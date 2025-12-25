ETV Bharat / technology

इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I/ATLAS ने दिखाया अजीब जेट व्यवहार, सूरज की ओर हुई पूंछ

वैज्ञानिकों ने पाया कि इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I/ATLAS ने हिलने-डुलने वाले जेट बनाए हैं. यह एक पूंछ है, जो सूरत की ओर इशारा करती है.

Interstellar comet 3I/ATLAS
इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I/ATLAS (फोटो - NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 25, 2025 at 4:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I/ATLAS के बारे में वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया है कि इस दुर्लभ इंटरस्टेलर धूमकेतु ने एक और भी दुर्लभ चीज़ के अंदर अजीब, हिलने-डुलने वाले जेट बनाए. यह एक ऐसी पूंछ होती है, जो सूरज की ओर इशारा करती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यह पहले ही अपनी बाहरी यात्रा पर निकल गया हो, पृथ्वी के पास से गुज़र रहा हो और इंटरस्टेलर स्पेस की ओर वापस जा रहा हो.

कॉमेट्स को आमतौर पर उनके चमकते कोमा, गैस और धूल की लंबी पूंछ से पहचाना जाता है, जो सूरज की रोशनी से बर्फीले पदार्थ के गर्म होकर भाप बनने से न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं. कॉमेट की ये पूंछ लगभग हमेशा सूरज की उल्टी दिशा में ही बहती हैं, जिन्हें सोलर रेडिएशन और सोलर एयर बाहर की ओर धकेलती है.

हालांकि, एक 'एंटी-टेल' इस नियम को तोड़ती भी है और सूरज की ओर इशारा करती हुई दिखती है. खास बात यह है कि ऐसी संरचनाएं आम नहीं होतीं, कम समय तक रहती हैं, और आमतौर पर डिटेल में उनका अध्ययन करना भी मुश्किल होता है.

इस 3I/ATLAS धूमकेतु की बात करें तो रिसर्चर्स ने यह पाया कि इस सूरज की ओर वाली पूंछ में जेट जैसी संरचनाएं थीं, जो स्थिर नहीं रहती थीं. इसके बजाय, वे धीरे-धीरे अपनी जगह बदल रही थीं, और साथ ही एक रेगुलर लय के साथ हिल रही थीं.

वैज्ञानिकों ने कुछ ऑब्ज़र्वेशन में पाया कि, एंटी-टेल खुद लगभग 620,000 मील, या लगभग 1 मिलियन किमी तक फैली हुई दिखी, जिससे यह इतनी दूर और तेज़ी से गुज़रने वाली चीज़ के लिए एक अप्रत्याशित रूप से खास फीचर बन गई.

इस खोज में एक खास बात है, जो इस धूमकेतु का ओरिजिन है. 3I/ATLAS सिर्फ़ तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में पक्का पता चला है कि वह गैलेक्सी में कहीं और से हमारे सोलर सिस्टम में आया है. पहला था रहस्यमयी, सिगार के आकार का ऑब्जेक्ट ओउमुआमुआ, जिसे साल 2017 में देखा गया था, और उसके बाद 2019 में इंटरस्टेलर धूमकेतु 2I/Borisov आया था.

हालांकि सोलर सिस्टम के अंदर पैदा हुए धूमकेतुओं में पहले भी एंटी-टेल और हिलते हुए जेट देखे गए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने किसी दूसरे तारे से आए मेहमान में इस तरह का आउटगैसिंग व्यवहार देखा है.

NASA की रिसर्च टीम ने नतीजों के बारे में बताते हुए एक पेपर में लिखा कि, "इस तरह 3I में जेट्स की खासियत पता लगाना, दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम में बने एक बिल्कुल नए पिंड के फिजिकल व्यवहार की जांच करने का एक दुर्लभ मौका है."

यह खोज 2 जुलाई से 5 सितंबर, 2025 तक 37 रातों तक चले एक कड़ी ऑब्ज़र्वेशन कोशिश के बाद हुई. इस ग्रुप ने टू-मीटर ट्विन टेलीस्कोप (TTT) का इस्तेमाल किया गया, जो स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में टेनेरिफ़ में टेइड ऑब्ज़र्वेटरी में मौजूद एक ऑटोमेटेड ऑब्ज़र्वेटरी है. उस दौरान, जैसे-जैसे धूमकेतु सूरज के करीब आया, उसका रूप काफी बदल गया.

शुरुआती ऑब्ज़र्वेशन में कोमा में धूल का पंखे के आकार का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा जो सूरज की ओर इशारा कर रहा था. जैसे-जैसे हफ़्ते बीते, यह फीचर एक ज़्यादा साफ़ पूंछ में बदल गया जो उल्टी दिशा में फैल रही थी. रिसर्चर्स की माने तो, यह बदलाव न्यूक्लियस के चारों ओर की धूल पर सोलर रेडिएशन के बढ़ते असर को दिखाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि 3I/ATLAS, 30 अक्टूबर, 2025 को सूरज के सबसे करीब पहुंचा, जब यह हमारे तारे से लगभग 130 मिलियन मील, या 210 मिलियन किमी की दूरी से गुज़रा था.

इस बदलते स्ट्रक्चर के अंदर, जेट फीचर 3 अगस्त से 29 अगस्त के बीच सात अलग-अलग रातों में रुक-रुक कर दिखाई दिया. ध्यान से एनालिसिस करने पर यह जानकारी सामने आई है कि जेट सिर्फ़ चालू और बंद नहीं हो रहे थे, बल्कि उनमें एक साफ़ प्रीसेशनल मोशन दिख रहा था, एक धीमी लड़खड़ाहट जो लगभग हर 7 घंटे और 45 मिनट में दोहराई जा रही थी.

उस गति से, टीम ने धूमकेतु के बारे में कुछ और भी बुनियादी बातें पता लगाई. यह पैटर्न बताता है कि 3I/ATLAS का न्यूक्लियस लगभग हर 15 घंटे और 30 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है, जो पहले के अनुमानों से काफी कम स्पिन पीरियड है. आसान शब्दों में, इसका मतलब यह है कि धूमकेतु का बर्फीला कोर इतनी तेज़ी से घूम रहा है कि वह समय-समय पर एक्टिव हिस्सों को सूरज की रोशनी में लाता और बाहर ले जाता है, जिससे जेट्स में देखे गए बदलाव होते हैं.

19 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे करीब आने के बाद, जब यह लगभग 168 मिलियन मील, या 270 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर आया, तो 3I/ATLAS ने बाहरी सौर मंडल की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी. इससे पहले ओउमुआमुआ और 2I/Borisov की तरह, उम्मीद है कि यह धूमकेतु भी आखिरकार सूरज की ग्रेविटेशनल पकड़ से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा और इंटरस्टेलर स्पेस में गायब हो जाएगा.

TAGGED:

INTERSTELLAR COMET
INTERSTELLAR COMET 3I ATLAS
COMET SHOWED UNUSUAL BEHAVIOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.