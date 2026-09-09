iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max हुए लॉन्च, मिलेगी अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी
नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी गई है.
Published : September 9, 2026 at 11:54 PM IST
हैदराबाद: एपल ने अपने ने आईफोन्स यानी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max का ऐलान कर दिया है. ये दोनों मॉडल पिछले मॉडल से काफी बेहतर हैं. इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार के आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी दी गई है.
कैमरा सिस्टम को भी बेहतर बनाया गया है. फोन के किनारे वाले हिस्से में एल्युमिनियम की रेल लगी हैं, जिनका रंग फोन के रंग से मैच करता है. इस फोन को कंपनी ने Burgundy, Silver और Black समेत तीन कलर्स में लॉन्च किया है.
एपल ने इन फोन्स में एपल इंटेलिजेंस की क्षमता भी बढ़ाई गई है. Siri भी नया है, जो AI से चलता है. iPhone 18 Pro 256GB वाले वर्जन की कीमत 1,199 डॉलर से शुरू होती है. iPhone 18 Pro Max का 256GB वाला वर्ज़न 1,299 डॉलर से शुरू होती है. दोनों मॉडल 18 सितंबर से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे.
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