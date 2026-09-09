ETV Bharat / technology

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max हुए लॉन्च, मिलेगी अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी

नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी गई है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2026 at 11:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एपल ने अपने ने आईफोन्स यानी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max का ऐलान कर दिया है. ये दोनों मॉडल पिछले मॉडल से काफी बेहतर हैं. इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार के आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी दी गई है.

कैमरा सिस्टम को भी बेहतर बनाया गया है. फोन के किनारे वाले हिस्से में एल्युमिनियम की रेल लगी हैं, जिनका रंग फोन के रंग से मैच करता है. इस फोन को कंपनी ने Burgundy, Silver और Black समेत तीन कलर्स में लॉन्च किया है.

एपल ने इन फोन्स में एपल इंटेलिजेंस की क्षमता भी बढ़ाई गई है. Siri भी नया है, जो AI से चलता है. iPhone 18 Pro 256GB वाले वर्जन की कीमत 1,199 डॉलर से शुरू होती है. iPhone 18 Pro Max का 256GB वाला वर्ज़न 1,299 डॉलर से शुरू होती है. दोनों मॉडल 18 सितंबर से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे.

इस आर्टिकल को अपडेट किया जा रहा है...

TAGGED:

IPHONE 18 PRO
IPHONE 18 PRO MAX
A20 PRO CHIP
APPLE INTELLIGENCE
IPHONE 18 PRO PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.