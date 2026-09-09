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iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max हुए लॉन्च, मिलेगी अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी

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हैदराबाद: एपल ने अपने ने आईफोन्स यानी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max का ऐलान कर दिया है. ये दोनों मॉडल पिछले मॉडल से काफी बेहतर हैं. इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार के आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी दी गई है. कैमरा सिस्टम को भी बेहतर बनाया गया है. फोन के किनारे वाले हिस्से में एल्युमिनियम की रेल लगी हैं, जिनका रंग फोन के रंग से मैच करता है. इस फोन को कंपनी ने Burgundy, Silver और Black समेत तीन कलर्स में लॉन्च किया है.