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iPhone 18 के बारे में अभी तक हम क्या-क्या जानते हैं? जानें सभी लीक्स की डिटेल

Apple अपने iPhone 18 Pro और फोल्डेबल मॉडल को सितंबर 2026 में लॉन्च कर सकता है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल अगले साल आएगा.

Representational Image: According to leaks, the iPhone 18 Pro could feature a smaller Dynamic Island, a variable-aperture camera, and the new A20 chip.
Representational Image: लीक्स के मुताबिक iPhone 18 Pro में छोटी Dynamic Island, वेरिएबल अपर्चर कैमरा और नया A20 चिप मिल सकता है. (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 28, 2026 at 12:52 PM IST

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हैदराबाद: दुनिया की दिग्गज स्मार्टफोन कंपनियों में से एक एप्पल हर साल आईफोन की नई सीरीज को लॉन्च करती है, जिसकी चर्चा लॉन्च होने से करीब 6-7 महीने पहले से ही काफी ज्यादा होने लगती है. इस बार एप्पल iPhone 18 Series को लॉन्च करने वाली है और इसी कारण आजकल इंटरनेट पर iPhone 18 की काफी चर्चा हो रही है और लगातार लीक्स आदि के जरिए नए आईफोन सीरीज के फोन्स की संभावित डिटेल्स भी सामने आ रही है.

जून में कंपनी ने अपना एनुअल इवेंट आयोजित किया था, जिसे वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस यानी WWDC 2026 कहते हैं. इस इवेंट में कंपनी ने हार्डवेयर को लेकर कुछ नहीं बताया, लेकिन इसके बावजूद लीक्स और रिपोर्ट्स का सिलसिला थमा नहीं. इस बार की आईफोन लाइनअप पिछले कई सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मानी जा रही है, क्योंकि कंपनी अपने पुराने लॉन्च पैटर्न से हटकर कुछ नया करने तैयारी कर रही है. आइए हम आपको आईफोन 18 सीरीज के बारे में उन सभी जानकारियों के बारे में बताते हैं, जो अभी तक में पब्लिक डोमेन में सामने आ चुकी है.

एप्पल दो बार में लॉन्च करेगा 6 आईफोन!

इसमें पहली और सबसे खास बात है कि इस बार एप्पल कंपनी अपने लॉन्च पैटर्न को ही बदल सकते हैं. पिछले कई सालों से एप्पल ने हर साल सितंबर के महीने में अपनी नई आईफोन सीरीज को लॉन्च किया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. इस बार एप्पल iPhone 18 सीरीज के 6 फोन्स को दो अलग-अलग लॉन्च इवेंट में लॉन्च कर सकती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 18 Pro और Pro Max को सितंबर 2026 में ही यानी हर साल की तरह अपने निर्धारित समय पर लॉन्च किया जा सकता है और इनके साथ कंपनी का पहला फोल्डेबल आईफोन भी आ सकता है, जिसे फिलहाल iPhone Fold या iPhone Ultra नाम से जाना जा रहा है. इस फोल्डेबल डिवाइस की कीमत 2,000 डॉलर यानी करीब 1 लाख 90 हजार रुपये से भी ज्यादा हो सकती है.

दूसरी तरफ, स्टैंडर्ड iPhone 18, iPhone 18E और सेकंड-जेनरेशन iPhone Air को कंपनी अगले साल यानी 2027 के स्प्रिंग सीज़न यानी वसंत ऋतु के दौरान लॉन्च कर सकती है. यह बदलाव उन यूज़र्स के लिए एक बड़ी बात जो हर साल फॉल सीज़न में अपना आईफोन अपग्रेड करते रहे हैं.

पिछले कई सालों से एक पैटर्न चला आ रहा था कि एप्पल हर साल सितंबर के महीने में नया आईफोन लॉन्च करती थी और खासतौर पर भारत में ई-कॉमर्स कंपनियां अक्टूबर-नवंबर के महीने में फेस्टिवल सेल का आयोजन करती है, जिसमें एप्पल अपने पुराने आईफोन पर भारी डिस्काउंट देकर कीमत काफी कम कर देता था, जिससे यूज़र्स फेस्टिवल सेल के दौरान सस्ती कीमत में आईफोन खरीद लेते थे.

इस साल लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस साल नया आईफोन ही 2027 की शुरुआत में लॉन्च होगा और तब तक फेस्टिवल सीज़न खत्म हो चुका होगा. इसके अलावा इस साल शायद एप्पल पुराने आईफोन्स की कीमत को कम भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग की वजह से मेमोरी क्राइसिस का संकट झेल रही है, जिसका असर एप्पल पर भी काफी ज्यादा पड़ रहा है इसलिए उनके आईफोन सस्ते नहीं बल्कि और महंगे हो सकते हैं.

स्क्रीन, कलर्स और डायनमिक आईलैंड की लीक्स

डिस्प्ले: बहरहाल, iPhone 18 सीरीज के डिज़ाइन की बात करें तो iPhone 18, iPhone 18 Pro और Pro Max की स्क्रीन साइज़ पहले जैसी ही रहने की उम्मीद है यानी iPhone 18 में 6.3 इंच और iPhone 18 Pro और Pro Max में 6.9 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है. हालांकि, बेस मॉडल में कैमरा बंप थोड़ा छोटा हो सकता है, जबकि Pro और Pro Max मॉडल्स में तीन रियर कैमरों के लिए वही चौड़ा "प्लैटो" डिज़ाइन बना रहेगा.

कलर्स: कुछ चाइनीज़ लीकर्स का दावा है कि प्रो मॉडल के बैक पैनल पर हल्का ट्रांसपेरेंट फिनिश दिया जा सकता है. रंगों की बात करें तो लाइट ब्लू, डार्क चेरी और डार्क ग्रे जैसे नए कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, हालांकि पहले कॉफी ब्राउन कलर की भी अफवाह फैल रही थी, लेकिन अब नई रिपोर्ट्स में इस रंग वाले आईफोन की चर्चा नहीं हो रही है.

डायनमिक आईलैंड: Dynamic Island को लेकर भी कई दावे सामने आए हैं. कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसका साइज़ छोटा किया जा सकता है और सेल्फी कैमरे को डिस्प्ले के नीचे छिपाया जा सकता है, जिससे आगे की तरफ बस एक छोटा पिनहोल कटआउट नज़र आएगा. हालांकि कुछ लीकर्स का मानना है कि Dynamic Island पूरी तरह खत्म नहीं होगी, बल्कि मौजूदा साइज़ से करीब 35 प्रतिशत छोटी हो जाएगी.

बैटरी: इसके अलावा बैटरी के मामले में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है. लीक्स रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro में 5,000mAh से ज्यादा क्षमता वाली बैटरी दी जा सकती है, हालांकि अलग-अलग रीजन यानी क्षेत्रों में लॉन्च होने वाले आईफोन्स के लिए बैटरी क्षमता में थोड़ा फर्क भी देखने को मिल सकता है.

कैमरा, चिप और कीमत की लीक्स रिपोर्ट

नई कैमरा टेक्नोलॉजी: आईफोन 18 सीरीज के कैमरा सेगमेंट में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा वेरिएबल अपर्चर टेक्नोलॉजी को लेकर हो रही है. वेरिएबल अपर्चर टेक्नोलॉजी कैमरे के अपर्चर को जरूरत के हिसाब से चौड़ा या संकरा करने की टेक्नोलॉजी होती है. इससे दिन की तेज रोशनी में फोटो शार्प बनती है, क्योंकि कम रोशनी में ज्यादा लाइट अंदर आती है और पोर्ट्रेट में बैकग्रााउंड को खूबसूरत तरीके से धुंधला किया जा सकता है. iPhone 18 सीरीज में इसे शामिल करने की चर्चाएं हैं ताकि कैमरा हर स्थिति में DSLR जैसी बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक कर सकें.

कैमरा अपग्रेड: इसके अलावा ख़बरों के मुताबिक, iPhone 18 Pro Max में एक मैकेनिकल आईरिस सिस्टम दिया जा सकता है, जो डीएसएलआर कैमरों की तरह डेप्थ ऑफ फील्ड और ब्राइटनेस को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करेगा. इससे पहले सैमसंग और शाओमी ने भी अपने कुछ फ्लैगशिप मॉडल्स में वेरिएबल अपर्चर फीचर दिया था. इसके अलावा टेलीफोटो लेंस की अपर्चर स्पीड भी बेहतर हो सकती है, जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी में सुधार आएगा. सेल्फी कैमरे को भी अपग्रेड करके 24MP किया जा सकता है.

चिपसेट: परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 18 लाइनअप में नया A20 चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो वेफर-लेवल मल्टी-चिप मॉड्यूल टेक्नोलॉजी पर बना होगा. इसमें रैम को सीधे चिप के साथ ही इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों बेहतर होने की उम्मीद है. इसके साथ ही नया C2 मोडम चिप भी इन फोन्स में देखने को मिल सकता है, जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा. इसके अलावा इस बार iPhone 18 और iPhone 18e में 9GB RAM दिया जा सकता है, जो 1.5GB के 6 डाई कॉन्फिगरेशन पर बेस्ड होगा.

नई सिरी: WWDC 2026 में एप्पल ने Siri को लेकर भी कई चीजें कंफर्म कर दी हैं. एप्पल ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में गूगल के Gemini मॉडल से पावर मिलेगा, जो iOS 27 के साथ आईफोन 18 सीरीज़ में शुरू से मौजूद रहेगा.

कीमत बढ़ेगी? आईफोन 18 सीरीज की कीमत की बात करें तो जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि इस बार एप्पल ना सिर्फ पुराने आईफोन्स को महंगे कर सकती है, बल्कि नए आईफोन्स को भी महंगी कीमत पर लॉन्च कर सकती है. एप्पल ने पहले ही Mac, iPad, HomePod और Apple TV की कीमतों को बढ़ा दिया है और मेमोरी चिप्स की कमी को इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है.

ऐसे में माना जा रहा है कि आईफोन 18 सीरीज भी इस प्राइस हाइक से बच नहीं पाएगी. खासतौर पर आईफोन का पहला फोल्डेबल यानी मुड़ने वाले आईफोन की कीमत 2,000 डॉलर के पार जा सकती है, जो इसे एप्पल का सबसे महंगा स्मार्टफोन बना सकता है.

गौरतलब है कि इस पूरे आर्टिकल में एप्पल की अपकमिंग आईफोन 18 सीरीज के बारे में जितनी भी जानकारी दी गई है, उनमें से ज्यादातर अभी सिर्फ लीक्स और एनालिस्ट रिपोर्ट्स पर आधारित है. एप्पल की ओर से अभी तक इन फीचर्स और जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इस कारण आईफोन 18 सीरीज के बारे में असली और कंफर्म्ड जानकारियां लॉन्च इवेंट में ही पता चलेगी.

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