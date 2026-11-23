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iPhone 18 और iPhone 18e की संभावित लॉन्च टाइमिंग आई सामने, साथ आएगा सस्ता iPad और MacBook Neo

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ iPhone Duo को एपल ने सितंबर 2026 में ही लॉन्च किया था. ( Apple )

हैदराबाद: Apple ने इस साल सितंबर के महीने में iPhone 18 सीरीज के प्रो मॉडल्स को लॉन्च किया था, जबकि बेस मॉडल को लॉन्च नहीं किया था. हालांकि, अब सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एपल अगले साल यानी 2027 के फरवरी-मार्च में iPhone 18 और iPhone 18e को लॉन्च कर सकता है. इन दोनों आईफोन्स के साथ एपल सस्ता आईपैड (iPad) और नया मैकबुक नियो (MacBook Neo) भी लॉन्च कर सकती है. ये प्रोडक्ट्स iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और आईफोन डुओ (iPhone Duo) के बाद आएंगे, जिन्हें 9 सितंबर 2026 को लॉन्च किया गया था.

दो हिस्सों में आएंगे नए प्रोडक्ट्स

ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, iOS 27.4 के दौरान यानी फरवरी से मार्च के बीच, एपल सस्ते प्रोडक्ट्स पर ध्यान देगी. इस दौरान पहले आईफोन 18ई, स्टैंडर्ड आईफोन 18, एंट्री-लेवल आईपैड, मैकबुक नियो का दूसरा मॉडल और मैकबुक एयर (MacBook Air) शामिल हैं. उसके बाद 2027 की पहली छमाही के खत्म होने से पहले तक एपल कुछ और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है. इनमें पहला OLED आईपैड एयर (iPad Air), नया आईपैड प्रो (iPad Pro) और आईफोन एयर 2 (iPhone Air 2) हैं शामिल हो सकते हैं. हालांकि, एपल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में थोड़ा पीछे है. इस हफ्ते की एक और रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमे बताया गया था कि iPhone 18, 18e और iPhone Air 2 तीनों मार्च में लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन अब मार्क गुरमन की रिपोर्ट के अनुसार iPhone Air 2 को बाकी दो आईफोन मॉडल्स के बाद में लॉन्च किए जाने की संभावना जताई जा रही है. iPhone 18, iPhone 18e, सस्ता आईपैड और मैकबुक नियो फरवरी से मार्च के बीच आ सकते हैं.

उसके बाद OLED आईपैड एयर, आईपैड प्रो और आईफोन एयर 2 आएंगे.

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