ETV Bharat / technology

iPhone 18 Pro Max लीक: पतला डाइनेमिक आइलैंड और बड़े सेंसर साइज़ वाला कैमरा!

बड़े कैमरा सेंसर और 5x ऑप्टिकल जूम के कारण iPhone 18 Pro Max की मोटाई थोड़ी बढ़ सकती है लेकिन बैटरी क्षमता भी बेहतर होने की उम्मीद है. ( Image Credit: fpt./Max Tech )

हैदराबाद: एप्पल डिवाइस यूज़ करने वाले यूज़र्स के लिए नए आईफोन का इंतजार हमेशा खास होता है. इस साल यूज़र्स को आईफोन की अगली सीरीज यानी iPhone 18 Series का इंतजार है. नई आईफोन सीरीज के बारे में लगातार कुछ न कुछ नई बातें सामने आ रही है. इस बार iPhone 18 Series के टॉप मॉडल यानी iPhone 18 Pro Max की डिटेल्स लीक हुई है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं. दरअसल, हाल ही में इस पोन के डमी यूनिट्स लीक हुए हैं, जिनसे कैमरा और डिज़ाइन में होने वाले बदलावों का अंदाजा लगाया रहा है. Max Tech नाम के एक यूट्यूब चैनल ने इन डमी यूनिट्स को दिखाया है. इन डमी यूनिट्स में सबसे बड़ा बदलाव आईफोन 18 प्रो मैक्स के डायनमिक आईलैंड में देखने को मिल रहा है. लीक्स के मुताबिक, इस बार एप्पल अपने आईफोन के डायनमिक आईलैंड का साइज़ करीब 25% कम रही है. इसका मतलब है कि अभी iPhone 17 Pro Max में मिलने वाले डायनमिक आईलैंड का साइज़ 15mm है वो iPhone 18 Pro Max में और भी छोटा हो सकता है. इसका मतलब है कि एप्पल अभी भी पंच-होल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रही है. ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि एप्पल iPhone 20 से पंच-होल कटआउट डिस्प्ले पेश कर सकती है, जब कंपनी अपनी 20वीं एनिवर्सरी मनाएगी.