iPhone 17 सीरीज की कीमतों में हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी, जानें कितनी होगी नई कीमत!
एपल अगस्त 2026 से भारत में iPhone 17 सीरीज की कीमतें बढ़ा सकता है, जिससे बेस मॉडल 12,000 रुपये तक महंगा हो सकता है.
Published : July 24, 2026 at 2:43 PM IST
हैदराबाद: भारत में एपल यूज़र्स के लिए एक बड़ी ख़बर सामने आई है. पिछले महीने कंपनी ने अपने ज्यादातर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई थीं, लेकिन उस वक्त कंपनी ने आईफोन की कीमत नहीं बढ़ाई गई थी. हालांकि, इस बात की उम्मीद पिछले कई महीनों से जताई जा रही है कि आईफोन्स की कीमत बढ़ सकती है.
अब भारत के एक पॉपुलर टिप्स्टप अभिषेक यादव के मुताबिक, एपल जल्द ही iPhone 17 सीरीज की कीमतों में भी बदलाव कर सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2026 के पहले हफ्ते तक डीलर्स के पास नई कीमतों वाला स्टॉक पहुंचने की उम्मीद है.
कितनी बढ़ सकती है कीमत
यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसके मुताबिक, एपल ने आईप्लैनेट डीलर्स को iPhone 17 लाइनअप की कीमतों में बदलाव को लेकर जानकारी दे दी है. 256GB स्टोरेज वाला बेस मॉडल iPhone 17 करीब 12,000 रुपये महंगा होकर 94,990 रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि इसकी लॉन्च कीमत 82,990 रुपये थी. वहीं, 512GB वेरिएंट की कीमत 1,02,900 रुपये होने का अनुमान है. हालांकि, एपल की ओर से अभी तक आईफोन की कीमत बढ़ाने का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
🚨 EXCLUSIVE— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 22, 2026
Apple has informed iPlanet dealers that the iPhone 17 could start at ₹94,990 in India from the first week of August, a ₹12,000 jump from the iPhone 17's launch price of ₹82,990.
The iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max could also see similar price hikes.
I've…
लीक्स के मुताबिक, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, हालांकि इन दोनों मॉडल्स की नई कीमतें के बारे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है. इस वक्त ये मॉडल क्रमश: 1,34,900 रुपये और 1,49,900 रुपये में बिक रहे हैं. इसके अलावा अभी तक इसका पता भी नहीं चला है कि iPhone AIR की कीमत बढ़ेगी या नहीं.
टिपस्टर ने यह भी बताया कि फिलहाल भारत में iPhone 17 की सप्लाई में कमी देखी जा रही है, हालांकि अगले वीकेंड तक डीलर्स के पास नया स्टॉक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है, फिर भी देशभर में आईफोन 17 की उपलब्धता को लेकर दिक्कतें बनी हुई हैं.
कीमतें क्यों बढ़ सकती हैं
काउंटरपॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल मेमोरी कॉस्ट क्राइसिस की वजह से पूरी इंडस्ट्री में कंपनियों ने औसतन 15 फीसदी तक कीमतें बढ़ाई हैं. अभी तक एपल ने भारत में मिड-साइकिल आईफोन प्राइस हाइक से परहेज किया था, भले ही पिछले महीने उसने Mac, iPad और अन्य डिवाइसेज की कीमतें बढ़ा दी थीं. अगर यह दावा सही साबित होता है, तो iPhone 17 सीरीज पिछले कुछ सालों में पहली ऐसी आईफोन लाइनअप होगी, जिसे भारत में मिड-साइकिल प्राइस हाइक झेलनी पड़ेगी.
पिछली बार जब एपल ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाई थी, तब कंपनी ने इसकी वजह DRAM और NAND फ्लैश स्टोरेज की बढ़ती लागत को बताया था, जो AI इंडस्ट्री की बढ़ती डिमांड की वजह से महंगी हुई है. उस वक्त iPhone, Apple Watch और AirPods को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया था.