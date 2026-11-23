iPhone 18 और iPhone 18e की संभावित लॉन्च टाइमिंग आई सामने, साथ आएगा सस्ता iPad और MacBook Neo
मार्क गुरमन के मुताबिक एप्पल अगले साल फरवरी-मार्च में iPhone 18 और iPhone 18e, सस्ता आईपैड और नया Macbook Neo लॉन्च कर सकती है.
Published : November 23, 2026 at 1:37 PM IST
हैदराबाद: Apple ने इस साल सितंबर के महीने में iPhone 18 सीरीज के प्रो मॉडल्स को लॉन्च किया था, जबकि बेस मॉडल को लॉन्च नहीं किया था. हालांकि, अब सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एपल अगले साल यानी 2027 के फरवरी-मार्च में iPhone 18 और iPhone 18e को लॉन्च कर सकता है. इन दोनों आईफोन्स के साथ एपल सस्ता आईपैड (iPad) और नया मैकबुक नियो (MacBook Neo) भी लॉन्च कर सकती है. ये प्रोडक्ट्स iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और आईफोन डुओ (iPhone Duo) के बाद आएंगे, जिन्हें 9 सितंबर 2026 को लॉन्च किया गया था.
दो हिस्सों में आएंगे नए प्रोडक्ट्स
ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, iOS 27.4 के दौरान यानी फरवरी से मार्च के बीच, एपल सस्ते प्रोडक्ट्स पर ध्यान देगी. इस दौरान पहले आईफोन 18ई, स्टैंडर्ड आईफोन 18, एंट्री-लेवल आईपैड, मैकबुक नियो का दूसरा मॉडल और मैकबुक एयर (MacBook Air) शामिल हैं. उसके बाद 2027 की पहली छमाही के खत्म होने से पहले तक एपल कुछ और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है.
इनमें पहला OLED आईपैड एयर (iPad Air), नया आईपैड प्रो (iPad Pro) और आईफोन एयर 2 (iPhone Air 2) हैं शामिल हो सकते हैं. हालांकि, एपल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में थोड़ा पीछे है. इस हफ्ते की एक और रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमे बताया गया था कि iPhone 18, 18e और iPhone Air 2 तीनों मार्च में लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन अब मार्क गुरमन की रिपोर्ट के अनुसार iPhone Air 2 को बाकी दो आईफोन मॉडल्स के बाद में लॉन्च किए जाने की संभावना जताई जा रही है.
Given everything that’s rumored for early 2027, I think we may see multiple months of continuous product announcements. Maybe one launch in February, another in March, and another in April.— Tech God (@tgod34748) November 22, 2026
- iPhone 18, iPhone 18e, सस्ता आईपैड और मैकबुक नियो फरवरी से मार्च के बीच आ सकते हैं.
- उसके बाद OLED आईपैड एयर, आईपैड प्रो और आईफोन एयर 2 आएंगे.
- मैकबुक नियो की डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है.
साल भर लॉन्च करने की नई रणनीति
इतने सारे प्रोडक्ट्स को देखते हुए एपल आने वाले नए साल में बहुत सारे लॉन्च इवेंट्स का आयोजन कर सकती है. ऐसा हमने पुराने सीईओ यानी टिम कुक के दौर में नहीं देखा था. उस दौरान पूरे साल में दो या तीन बड़े इवेंट्स आयोजित किए जाते थे और उनमें कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया करती थी, लेकिन अब नए सीईओ जॉन टर्नस (John Ternus) ने एक नई स्ट्रैटेजी के साथ शुरुआत की है.
इस नई रणनीति में एपल का मकसद पूरे साल भर प्रोडक्ट लॉन्च करने की है. जॉन ने जब से जिम्मेदारी संभाली है, तब से हमने देखा कि पहले आईफोन डुओ और आईफोन 18 प्रो सीरीज लॉन्च करने के बाद नवंबर में ही टचस्क्रीन मैकबुक प्रो, होमव्यू और एपल टीवी को लॉन्च किया गया. उसके बाद अब फरवरी-मार्च में आईफोन 18 के साथ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है और उसके बाद कुछ ही महीनों के भीतर और भी अन्य नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की योजना है.
मैकबुक नियो की जबरदस्त डिमांड
मैकबुक नियो की बिक्री उम्मीद से ज्यादा हुई है, इसलिए एपल ने सालाना शिपमेंट टारगेट 50 से 80 लाख यूनिट से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया. लीकर लैंजुक (Lanzuk) ने क्लेम किया है कि दूसरे नियो का प्रोडक्शन दोगुना हो रहा है, यानी 2027 की पहली छमाही में 1.6 करोड़ से ज्यादा यूनिट बन सकते हैं. कुल मिलाकर सस्ता आईफोन, आईपैड या मैक चाहने वालों का इंतजार अब कुछ महीनों में खत्म हो सकता है.