ETV Bharat / technology

iPhone 18 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स लीक, कैमरा, बैटरी और चिपसेट में बड़े अपग्रेड की उम्मीद

iPhone 17 Pro Max की तुलना में iPhone 18 Pro Max में कई बड़े अपग्रेड्स दिए जाने की संभावना जताई जा रही हैं. ( Image Credit: Apple )