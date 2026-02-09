ETV Bharat / technology

iPhone 17e लॉन्च डेट, कीमत और फीचर्स, जानें साल के सबसे सस्ते आईफोन की खास बातें

iPhone 16e को 18 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: Apple अब धीरे-धीरे अपने आईफोन लॉन्च पैटर्न को बदल रहा है. अब एप्पल हर साल अपने प्रीमियम आईफोन्स को सितंबर के महीने में लॉन्च कर रहा है, वहीं अपने सस्ते आईफोन यानी e-सीरीज़ iPhones को कंपनी अब साल की शुरुआत में लॉन्च कर रही है. इसी रणनीति के तहत एप्पल जल्द ही साल 2026 के सबसे सस्ते आईफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम iPhone 17e है और वो पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16e का अपग्रेडेड वर्ज़न होगा.

iPhone 16e ने पिछले साल उन यूज़र्स को iPhone खरीदने का मौका दिया, जिनके लिए रेगुलर iPhone 16 या Pro मॉडल्स वाले आईफोन काफी महंगे थे. अब iPhone 17e को अपने इकोसिस्टम में एंट्री-लेवल डिवाइस के तौर पर और मजबूत बनाना चाहता है.

फरवरी 2026 में हो सकता है लॉन्च

एप्पल ने अभी तक अपने इस नए और सस्ते आईफोन की लॉन्च का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल 19 फरवरी 2026 को iPhone 17e को ऑफिशियल तौर पर लॉन्च कर सकता है. इस बार भी किसी बड़े इवेंट की उम्मीद नहीं है, जैसा कि पिछले साल iPhone 16e के साथ देखा गया था. एप्पल ने सिर्फ एक प्रेस रिलीज के जरिए iPhone 16e को लॉन्च कर दिया था. इस साल भी भी कंपनी एक प्रेस रिलीज़ के जरिए iPhone 17e को लॉन्च कर सकती है.

दिलचस्प बात यह है कि एप्पल आमतौर पर गुरुवार को प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता, लेकिन e-सीरीज़ को फ्लैगशिप कैटेगरी से अलग रखा जाता है. यही वजह है कि इस तारीख को चुना जा सकता है. खास बात यह भी है कि इसी समय गूगल अपना Pixel 10a लॉन्च करने की तैयारी में है, जो गूगल पिक्सल के फ्लैगशिप सीरीज का सस्ता वर्ज़न होगा.

कीमत वही या थोड़ी ज्यादा?

iPhone 16e की भारत में कीमत 59,900 रुपये थी, जो एक "बजट" फोन के हिसाब से सस्ती नहीं मानी गई. इसके बावजूद यह काफी लोकप्रिय रहा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि iPhone 17e की कीमत भी इसी रेंज में रखी जाएगी.

हालांकि, RAM और कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत के चलते थोड़ा प्राइस हाइक हो सकता है, लेकिन एप्पल चाहें तो मार्जिन कम करके इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है. कंपनी इस फोन को बड़े मार्केट्स में वॉल्यूम सेलर के तौर पर देख रही है.

डिजाइन में बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन जरूरी अपग्रेड

iPhone 17e का डिजाइन पूरी तरह नया होने की उम्मीद नहीं है. यह मौजूदा 6.1 इंच डिस्प्ले और सिंगल रियर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है. फोन में अभी भी नॉच देखने को मिल सकती है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स Dynamic Island की ओर इशारा कर रही हैं. फिलहाल इस पर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है.