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iPhone 18 Pro और Pro Max कहां सबसे सस्ते मिलेंगे? लिस्ट में शामिल ये पांच देश

भारत में iPhone 18 Pro और Pro Max की महंगी कीमत के मुकाबले अमेरिका और कनाडा जैसे बाजारों में काफी बचत हो सकती है.

Travel costs, taxes and warranty terms must be kept in mind before bringing the phone from abroad.
विदेश से फोन लाने से पहले ट्रैवल कॉस्ट, टैक्स और वारंटी की शर्तों को ध्यान में रखना जरूरी होता है. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 5:34 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: 9 सितंबर 2026 की रात एपल ने अपने एनुअल इवेंट में कई डिवाइस लॉन्च किए. उनमें iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max भी शामिल थे. इन दोनों फोन्स की कीमत इतनी ज्यादा है कि भारत के यूज़र्स अन्य देशों में इन फोन्स की कीमत पता लगा रहे हैं. हम इस आर्टिकल में भारत के अलावा पांच अन्य देशों में एपल के इन दो नए प्रीमियम फ्लैगशिप आईफोन की कीमत के बारे में बताएंगे.

भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है, जबकि iPhone 18 Pro Max की कीमत 1,79,900 रुपये से शुरू होती है. इन दोनों ही फोन्स में एपल की पावरफुल A20 Pro चिप और बेहतर कैमरा सिस्टम दिया गया है. डिस्प्ले क्वालिटी में भी पिछले साल की तुलना में काफी सुधार किया गया है और सबसे बड़ा बदलाव बैटरी को लेकर है, क्योंकि कंपनी के मुताबिक, इस बार एपल ने अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ इन दोनों प्रो मॉडल्स को लॉन्च किया है.

भारत में तो इन दोनों फोन्स की कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन देशों के हिसाब से कीमत में काफी फर्क आ जाता है. ऐसे में अगर आप विदेश यात्रा करने वाले हैं या आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त विदेश यात्रा करने वाला है, तो कुछ मार्केट्स ऐसे हैं, जहां से आपको कम कीमत में ये नए आईफोन मॉडल्स मिल सकते हैं. नीचे उन पांच देशों की लिस्ट है जहां iPhone 18 Pro और Pro Max भारत की तुलना में सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं.

सबसे सस्ता बाजार: USA

अमेरिका दोनों मॉडल्स के लिए सबसे सस्ता विकल्प है. इस देश में iPhone 18 Pro को $1,199 में खरीदा जा सकता है, जो मौजूदा रेट के हिसाब से करीब ₹1,14,200 बैठता है. इस फोन की कीमत में भारत की कीमत से लगभग 50,700 रुपये का फर्क है. अमेरिका में iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत $1,299 यानी करीब ₹1,23,700 है, जो भारत की कीमत से 56,200 रुपये सस्ता है.

दूसरा नंबर: कनाडा

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कनाडा है. कनाडा में कीमत अमेरिका की तुलना में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन भारत की तुलना में काफी सस्ता है. यहां पर प्रो मॉडल की शुरुआती कीमत CAD 1,749 यानी लगभग ₹1,20,700 है, जो भारतीय कीमत से करीब 44,200 रुपये सस्ता है. प्रो मैक्स मॉडल की कीमत CAD 1,899 यानी ₹1,31,100 के आसपास है, जो भारतीय कीमत की तुलना में करीब 48,800 रुपये सस्ता है.

देशiPhone 18 Proभारत से बचत (लगभग)iPhone 18 Pro Max भारत से बचत (लगभग)
भारत ₹1,64,900 ₹1,79,900
अमेरिका$1,199 (₹1,14,200)₹50,700$1,299 (₹1,23,700)₹56,200
कनाडाCAD 1,749 (₹1,20,700)₹44,200CAD 1,899 (₹1,31,100)₹48,800
हांगकांगHKD 10,499 (₹1,27,600)₹37,300HKD 11,499 (₹1,39,700)₹40,200
मलेशियाRM 5,499 (₹1,28,300)₹36,600RM 5,999 (₹1,40,000)₹39,900
यूएई (दुबई)AED 5,099 (₹1,32,000) ₹32,900AED 5,499 (₹1,42,400)₹37,500

तीसरा नंबर: हांगकांग

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हॉन्ग-कॉन्ग है. हांगकांग काफी लंबे समय से एपल प्रोडक्ट्स के लिए एक लोकप्रिय मार्केट रहा है. यहां पर iPhone 18 Pro की कीमत HKD 10,499 में उपलब्ध है, जो करीब ₹1,27,600 बनता है यानी भारत से लगभग ₹37,300 सस्ता है. Pro Max की शुरुआती कीमत HKD 11,499 यानी करीब ₹1,39,700 है, यानी भारतीय कीमत से करीब 40,200 रुपये सस्ता है.

चौथा नंबर: मलेशिया

मलेशिया में प्रो मॉडल की कीमत RM 5,499 यानी लगभग ₹1,28,300 है, जो भारतीय कीमत की तुलना में 36,600 रुपये सस्ती है. मलेशिया में प्रो मैक्स मॉडल की कीमत RM 5,999 यानी ₹1,40,000 के आसपास है, जो भारत की कीमत से करीब 39,900 रुपये कम है.

पांचवां नंबर: यूएई (दुबई)

यूएई, खासतौर पर दुबई भारतीय ग्राहकों के लिए सबसे सुविधाजनक विकल्पों में से एक है. अगर आप दुबई जाने वाले हैं तो भी प्रो मॉडल्स पर अच्छे-खासे पैसे बचा सकते हैं. यूएई में iPhone 18 Pro की कीमत AED 5,099 यानी करीब ₹1,32,000 है, जो भारतीय कीमत की तुलना में 32,900 रुपये कम है. इसके अलावा iPhone 18 Pro Max मॉडल की कीमत AED 5,499 है, जो करीब 1,42,400 रुपये है. इसका मतलब दुबई से ये मॉडल भारत की तुलना में 37,500 रुपये सस्ता है.

टॉप-5 देशों के अलावा

देशiPhone 18 Proभारत से बचत (लगभग)iPhone 18 Pro Maxभारत से बचत (लगभग)
जापानJPY 219,800 (₹1,36,500)₹28,400JPY 239,800 (₹1,48,900)₹31,000
साउथ कोरियाKRW 1,990,000 (₹1,41,200)₹23,700KRW 2,190,000 (₹1,55,700)₹20,900
ऑस्ट्रेलियाAUD 2,099 (₹1,44,400)₹20,500AUD 2,299 (₹1,58,100)₹21,800

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ख्याल

कीमत का फर्क देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन कुल लागत सिर्फ फोन की लिस्ट प्राइस नहीं होती. सेल्स टैक्स, करेंसी कन्वर्जन चार्ज, फ्लाइट और होटल खर्च, इंपोर्ट ड्यूटी और वारंटी की कंडीशन्स आदि को भी ध्यान में रखना पड़ता है. कुछ देशों में खरीदे गए फोन की भारत में सर्विस सपोर्ट अलग हो सकती है. इस कारण सिर्फ कीमत देखककर फैसला करना ठीक नहीं है. अगर आप यात्रा पहले से प्लान कर रहे हैं, अन्य खर्च कम हैं या किसी और के जरिए खरीददारी करवा रहे हैं, जिनका आना-जाना लगा रहता है तो ही अंतरराष्ट्रीय खरीददारी करने में समझदारी है.

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