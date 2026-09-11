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iPhone 18 Pro और Pro Max कहां सबसे सस्ते मिलेंगे? लिस्ट में शामिल ये पांच देश

विदेश से फोन लाने से पहले ट्रैवल कॉस्ट, टैक्स और वारंटी की शर्तों को ध्यान में रखना जरूरी होता है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: 9 सितंबर 2026 की रात एपल ने अपने एनुअल इवेंट में कई डिवाइस लॉन्च किए. उनमें iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max भी शामिल थे. इन दोनों फोन्स की कीमत इतनी ज्यादा है कि भारत के यूज़र्स अन्य देशों में इन फोन्स की कीमत पता लगा रहे हैं. हम इस आर्टिकल में भारत के अलावा पांच अन्य देशों में एपल के इन दो नए प्रीमियम फ्लैगशिप आईफोन की कीमत के बारे में बताएंगे.

भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है, जबकि iPhone 18 Pro Max की कीमत 1,79,900 रुपये से शुरू होती है. इन दोनों ही फोन्स में एपल की पावरफुल A20 Pro चिप और बेहतर कैमरा सिस्टम दिया गया है. डिस्प्ले क्वालिटी में भी पिछले साल की तुलना में काफी सुधार किया गया है और सबसे बड़ा बदलाव बैटरी को लेकर है, क्योंकि कंपनी के मुताबिक, इस बार एपल ने अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ इन दोनों प्रो मॉडल्स को लॉन्च किया है.

भारत में तो इन दोनों फोन्स की कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन देशों के हिसाब से कीमत में काफी फर्क आ जाता है. ऐसे में अगर आप विदेश यात्रा करने वाले हैं या आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त विदेश यात्रा करने वाला है, तो कुछ मार्केट्स ऐसे हैं, जहां से आपको कम कीमत में ये नए आईफोन मॉडल्स मिल सकते हैं. नीचे उन पांच देशों की लिस्ट है जहां iPhone 18 Pro और Pro Max भारत की तुलना में सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं.

सबसे सस्ता बाजार: USA

अमेरिका दोनों मॉडल्स के लिए सबसे सस्ता विकल्प है. इस देश में iPhone 18 Pro को $1,199 में खरीदा जा सकता है, जो मौजूदा रेट के हिसाब से करीब ₹1,14,200 बैठता है. इस फोन की कीमत में भारत की कीमत से लगभग 50,700 रुपये का फर्क है. अमेरिका में iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत $1,299 यानी करीब ₹1,23,700 है, जो भारत की कीमत से 56,200 रुपये सस्ता है.

दूसरा नंबर: कनाडा

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कनाडा है. कनाडा में कीमत अमेरिका की तुलना में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन भारत की तुलना में काफी सस्ता है. यहां पर प्रो मॉडल की शुरुआती कीमत CAD 1,749 यानी लगभग ₹1,20,700 है, जो भारतीय कीमत से करीब 44,200 रुपये सस्ता है. प्रो मैक्स मॉडल की कीमत CAD 1,899 यानी ₹1,31,100 के आसपास है, जो भारतीय कीमत की तुलना में करीब 48,800 रुपये सस्ता है.