और अगली सुबह तक स्टोर खुलने का इंतजार करते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. देशभर के कई एपल स्टोर्स के बाहर कल रात यानी 17 सितंबर की रात से ही लोगों ने आना शुरू कर दिया था और सुबह-सुबह होते लगभग हर एपल स्टोर के बाहर लोगों की बड़ी-बड़ी लाइन्स लग गई.
#WATCH | Mumbai: Massive crowds gather outside the Apple Store in Mumbai as eager customers queue up ahead of the official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India. pic.twitter.com/vOGotGmyFE— ANI (@ANI) September 18, 2026
ऐसा नहीं है कि एपल स्टोर्स पर सिर्फ उसी शहर के लोग आ रहे हैं, जिस शहर में स्टोर है, बल्कि उस शहर के कई नजदीकी शहरों से भी लोग iPhone 18 Pro सीरीज के फोन्स खरीदने आ रहे हैं. एएनआई की एक पोस्ट में बताया गया कि महाराष्ट्र के मुंबई में Jio World Drive वाले एपल स्टोर पर सुबह से बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. दूसरी पोस्ट में बेंगलुरु के Mall of Asia में Imagine Apple स्टोर के बाहर लंबी लाइन्स दिखीं.
#WATCH | Bengaluru: People queue up as the official sale of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max begins today in India.— ANI (@ANI) September 18, 2026
Eager customers have lined up in long queues outside the Imagine Apple premium reseller store at the Mall of Asia to get their hands on the latest… pic.twitter.com/g9wsxeH61s
नोएडा के DLF Mall में भी लोग सुबह जल्दी पहुंच गए. एक खरीदार ने एएनआई को बताया, “मैंने दो iPhone 18 Pro Max खरीदे. मैं पंजाब से आया हूं और सुबह 6 बजे से लाइन में खड़ा हूं. मेरा सबसे पहला बुकिंग था और मैंने सबसे पहले फोन लिया.”
#WATCH | Noida, UP: A buyer says, " i bought two iphone 18 pro max. i came from punjab and have been standing in the queue since 6 am. mine was the very first booking; i am the first one who has got the phone..." https://t.co/ZfhLUMhw5i pic.twitter.com/rVR3U5CNZI— ANI (@ANI) September 18, 2026
पीटीआई की रिपोर्ट में दिल्ली के सिलेक्ट सिटीवॉक मॉल के बाहर लोगों की लाइन दिखी. मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स वाले स्टोर से एक ग्राहक ने कहा, “मैंने पहला फोन लियाय बहुत एक्साइटेड हूं. 10 से 12 घंटे इंतजार किया था और आखिरकार फोन हाथ में आ गया.”
VIDEO | Mumbai: Sale of newly-launched iPhone 18 series begins. Visuals from Apple Store at Bandra Kurla Complex.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
A customer says, " i’ve got the first phone. i’m really excited. my goal was to get the first one; i’d been waiting here for about 10 to 12 hours for this. finally,… pic.twitter.com/TUmjp8GBc8
iPhone 18 Pro Series के खास फीचर्स
दोनों फोन में Apple A20 Pro प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरे, 18 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और iOS 27 चलता है. iPhone 18 Pro में 6.30 इंच और Pro Max में 6.90 इंच डिस्प्ले है.
|फीचर
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|डिस्प्ले
|6.3-inch Super Retina XDR
|6.9-inch Super Retina XDR
|प्रोसेसर
|A20 Pro (2nm)
|A20 Pro (2nm)
|बैक कैमरा
|ट्रिपल 48MP (वैरिएबल एपर्चर)
|ट्रिपल 48MP (वैरिएबल एपर्चर)
|फ्रंट कैमरा
|18MP + Centre Stage
|18MP + Centre Stage
|वीडियो प्लेबैक
|36 घंटे
|45 घंटे
|बैटरी लाइफ (टिपिकल)
|24 घंटे
|30 घंटे
|मॉडेम
|C2
|C2