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iOS 27 पब्लिक बीटा हुआ लॉन्च, इन iPhones वालों को मिलेंगे नए फीचर्स

iPhone 11 और उसके बाद के मॉडल्स इस अपडेट के लिए एलिजिबल हैं, जबकि Apple Intelligence कुछ चुनिंदा डिवाइसेज़ तक सीमित रहेगा. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: Apple ने iOS 27 का पब्लिक बीटा वर्ज़न आईफोन यूज़र्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है. कंपनी ने इस लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपर बीटा जून 2026 में WWDC इवेंट के दौरान पेश किया था, लेकिन तब यह सिर्फ रजिस्टर्ड एपल डेवलपर्स और बीटा टेस्टर्स के लिए ही उपलब्ध था. अब आम यूज़र्स भी इसे ट्राई कर सकते हैं. इसके अलावा एपल ने iPadOS 27, watchOS 27 और macOS Golden Gate के पब्लिक बीटा वर्जन भी जारी किए गए हैं. आइए हम आपको इस नए अपडेट को डाउनलोड करने का तरीका और इसके मुख्य फीचर्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे भी पहले यह जानना जरूरी है कि iOS 27 पब्लिक बीटा वर्ज़न किस-किस आईफोन में रोलआउट हो रहा है. यह अपडेट iPhone 11 और उसके बाद के सभी मॉडल्स के लिए फ्री ओटीए के तौर पर उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए डिवाइस में एपल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम (Apple Beta Software Program) में एनरोल होना जरूरी होगा. हालांकि, एपल इंटेलीजेंस (Apple Intelligence) जैसे एडवांस्ड फीचर्स सिर्फ iPhone 17 सीरीज, iPhone Air, iPhone 16 सीरीज और iPhone 15 Pro मॉडल्स तक ही सीमित रहेंगे. कैसे करें डाउनलोड और इंस्टॉल स्टेप 1: iOS 27 पब्लिक बीटा पाने के लिए सबसे पहली बात ये है कि आपके पास ऊपर बताए गए आईफोन्स में से कोई आईफोन होना चाहिए. \ स्टेप 2: उसके बाद आपको सबसे पहले Apple Beta Software Program से जुड़ना होगा. स्टेप 3: इसके लिए आपको beta.apple.com पर जाकर साइन अप करना होगा और अपनी Apple ID डालनी होगी और सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार यानी एक्सेप्ट करना होगा. स्टेप 4: इसके बाद iPhone की Settings स्टेप 5: उसके बाद General ऑप्शन पर जाएं