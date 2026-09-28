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Interview: SpaceX ने भी 2028 के बाद की बुकिंग रोकी, Skyroot ने ईटीवी भारत को बताई लॉन्च बाजार की सच्चाई

भारत में 400 से ज्यादा स्पेस-टेक स्टार्टअप काम कर रहे हैं और स्काईरूट विक्रम-1 रॉकेट हर महीने बनाने की तैयारी में है.

Vikram-2 is under active development, and we plan to make its debut launch towards the end of next year, said Naga Bharath Daka.
नागा भरत डाका ने कहा कि विक्रम-2 पर तेज़ी से काम चल रहा है और हम अगले साल के आखिर में इसे पहली बार लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं. (ETV Bharat via Skyroot Aerospace)
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By Anubha Jain

Published : September 28, 2026 at 6:03 PM IST

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हैदराबाद: भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र यानी स्पेस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है. एक दौर था जब भारत का स्पेस सेक्टर ज्यादातर इसरो (ISRO) के भरोसे ही चलता था. अब देश में एक बढ़ता हुआ प्राइवेट इकोसिस्टम भी खड़ा हो गया है. सरकार ने स्पेस सेक्टर में सुधार किए और इन-स्पेस (IN-SPACe) के जरिए प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ता खोल दिया है. इसके बाद देश में 400 से ज्यादा स्पेस-टेक स्टार्टअप काम कर रहे हैं.

बेंगलुरु में आईआईटी मद्रास एलुमनाई एसोसिएशन का एक बड़ा एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका नाम SANGAM 2026 है. यह इसका 7वां एडिशन था. इसमें स्पेस टेक पर एक सेशन रखा गया, जिसमें कई पैनलिस्ट शामिल हुए.

इस पैनल में इसरो में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पूर्व डायरेक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर भी शामिल थे. उनका मानना है कि यह भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक अहम मोड़ है. नायर ने कहा, "भारत ग्लोबल स्पेस इकॉनमी में अभी भूमिका बढ़ाना चाहता है. इसके लिए इसरो, सरकार, स्टार्टअप और पुरानी स्थापित इंडस्ट्री को धीरे-धीरे मिलकर काम करना होगा."

(L-R) Moderator Prof. Satya Chakravarthy, Founder & Technical Lead, The ePlane Company; Dept. of Aerospace Engg., IIT Madras; S. Unnikrishnan Nair, former Director of Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), ISRO; Naga Bharath Daka, Co-founder and COO of Skyroot Aerospace; Pranit Mehta, Co-Founder & COO, GalaxEye
(बाएं से दाएं) मॉडरेटर प्रोफेसर सत्या चक्रवर्ती, संस्थापक और तकनीकी प्रमुख, द ईप्लेन कंपनी; एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास; एस. उन्नीकृष्णन नायर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), इसरो के पूर्व निदेशक; नागा भरत डाका, स्काईरूट एयरोस्पेस के सह-संस्थापक और सीओओ; प्रणित मेहता, सह-संस्थापक और सीओओ, गैलेक्सआई (ETV Bharat/ Anubha Jain)

नायर के अनुसार, प्राइवेट सेक्टर के लिए मौके सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च तक सीमित नहीं है. इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले मिशन, भविष्य का स्पेस स्टेशन और माइक्रोग्रैवेटी रिसर्च में भी स्टार्टअप और इंडस्ट्री के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इससे भारत को गहरे अंतरिक्ष की खोज करने की क्षमता बनाने में भी मदद मिलेगी.

इसी चर्चा में स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyrook Aerospace) के को-फाउंडर और सीओओ नागा भरत डाका ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "भविष्य की इकॉनमी धीरे-धीरे धरती पर टिकी इकॉनमी से बदलकर अंतरिक्ष पर टिकी इकॉनमी बन रही है. यह सिर्फ सैटेलाइट और लॉन्च तक ही सीमित नहीं है. अगले दस साल में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है. अंतरिक्ष में डेटा सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पावर, ऑप्टिकल फाइबर और खास मटीरियल आदि बनाने जैसे कई मौके आ सकते हैं."

डाका ने आगे कहा, "जैसे-जैसे अंतरिक्ष तक पहुंचने का खर्च कम होगा, ये मौके ज्यादा व्यावहारिक बनते जाएंगे. इसे बिजनेस के लिए नए रास्ते खुलेंगे और एक बड़ी स्पेस इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी.

ईटीवी भारत से खास बातचीत: स्काईरूट के अगले कदम

डाका ने ईटीवी भारत की अनुभा जैन से बात की. उन्होंने कंपनी के अगले पड़ावों, आगे की योजनाओं और हाल के घटनाक्रम पर खुलकर जवाब दिए. आइए हम आपको विस्तार में बताते हैं कि उन्होंने हर सवालों के जवाब में क्या-क्या कहा.

सवाल: विक्रम-1 मिशन की कामयाबी के बाद स्काईरूट का तुरंत अगला पड़ाव क्या है?

जवाब: कंपनी का अभी सबसे बड़ा फोकस विक्रम-1 रॉकेट बार-बार और भरोसे के साथ ज्यादा संख्या में बनाना है. हमारा अगला मिशन इसी साल के खत्म होने से पहले प्लान्ड है. हम लॉन्च की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं. हमे उम्मीद है कि अगले साल यानी 2027 के आखिर तक हम काफी बड़े स्तर तक पहुंच सकते हैं और इस कंपनी को एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं. विक्रम-2 (Vikram-2) पर भी तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि अगले साल के आखिर तक इसकी पहली लॉन्चिंग हो जाएगी.

Skyroot Co-Founder and COO Naga Bharath Daka reveals plan to scale Vikram-1 launches
स्काईरूट के को-फ़ाउंडर और COO नागा भरत डाका ने विक्रम-1 लॉन्च को बड़े पैमाने पर करने की योजना का खुलासा किया. (Skyroot Aerospace)

सवाल: अगले 3 से 5 साल में लॉन्च की संख्या और भारत और विदेश में कमर्शियल लॉन्च बिजनेस बढ़ाने को लेकर स्काईरूट के बड़े लक्ष्य क्या हैं?

जवाब: स्पेस सेक्टर में लॉन्च की मांग इतनी ज्यादा है कि स्पेसएक्स ने भी 2028 के बाद की बुकिंग लेना बंद कर दिया है. हम अब ऐसे मुकाम पर हैं, जहां बात सिर्फ एक सेक्सफुल लॉन्च की नहीं है, बल्कि हमें बार-बार और भरोसे के साथ लॉन्च करने की क्षमता बनानी है और अपना दायरा बढ़ाना है. लॉन्च कैपेसिटी की जरूरत काफी ज्यादा है.

कई ग्राहक स्काईरूट विक्रम-1 से अपने सैटेलाइट भेजने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इस कारण हमें लगता है कि हम काफी आगे बढ़ सकते हैं. अगले दो साल में हम प्रति महीने एक या दो लॉन्च करने की क्षमता तक पहुंच सकते हैं. हमें काफी डिमांड दिख रही है, लेकिन असली चुनौती यह है कि हम अपने लॉन्च की रफ्तार को कितने अच्छे, भरोसेमंद और तेज तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं.

Skyroot COO says there is no shortage of demand. The next challenge is launching at scale
स्काईरूट के COO का कहना है कि डिमांड की कोई कमी नहीं है। अगली चुनौती बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की है। (Skyroot Aerospace)

सवाल: स्काईरूट अपना काम बड़े लेवल पर बढ़ाने जा रहा है. ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को कैसे बढ़ाया जाएगा और अपनी अलग लॉन्च फैसिलिटी के बारे में क्या सोच है?

जवाब: फिलहाल हम अपनी अलग लॉन्च फैसिलिटी पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा फैसिलिटी में लॉन्च की ठीक-ठाक क्षमता उपलब्ध है. तमिलनाडु के थूथुकुडी (तूतीकोरिन) जिले के कुलशेखरपट्टिनम में एक नया लॉन्च पैड भी बन रहा है. श्रीहरिकोटा में पहले से ही एक स्थापित लॉन्च फैसिलिटी है. नई फैसिलिटी चालू हो जाने पर हमारे लॉन्च के लिए पर्याप्त क्षमता हो जाएगी.

भविष्य में अगर देश में लॉन्च होने वाले सैटेलाइट की संख्या काफी बढ़ती है, तो हम अपनी अलग लॉन्च फैसिलिटी बनाने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी और आने वाले कुछ समय के लिए मौजूदा लॉन्च पैड और नया बनने वाला पैड हमारी जरूरतों के लिए काफी होंगे.

Skyroot COO says they already have the manufacturing equipment to produce more than one rocket a month and are expanding their vendor base and supply chain
स्काईरूट के COO का कहना है कि उनके पास पहले से ही हर महीने एक से ज़्यादा रॉकेट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट मौजूद हैं और वे अपने वेंडर बेस और सप्लाई चेन का विस्तार कर रहे हैं. (Skyroot Aerospace)

मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारे पास कैपिटल इक्विपमेंट और मशीनरी के हिसाब से पहले से ही महीने में एक से ज्यादा रॉकेट बनाने की क्षमता है. हम अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी काम कर रहे हैं और इतने वेंडर ढूंढ रहे हैं, जो बढ़े हुए काम को संभाल सकें. हम एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ मजबूत सप्लाई चेन बना रहे हैं, ताकि जरूरी सैटेलाइ लॉन्च को सपोर्ट मिल सके.

सवाल: विक्रम-1 की कामयाबी के बाद ग्राहकों की दिलचस्पी, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट और अंतरराष्ट्रीय मौकों में क्या बदला है? स्काईरूट फिलहाल कितने कस्टमर मिशन या लॉन्च पर काम कर रहा है?

जवाब: आमतौर पर शुरुआती कुछ लॉन्च डेवलपमेंटल यानी परीक्षण वाले होते हैं. उसके बाद लॉन्च कमर्शियल दौर में जाते हैं. मारे पहले लॉन्च में भी एक कमर्शियल पेलोड था, हालांकि उसमें सैटेलाइट या पेलोड की संख्या कम थी. उस पहले मिशन की कामयाबी के बाद हमारे दूसरे लॉन्च को लेकर लोगों में बहुत दिलचस्पी है. आमतौर पर ज्यादातर सैटेलाइट ऑपरेटर किसी नए लॉन्च प्रोवाइडर के साथ बुकिंग करने से पहले एक या दो सक्सेसफुल लॉन्च का इंतजार करते हैं.

Skyroot is developing a larger reusable launch vehicle to target a broader segment of the global launch market beyond the small-launch-vehicle segment served by the Vikram series.
स्काईरूट एक बड़ा, दोबारा इस्तेमाल होने वाला लॉन्च व्हीकल बना रही है। इसका मकसद ग्लोबल लॉन्च मार्केट के उस बड़े हिस्से को टारगेट करना है, जो विक्रम सीरीज़ के छोटे लॉन्च व्हीकल वाले सेगमेंट से कहीं ज़्यादा बड़ा है। (Skyroot Aerospace)

हालांकि, हम हमारे पहले ही लॉन्च की कामयाबी के बाद काफी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं. इनमें इंटरनेशनल कस्टमर भी शामिल हैं. यह असल में एक ग्लोबल मार्केट है. जितने देशों के पास सैटेलाइट हैं और जिन्हें लॉन्च सर्विसेज़ की जरूरत है, उन्हें देखें तो सभी देशों में बड़ी संभावनाएं हैं. स्पेस लॉन्च का बिजनेस अपने नेचर से ही ग्लोबल होता है.

सवाल: फिलहाल के लॉन्च प्रोग्राम से आगे देखें तो क्या स्काईरूट रीयूजेबल लॉन्च टेक्नोलॉजी या इन-स्पेस ट्रांसपोर्टेशन और ऑर्बिटल सर्विस जैसे क्षेत्रों पर काम कर रहा है?

जवाब: विक्रम सीरीज के लॉन्च एक छोटे और खास मार्केट के लिए हैं. यह मार्केट अलग है और हमेशा बना रहने वाला है. यह छोटे लॉन्च व्हीकल के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन ग्लोबल लॉन्च मार्केट में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ करीब 10 फीसदी है. हम एक बहुत बड़े रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर भी एक्टिवली काम कर रहे हैं. उससे आखिरकार हम बड़े मार्केट को भी संभाल पाएंगे. हालांकि, उसमें कुछ साल लगेंगे. फिलहाल, हमारा पूरा ध्यान विक्रम सीरीज को कर्मशियल रूप देने पर है.

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