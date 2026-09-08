iPhone 18 Pro, Pro Max और फोल्डेबल आईफोन की लॉन्चिंग कल, भारत में कैसे देखें लाइव इवेंट?
कल रात 10:30 बजे भारत में एपल का इवेंट लाइव होगा, जिसमें iPhone 18 Pro Pro Max और संभावित फोल्डेबल आईफोन लॉन्च हो सकते हैं.
Published : September 8, 2026 at 2:12 PM IST
हैदराबाद: एपल कल अपने साल का सबसे बड़ा इवेंट आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कंपनी हर साल अपने नए आईफोन्स को लॉन्च कर सकती है. इस बार भी एपल 9 सितंबर यानी कल ही अपना सालाना हार्डवेयर इवेंट आयोजित करने जा रही है. एपल ने इस बार अपने इस इवेंट का नाम Surprise and Shine रखा है.
यह इवेंट क्यूपर्टिनो में स्थित एपल के हेडक्वार्टर में ही होगा. भारतीय समयानुसार इस इवेंट की शुरुआत 9 सितंबर की रात 10:30 PM बजे से होगी. भारत में भी लोग इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इस इवेंट को भारत में अपने घर बैठे लाइव देख सकते हैं और एपल इस बार अपने इवेंट में क्या-क्या लॉन्च करेगी.
एपल ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस बार होने वाले अपने हार्डवेयर इवेंट में कंपनी कौन-कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा. हालांकि, लीक्स और एनालिस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max यानी आईफोन के प्रो मॉडल्स के लॉन्च होने की उम्मीद है, जबकि iPhone 18 और iPhone 18 Air यानी बेस मॉडल्स को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की बात कही जा रही है.
इसके अलावा एपल इस इवेंट में पहली बार अपना फोल्डेबल आईफोन यानी मुड़ने वाला आईफोन भी लॉन्च कर सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन को iPhone Fold या iPhone Ultra कहा जा रहा है.
लाइव कैसे देखें
भारत समेत दुनियाभर के लोग इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं. इसके लिए एपल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर या कंपनी की इवेंट पेज पर जाना होगा और वहां लाइव स्ट्रीमिंग दिख जाएगी.
इसके अलावा अगर आप इस इवेंट की मुख्य घोषणाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एपल के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, जहां से रियल-टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी. इवेंट में प्रीमियम हार्डवेयर के साथ नया सॉफ्टवेयर भी दिखाया जाएगा. iOS 27 और Apple Intelligence की नई बातें सामने आ सकती हैं. Siri में भी और सुधार की उम्मीद है.
iPhone 18 Pro और Pro Max में क्या खास
इस फोन की स्क्रीन साइज़ में कोई बड़ा बदलाव न होने की उम्मीद है. iPhone 18 Pro में करीब 6.3 इंच और Pro Max में 6.9 इंच की स्क्रीन हो सकती है. कंपनी Dynamic Island को छोटा कर सकती है. इससे स्क्रीन का इस्तेमाल करने लायक हिस्सा बढ़ जाएगा, वो भी फोन का साइज़ बढ़ाए बिना.
इस बार सबसे बड़ा अपग्रेड प्रोसेसर में हो सकता है. इन दोनों मॉडल्स में A20 Pro चिप दिए जानें की बात कही जा रही है. यह TSMC की 2nm प्रोसेस पर बनेगा. इससे स्पीड और बैटरी दोनों बेहतर होने की उम्मीद है.
इस बार आईफोन प्रो मॉडल्स के कैमरों में भी बदलाव होने की उम्मीद है. मेन कैमरा वेरिएबल-अपर्चर वाला हो सकता है, यानी जरूरत के हिसाब से ही लेंस में रोशनी की मात्रा अपने-आप एडजस्ट हो जाएगी. इससे अलग-अलग मात्रा की रोशनी जैसे दिन, रात, घर के अंदर, बाहर, शाम का समय या खराब मौसम के वक्त पिक्चर्स क्वालिटी अपने-आप बेहतर आएगी.
फोल्डेबल iPhone की अटकलें
इस बार एपल इवेंट से पहले सबसे ज्यादा चर्चा एपल के पहले मुड़ने वाले फोन यानी फोल्डेबल आईफोन की है. अगर एपल फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करता है, तो क्लैमशेल टाइप नहीं बल्कि बुक-स्टाइल डिजाइन का होगा, जो बंद करने पर छोटी स्क्रीन और खोलने पर बड़ी स्क्रीन मिलेगी जो छोटे टैबलेट जैसी लगेगी.
लीक्स के मुताबिक, बाहरी स्क्रीन 5.3 से 5.5 इंच और अंदर वाली 7.7 से 7.8 इंच की हो सकती है. अंदर की स्क्रीन 4:3 आस्पेक्ट रेशियो की हो सकती है जो मौजूदा फोल्डेबल्स से अलग होगी.
Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP— Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2026
एपल अपने फोल्डेबल फोन में क्रीज यानी मोड़ वाली जगह की लकीर कम करने पर कंपनी खास ध्यान दे रही है. नया हिंज डिजाइन और सपोर्ट स्ट्रक्चर की बात कही जा रही है. टाइटेनियम और LiquidMetal जैसे मटेरियल भी इस्तेमाल हो सकते हैं.
अन्य संभावित स्पेक्स में A20 सीरीज का प्रोसेसर, 12GB RAM, कंपनी का C2 मॉडेम और Wi-Fi 7 सपोर्ट शामिल हैं. बैटरी दो सेल वाली और 5000 से 5500 mAh के आसपास बताई जा रही है.
आईफोन के अलावा क्या होगा लॉन्च?
हालांकि, आपको बता दें कि अभी एपल के फोल्डेबल आईफोन लॉन्च की पुष्टि नहीं हुई है. इस बात का खुलासा कल ही हो पाएगा कि इस साल कंपनी अपने पहले मुड़ने वाले आईफोन को लॉन्च करती है या नहीं.
आईफोन के अलावा भी एपल अपने इस इवेंट में कई अन्य प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकता है, जिनमें Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, AirPods 5, Apple Home Hub, Apple TV 4K, HomePod mini 2 और iPad mini with OLED शामिल हो सकते हैं. हालांकि, एपल ने आधिकारिक तौर पर अभी तक इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्च को कंफर्म नहीं किया है.