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iPhone 18 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स लीक, कैमरा, बैटरी और चिपसेट में बड़े अपग्रेड की उम्मीद

Apple के करीब एक अरब डॉलर के प्रोसेसर वेफर्स DRAM की कमी के चलते TSMC में पैकेजिंग का इंतजार कर रहे हैं.

Compared to the iPhone 17 Pro Max, the iPhone 18 Pro Max is expected to offer several major upgrades.
iPhone 17 Pro Max की तुलना में iPhone 18 Pro Max में कई बड़े अपग्रेड्स दिए जाने की संभावना जताई जा रही हैं. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 8:37 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: सितंबर के महीने में एपल अपने नए फ्लैगशिप आईफोन्स को लॉन्च करने वाला है. इस बार एपल लॉन्च की एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल इस बार सितंबर में सिर्फ प्रो मॉडल्स वाले आईफोन्स को ही लॉन्च करेगा, जबकि बेस मॉडल्स को साल 2027 के शुरुआती महीनों में कर सकता है.

ऐसे में इस वक्त प्रो मॉडल्स यानी iPhone 18 Pro Max को लेकर मार्केट में काफी चर्चाएं हो रही हैं. एक अलग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि iPhone 18 सीरीज़ के लॉन्च से ठीक पहले कंपनी को मेमोरी चिप्स की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, नए मॉडल में नया A20 Pro चिपसेट, 48MP के तीन रियर कैमरे और पहले से बड़ी बैटरी जैसे कई बड़े अपग्रेड मिल सकते हैं.

iPhone 18 Pro Max के संभावित अपग्रेड्स

टिप्स्टर सौरव की एक्स पोस्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro Max में 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट के साथ 6.9 इंच का LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसमें Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन, एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग और मौजूदा वर्जन से करीब एक-तिहाई छोटा डायनमिक आईलैंड मिलने का भी दावा किया गया है. लीक के मुताबिक, यह स्मार्टफोन TSMC के 2nm प्रोसेस पर बने Apple के A20 Pro चिपसेट पर चल सकता है, जिसमें हेक्सा-कोर CPU और 8-कोर Apple GPU दिया जा सकता है.

इसके अलावा इस iPhone 18 Pro Max के कैमरे में भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है. इसके पिछले हिस्से पर f/1.6 से f/4.0 तक के वेरिएबल अपर्चर वाले 48MP-48MP के तीन कैमरा सेंसर्स दिए जा सकते हैं, जिनमें मेन सेंसर के साथ 4x पेरिस्कोप टेलीफोटो और अल्ट्रावाइड सेंसर्स भी शामिल होंगे. रियर कैमरा सिस्टम में LiDAR स्कैनर भी शामिल हो सकता है, और यह 120fps तक 4K Dolby Vision वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट कर सकता है.

टिप्स्टर ने दावा किया है कि eSIM वर्जन में 5,567mAh तक की बैटरी दी जा सकती है, जिसमें USB टाइप-C PD 3.2 वायर्ड चार्जिंग और 25W MagSafe या Qi2 वायरलेस चार्जिंग जैसे ऑप्शन्स शामिल होंगे. इस फोन को सिल्वर, स्पेस ब्लैक, सियारा ब्लू और डार्क चेरी कलर्स में पेश किया जा सकता है.

मेमोरी चिप्स की कमी से बढ़ी एपल की मुश्किलें

इस हार्डवेयर लीक के साथ ही, जानी-मानी सेमीकंडक्टर जर्नलिस्ट Tim Culpan की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 और iPhone 18 Pro मॉडल्स के लॉन्च से पहले एपल और उसके सप्लाई चेन पार्टनर्स पर्याप्त मात्रा में DRAM चिप्स जुटाने में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं.

Semiconductor journalist Tim Culpene reports
सेमीकंडक्टर जर्नलिस्ट टिम कल्पेन की रिपोर्ट (Image Credit: culpium.com)

रिपोर्ट के मुताबिक, एपल के करीब एक अरब डॉलर के A20 Pro प्रोसेसर वेफर्स TSMC में पैकेजिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नई पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में प्रोसेसर के साथ मेमोरी चिप्स को भी एक साथ जोड़ना पड़ता है और मेमोरी की सप्लाई ही फिलहाल सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई है. एपल मुख्य रूप से मोबाइल DRAM के लिए माइक्रोन पर निर्भर है. हालांकि, कंपनी Samsung और SK Hynix से भी मेमोरी लेती है.

यह कमी ऐसे समय में सामने आई है, जब पहले भी खबरें आई थीं कि एपल अपनी सप्लाई चेन को डायवर्सिफाई करने के लिए चीन की कंपनी ChangXin Memory Technologies (CXMT) से मेमोरी चिप्स लेने पर विचार कर रहा था. हालांकि, इसके लिए चीन के बाहर इस्तेमाल से पहले रेगुलेटरी मंजूरी की जरूरत होगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, CXMT ने फिलहाल इस डील में कोई छूट देने से इनकार कर दिया है. इससे पहले की लीक्स में भी यही कहा गया था कि एपल इंटेलिजेंस के ज्यादा फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए iPhone 18 सीरीज़ में रैम बढ़ाई जा सकती है, जिससे DRAM की मांग और बढ़ने की आशंका है.

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