iPhone 17 की जबरदस्त बिक्री से मालामाल हुआ Apple, $4 ट्रिलियन के करीब पहुंची मार्केट वैल्यू

iPhone 17 सीरीज को सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था ( फोटो क्रेडिट: Apple )

हैदराबाद: एप्पल के शेयर्स ने सोमवार यानी 21 अक्टूबर 2025 को एक नई ऊंचाई छूटे हुए अपनी अभी तक की सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की है. इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू में काफी बड़ा उछाल आया है. अब एप्पल 4 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बनने वाली है. इससे वह दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है. इस मालमे में कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है, जो अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है.

दुनिया में नंबर-1 कंपनी कौन

इस लिस्ट में नंबर-1 पर भी अमेरिका की ही कंपनी मौजूद है, जिसका नाम NVIDIA है. इस तरह से एप्पल मार्केट वैल्यू के मामले में अब सिर्फ NVIDIA से ही पीछे है. एप्पल की मार्केट वैल्यू में इतने बड़े उछाल का कारण iPhone 17 सीरीज को माना जा रहा है. रिसर्च कंपनी Counterpoint के डेटा के मुताबिक, iPhone 17 सीरीज ने अपने पुराने iPhone 16 मॉडल से चीन और अमेरिका दोनों देशों में शुरुआती बिक्री में 14% ज्यादा यूनिट बेचीं है. इस बिक्री से Apple के शेयरों में 4.2% की वृद्धि हुई, और अब इसकी कुल बाजार वैल्यू लगभग $3.9 ट्रिलियन हो गई है.