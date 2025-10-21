iPhone 17 की जबरदस्त बिक्री से मालामाल हुआ Apple, $4 ट्रिलियन के करीब पहुंची मार्केट वैल्यू
iPhone 17 की शानदार बिक्री और Apple के $100 बिलियन निवेश ने कंपनी को $4 ट्रिलियन वैल्यू के करीब पहुंचा दिया है.
Published : October 21, 2025 at 11:31 AM IST
हैदराबाद: एप्पल के शेयर्स ने सोमवार यानी 21 अक्टूबर 2025 को एक नई ऊंचाई छूटे हुए अपनी अभी तक की सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की है. इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू में काफी बड़ा उछाल आया है. अब एप्पल 4 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बनने वाली है. इससे वह दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है. इस मालमे में कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है, जो अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है.
दुनिया में नंबर-1 कंपनी कौन
इस लिस्ट में नंबर-1 पर भी अमेरिका की ही कंपनी मौजूद है, जिसका नाम NVIDIA है. इस तरह से एप्पल मार्केट वैल्यू के मामले में अब सिर्फ NVIDIA से ही पीछे है. एप्पल की मार्केट वैल्यू में इतने बड़े उछाल का कारण iPhone 17 सीरीज को माना जा रहा है. रिसर्च कंपनी Counterpoint के डेटा के मुताबिक, iPhone 17 सीरीज ने अपने पुराने iPhone 16 मॉडल से चीन और अमेरिका दोनों देशों में शुरुआती बिक्री में 14% ज्यादा यूनिट बेचीं है. इस बिक्री से Apple के शेयरों में 4.2% की वृद्धि हुई, और अब इसकी कुल बाजार वैल्यू लगभग $3.9 ट्रिलियन हो गई है.
चीन में आईफोन की बढ़ी मांग
चीन में भी आईफोन की बिक्री उम्मीद से ज्यादा हुई है. Evercore ISI के अनुसार, Apple की चीन में ऑनलाइन ऑर्डर्स की शुरुआत से दिसंबर तिमाही में भी मजबूत मांग दिख सकती है. इसके साथ ही, कंपनी की तिमाही कमाई पर भी बेहतर रिपोर्ट आने की संभावना जताई जा रही है.
एप्पल ने की $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट
Apple ने अगस्त में यह घोषणा की थी कि वह अमेरिका में $100 बिलियन का अतिरिक्त निवेश करेगा, जिससे यह यूएस टैरिफ से बचने में मदद कर सकता है. इस कदम से कंपनी ने अपने शेयरों में मजबूती लाने में सफलता पाई है.
Apple की अगली तिमाही कमाई रिपोर्ट: Apple 30 अक्टूबर को अपनी तिमाही कमाई रिपोर्ट जारी करने वाला है. इन्वेस्टर्स इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी की प्रगति को लेकर हर कोई उत्साहित है.