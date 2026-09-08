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iPhone 18 Pro, Pro Max और फोल्डेबल आईफोन की लॉन्चिंग कल, भारत में कैसे देखें लाइव इवेंट?

भारत के दर्शक एप्पल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल या इवेंट पेज पर जाकर बिना किसी शुल्क के पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं. ( Image Credit: ETV Bharat via Apple )

हैदराबाद: एपल कल अपने साल का सबसे बड़ा इवेंट आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कंपनी हर साल अपने नए आईफोन्स को लॉन्च कर सकती है. इस बार भी एपल 9 सितंबर यानी कल ही अपना सालाना हार्डवेयर इवेंट आयोजित करने जा रही है. एपल ने इस बार अपने इस इवेंट का नाम Surprise and Shine रखा है. यह इवेंट क्यूपर्टिनो में स्थित एपल के हेडक्वार्टर में ही होगा. भारतीय समयानुसार इस इवेंट की शुरुआत 9 सितंबर की रात 10:30 PM बजे से होगी. भारत में भी लोग इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इस इवेंट को भारत में अपने घर बैठे लाइव देख सकते हैं और एपल इस बार अपने इवेंट में क्या-क्या लॉन्च करेगी. एपल ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस बार होने वाले अपने हार्डवेयर इवेंट में कंपनी कौन-कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा. हालांकि, लीक्स और एनालिस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max यानी आईफोन के प्रो मॉडल्स के लॉन्च होने की उम्मीद है, जबकि iPhone 18 और iPhone 18 Air यानी बेस मॉडल्स को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की बात कही जा रही है. इसके अलावा एपल इस इवेंट में पहली बार अपना फोल्डेबल आईफोन यानी मुड़ने वाला आईफोन भी लॉन्च कर सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन को iPhone Fold या iPhone Ultra कहा जा रहा है. लाइव कैसे देखें भारत समेत दुनियाभर के लोग इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं. इसके लिए एपल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर या कंपनी की इवेंट पेज पर जाना होगा और वहां लाइव स्ट्रीमिंग दिख जाएगी. इसके अलावा अगर आप इस इवेंट की मुख्य घोषणाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एपल के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, जहां से रियल-टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी. इवेंट में प्रीमियम हार्डवेयर के साथ नया सॉफ्टवेयर भी दिखाया जाएगा. iOS 27 और Apple Intelligence की नई बातें सामने आ सकती हैं. Siri में भी और सुधार की उम्मीद है. iPhone 18 Pro और Pro Max में क्या खास इस फोन की स्क्रीन साइज़ में कोई बड़ा बदलाव न होने की उम्मीद है. iPhone 18 Pro में करीब 6.3 इंच और Pro Max में 6.9 इंच की स्क्रीन हो सकती है. कंपनी Dynamic Island को छोटा कर सकती है. इससे स्क्रीन का इस्तेमाल करने लायक हिस्सा बढ़ जाएगा, वो भी फोन का साइज़ बढ़ाए बिना.