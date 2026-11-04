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iPhone 18 कब होगा लॉन्च? 120Hz OLED डिस्प्ले समेत कुछ डिटेल्स हुई लीक

टिपस्टर के मुताबिक iPhone 18 में 120Hz OLED स्क्रीन A20 चिप और 48 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा होने की मजबूत संभावना जताई जा रही है. ( Apple )

हैदराबाद: सितंबर 2026 में एपल ने iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max शामिल है. इन दोनों फोन्स के साथ एपल ने अपना पहला फोल्डेबल फोन भी लॉन्च किया, जिसका नाम iPhone Duo है.

हालांकि, iPhone 18 सीरीज के बेस मॉडल्स यानी iPhone 18 और iPhone 18 Plus का आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल iPhone 18 Series को 2027 की पहली छमाही में लॉन्च कर सकता है. एप्पल ने अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन एक टिपस्टर ने इसके मुख्य फीचर्स के बारे में संकेत दिए हैं.

Digital Chat Station नाम के टिपस्टर ने Weibo पर बताया कि iPhone 18, iPhone 18e और iPhone Air 2 को 2027 की पहले छह महीने में हो सकता है. एप्पल नवंबर यानी इसी महीने से ही इसके प्रोडक्शन की तैयारी शुरू करने वाला है. कंपनी स्टैगर्ड लॉन्च स्ट्रैटेजी अपना रही है, जिसके तहत अब से एपल पहले प्रो मॉडल्स और बाद में बेस यानी सामान्य मॉडल्स को लॉन्च करेगा. लीक हुए स्पेसिफिकेशन टिपस्टर के अनुसार iPhone 18 में 6.3 इंच की OLED डिस्प्ले,1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद जचाई जा रही है. Dynamic Island डिजाइन पहले जैसा ही रह सकता है. पावर के लिए नई जेनरेशन का A20 चिपसेट लगेगा। यह 2nm प्रोसेस पर बनेगा.