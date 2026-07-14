iOS 27 पब्लिक बीटा हुआ लॉन्च, इन iPhones वालों को मिलेंगे नए फीचर्स
Apple ने iOS 27 पब्लिक बीटा जारी कर दिया है, जिसमें नया Siri, Liquid Glass अपडेट्स और तेज परफॉर्मेंस जैसे कई अहम फीचर्स शामिल हैं.
Published : July 14, 2026 at 2:59 PM IST
हैदराबाद: Apple ने iOS 27 का पब्लिक बीटा वर्ज़न आईफोन यूज़र्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है. कंपनी ने इस लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपर बीटा जून 2026 में WWDC इवेंट के दौरान पेश किया था, लेकिन तब यह सिर्फ रजिस्टर्ड एपल डेवलपर्स और बीटा टेस्टर्स के लिए ही उपलब्ध था. अब आम यूज़र्स भी इसे ट्राई कर सकते हैं.
इसके अलावा एपल ने iPadOS 27, watchOS 27 और macOS Golden Gate के पब्लिक बीटा वर्जन भी जारी किए गए हैं. आइए हम आपको इस नए अपडेट को डाउनलोड करने का तरीका और इसके मुख्य फीचर्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे भी पहले यह जानना जरूरी है कि iOS 27 पब्लिक बीटा वर्ज़न किस-किस आईफोन में रोलआउट हो रहा है.
यह अपडेट iPhone 11 और उसके बाद के सभी मॉडल्स के लिए फ्री ओटीए के तौर पर उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए डिवाइस में एपल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम (Apple Beta Software Program) में एनरोल होना जरूरी होगा. हालांकि, एपल इंटेलीजेंस (Apple Intelligence) जैसे एडवांस्ड फीचर्स सिर्फ iPhone 17 सीरीज, iPhone Air, iPhone 16 सीरीज और iPhone 15 Pro मॉडल्स तक ही सीमित रहेंगे.
कैसे करें डाउनलोड और इंस्टॉल
स्टेप 1: iOS 27 पब्लिक बीटा पाने के लिए सबसे पहली बात ये है कि आपके पास ऊपर बताए गए आईफोन्स में से कोई आईफोन होना चाहिए. \
स्टेप 2: उसके बाद आपको सबसे पहले Apple Beta Software Program से जुड़ना होगा.
स्टेप 3: इसके लिए आपको beta.apple.com पर जाकर साइन अप करना होगा और अपनी Apple ID डालनी होगी और सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार यानी एक्सेप्ट करना होगा.
स्टेप 4: इसके बाद iPhone की Settings
स्टेप 5: उसके बाद General ऑप्शन पर जाएं
स्टेप 6: Software Update में जाएं
स्टेप 7: अब Beta Updates सेक्शन में iOS 27 Public Beta चुनें
स्टेप 8: अब Download & Install पर टैप करें और उसके बाद अपडेट डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा.
ध्यान रखें कि, यह अभी बीटा स्टेज में हैं और इसलिए इसके साथ आपके फोन में कुछ बग्स आ सकते हैं, जो परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ या डेटा को प्रभावित कर सकते हैं.
iOS 27 पब्लिक बीटा के फीचर्स
इस अपडेट का सबसे बड़ा बदलाव Siri को लेकर किया गया है. अब Siri आपके आईफोन में एक अलग ऐप के तौर पर मौजूद होगा और Dynamic Island में एनिमेटेड इंडिकेटर के साथ दिखाई देता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, एपल इसे एक मॉर्डन एआई चैटबॉट के तौर पर पेश कर रहा है, जो बेहतर वर्ल्ड नॉलेज, कन्वर्सेशनल मेमोरी और थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ गहरी इंटीग्रेशन देगा. यह फॉलो-अप सवालों को भी बिना कॉन्टेक्स्ट दोहराए समझ सकता है और मल्टी-स्टेप टास्क भी पूरे कर सकता है.
Liquid Glass डिज़ाइन में भी सुधार किया गया है, जिसमें अब ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करने के लिए एक नया स्लाइडर मिलेगा. Photos ऐप में बैकग्राउंड क्लीनअप, ऑब्जेक्ट रिमूवल, रीफ्रेमिंग जैसे नए एडिटिंग टूल्स भी जोड़े गए हैं. इसके अलावा चाइल्ड सेफ्टी को लेकर भी नए कंट्रोल्स दिए गए हैं.
परफॉर्मेंस के लिए इस नए अपडेट में बड़े दावे किए गए हैं. एपल के मुताबिक ऐप लॉन्च अब 30% तक तेज होंगे, एयरड्रॉप ट्रांसफर 80 प्रतिशत तक फास्ट होगा और नई खींची गई फोटोज़ 70 प्रतिशत तक जल्दी लोड होंगी.