iPhone 17e लॉन्च डेट, कीमत और फीचर्स, जानें साल के सबसे सस्ते आईफोन की खास बातें

Apple फरवरी 2026 में iPhone 17e लॉन्च कर सकता है. MagSafe, नया चिपसेट और बेहतर कनेक्टिविटी इसकी खासियत हो सकती है.

The iPhone 16e was announced on February 19, 2025.
iPhone 16e को 18 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था. (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 5:48 PM IST

हैदराबाद: Apple अब धीरे-धीरे अपने आईफोन लॉन्च पैटर्न को बदल रहा है. अब एप्पल हर साल अपने प्रीमियम आईफोन्स को सितंबर के महीने में लॉन्च कर रहा है, वहीं अपने सस्ते आईफोन यानी e-सीरीज़ iPhones को कंपनी अब साल की शुरुआत में लॉन्च कर रही है. इसी रणनीति के तहत एप्पल जल्द ही साल 2026 के सबसे सस्ते आईफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम iPhone 17e है और वो पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16e का अपग्रेडेड वर्ज़न होगा.

iPhone 16e ने पिछले साल उन यूज़र्स को iPhone खरीदने का मौका दिया, जिनके लिए रेगुलर iPhone 16 या Pro मॉडल्स वाले आईफोन काफी महंगे थे. अब iPhone 17e को अपने इकोसिस्टम में एंट्री-लेवल डिवाइस के तौर पर और मजबूत बनाना चाहता है.

फरवरी 2026 में हो सकता है लॉन्च

एप्पल ने अभी तक अपने इस नए और सस्ते आईफोन की लॉन्च का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल 19 फरवरी 2026 को iPhone 17e को ऑफिशियल तौर पर लॉन्च कर सकता है. इस बार भी किसी बड़े इवेंट की उम्मीद नहीं है, जैसा कि पिछले साल iPhone 16e के साथ देखा गया था. एप्पल ने सिर्फ एक प्रेस रिलीज के जरिए iPhone 16e को लॉन्च कर दिया था. इस साल भी भी कंपनी एक प्रेस रिलीज़ के जरिए iPhone 17e को लॉन्च कर सकती है.

दिलचस्प बात यह है कि एप्पल आमतौर पर गुरुवार को प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता, लेकिन e-सीरीज़ को फ्लैगशिप कैटेगरी से अलग रखा जाता है. यही वजह है कि इस तारीख को चुना जा सकता है. खास बात यह भी है कि इसी समय गूगल अपना Pixel 10a लॉन्च करने की तैयारी में है, जो गूगल पिक्सल के फ्लैगशिप सीरीज का सस्ता वर्ज़न होगा.

कीमत वही या थोड़ी ज्यादा?

iPhone 16e की भारत में कीमत 59,900 रुपये थी, जो एक "बजट" फोन के हिसाब से सस्ती नहीं मानी गई. इसके बावजूद यह काफी लोकप्रिय रहा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि iPhone 17e की कीमत भी इसी रेंज में रखी जाएगी.

हालांकि, RAM और कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत के चलते थोड़ा प्राइस हाइक हो सकता है, लेकिन एप्पल चाहें तो मार्जिन कम करके इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है. कंपनी इस फोन को बड़े मार्केट्स में वॉल्यूम सेलर के तौर पर देख रही है.

डिजाइन में बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन जरूरी अपग्रेड

iPhone 17e का डिजाइन पूरी तरह नया होने की उम्मीद नहीं है. यह मौजूदा 6.1 इंच डिस्प्ले और सिंगल रियर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है. फोन में अभी भी नॉच देखने को मिल सकती है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स Dynamic Island की ओर इशारा कर रही हैं. फिलहाल इस पर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है.

8 फरवरी को ब्लूमबर्ग में छपी मार्क गुरमन के "Power On" न्यूज़लेटर के मुताबिक, इसमें सबसे बड़ा और काम का अपग्रेड MagSafe सपोर्ट माना जा रहा है. iPhone 16e में MagSafe नहीं था, जो कई यूज़र्स के लिए बड़ी कमी थी. iPhone 17e में MagSafe के साथ 25W तक की वायरलेस चार्जिंग मिल सकती है, जिससे मैग्नेटिक चार्जर और एक्सेसरीज़ सीधे फोन से अटैच हो सकेंगी.

नया चिपसेट और बेहतर कनेक्टिविटी

परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 17e काफी पावरफुल और बेहतर हो सकता है. इसमें 3nm टेक्नोलॉजी पर बना नया A19 चिपसेट दिए जाने की उम्मीद है, जो स्टैंडर्ड iPhone 17 में भी दिया गया है.

इसके अलावा, एप्पल इस फोन में नया C1X सेलुलर चिप दे सकता है. यह वही एरिया है, जहां iPhone 16e कमजोर साबित हुआ था. पुराने मॉडल में न तो अल्ट्रा-वाइडबैंड चिप थी और न ही टेथरिंग जैसी कुछ एडवांस कनेक्टिविटी सुविधाएं. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि iPhone 17e में ये सभी फीचर्स पूरी तरह मिलेंगे या नहीं.

डिस्प्ले को लेकर सरप्राइज: कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि iPhone 17e में 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह e-सीरीज़ के लिए बड़ा बदलाव होगा. हालांकि, एप्पल अब तक ProMotion को सिर्फ Pro मॉडल्स तक ही सीमित रखता आया है, इसलिए इस दावे को लेकर अभी संदेह बना हुआ है.

Apple की नई लॉन्च स्ट्रैटेजी: iPhone 17e सिर्फ एक नया फोन नहीं, बल्कि एप्पल की बदलती रणनीति का हिस्सा है. कंपनी अब साल में दो बार आईफोन लॉन्च करने की दिशा में बढ़ रही है. सितंबर में हाई-एंड प्रो और फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च, और फरवरी-मार्च में स्टैंडर्ड, Air और e-सीरीज़ मॉडल को लॉन्च करने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है.

अगर यह प्लान कायम रहता है, तो सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro सीरीज़ और पहला फोल्डेबल आईफोन (Foldable iPhone) लॉन्च सकता है, जबकि फरवरी 2027 में iPhone 18 और iPhone 18e लॉन्च होंगे.

क्या iPhone 17e वाकई "अफोर्डेबल" होगा?

रिपोर्ट्स और तमाम उम्मीदों के मुताबिक, सच यह है कि iPhone 17e सस्ता नहीं होगा, लेकिन यह एप्पल इकोसिस्टम में एंट्री लेने का सबसे आसान रास्ता जरूर बन सकता है. बढ़ती फ्लैगशिप कीमतों के बीच, iPhone 17e उन यूज़र्स के लिए एक बैलेंस्ड ऑप्शन बन सकता है जो नया, दमदार और लंबे समय तक अपडेट मिलने वाला आईफोन चाहते हैं.

