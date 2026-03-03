ETV Bharat / technology

iPhone 17e vs iPhone 16e: कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस में क्या है बड़ा अंतर

बाईं ओर - iPhone 17e और दाईं ओर - iPhone 16e. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एप्पल ने भारत और ग्लोबल मार्केट में अपनी iPhone 17 सीरीज़ का सबसे सस्ता आईफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम iPhone 17e है. यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16e का अपग्रेडेड वर्ज़न है. लिहाजा, इस फोन में कई अपग्रेडेड और बेहतर फीचर्स को भी शामिल किया गया है. हालांकि, पहली नज़र में देखने पर आपको ये दोनों फोन एक जैसे ही लगेंगे, जैसा कि आप ऊपर थंबनेल इमेज में भी देख पा रहे होंगे, लेकिन दोनों के अंदरूनी बदलाव काफी अलग हैं. आइए हम आपको iPhone 16e और iPhone 17e का अंतर समझाते हैं. iPhone 17e vs iPhone 16e: डिजाइन का अंतर इन दोनों फोन्स के डिजाइन में कुछ खास अंतर नहीं है. दोनों लगभग एक जैसे ही हैं. इनकी लंबाई 146.7mm, चौड़ाई 71.5mm और मोटाई 7.8mm है. हालांकि, इन दोनों आईफोन्स के वजन में थोड़ा अंतर है. iPhone 16e का वजन 167 ग्राम था जबकि iPhone 17e का वजन 169 ग्राम है, यानी नया आईफोन 2 ग्राम भारी है, जो कि काफी मामूली अंतर है. रंगों की बात करें तो iPhone 16e जहां ब्लैक और व्हाइट में आता था, वहीं iPhone 17e में नया सॉफ्ट पिंक कलर भी जोड़ा गया है, जो यूजर्स को नया विकल्प देता है. iPhone 17e vs iPhone 16e: डिस्प्ले का अंतर इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले में भी ज्यादा अंतर नहीं किया गया है. दोनों फोन में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है. इसका रिफ्रेश रेट 60Hz और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है. हालांकि, iPhone 17e में Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन दिया गया है, जो पिछले जेनरेशन के Ceramic Shield के मुकाबले तीन गुना बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस देने का दावा करता है. यानी स्क्रीन पहले से ज्यादा सुरक्षित मानी जा सकती है. iPhone 17e vs iPhone 16e: परफॉर्मेंस का अंतर iPhone 16e और iPhone 17e में सबसे बड़ा अंतर परफॉर्मेंस का ही है. iPhone 17e में नया A19 चिपसेट दिया गया है, जबकि iPhone 16e में A18 प्रोसेसर था. यह एक बड़ा अपग्रेड है. नए मॉडल में 6-कोर CPU, 16-कोर न्यूरल इंजन और हार्डवेयर एक्सेलेरेटेड रे ट्रेसिंग सपोर्ट के साथ आता है. इससे गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स ज्यादा स्मूद चलते हैं. iPhone 16e में 4-कोर GPU के साथ न्यूरल एक्सेलेरेटर्स की कमी थी. स्टोरेज की बात करें तो iPhone 17e 256GB से शुरू होता है, जबकि 16e का बेस मॉडल 128GB था.