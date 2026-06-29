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इंस्टाग्राम पर अब यूज़र्स खुद तय करेंगे कि उन्हें क्या दिखे, मोसेरी ने दिखाए नए फीचर्स

नए फीचर्स के बावजूद यूज़र्स अब भी चाहते हैं कि फॉलो किए गए अकाउंट्स की पोस्ट पहले दिखाई जाएं. ( Image Credit: Getty Images )

इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने हाल ही में कुछ नए टेस्ट फीचर्स दिखाए हैं, जो "योर एल्गोरिदम" टूल को ऐप के अंदर और आसानी से एक्सेस करने लायक बनाएंगे. इस टूल को इंस्टाग्राम ने पिछले साल ही लॉन्च किया था और इसकी मदद से यूज़र्स बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह का कंटेंट ज्यादा देखना है और किस तरह का कम.

हैदराबाद: अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो शायद कई बार अपनी फीड से परेशान हो जाते होंगे, क्योंकि जो आपकी फीड में दिखाई दे रहा होता है, वो आप नहीं देखना चाहते. इसके अलावा अगर आप एक बार किसी पोस्ट या रील को देखने में इंटरेस्ट दिखाया तो फिर बार-बार वहीं चीज दिखने लगती है, जो कई यूज़र्स को काफी परेशान कर देती है, इसे एल्गोरिद्म की समस्या कहते हैं. अब इंस्टाग्राम अपने एल्गोरिदम पर यूज़र्स को और ज्यादा कंट्रोल देने की तैयारी में है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

मोसेरी ने अपनी पोस्ट में बताया कि कंपनी चाहती है कि यह फीचर सिर्फ एक सेटिंग न रहे, बल्कि इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस का अहम हिस्सा बन जाए. उन्होंने यह भी साफ किया है कि इनमें से कुछ फीचर्स अभी टेस्टिंग में हैं और कुछ जल्द आने वाले हैं. ऐसे में हो सकता है कि कुछ फीचर्स अभी लॉन्च ही न हो.

इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यूज़र्स फीड को नीचे की तरफ पुल करके सीधे योर एल्गोरिदम को खोल पाएंगे. इसी तरह रील्स में स्वाइप-अप करने पर भी आपकी स्क्रीन पर योर एल्गोरिद्म कस्टमाइज़ेशन पॉपअप दिखाई देगा. इसके अलावा हर रील के नीचे कुछ बटन भी टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनसे यूज़र्स फौरन बता सकेंगे कि उन्हें वैसा कंटेंट और देखना है या नहीं.

इंस्टाग्राम के इस फीचर का मकसद है कि लाइक्स, कमेंट्स और वॉच टाइम जैसे इनडायरेक्ट सिग्नल्स के अलावा अब डायरेक्ट फीडबैक से भी रिकमेंडेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए. इससे एक्सप्लोर पेज, रील्स और होम फीड पर दिखने वाला कंटेंट यूज़र के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा होंगे.

यूज़र्स की मांग

इन नए फीचर्स के बावजूद मोसेरी की पोस्ट पर सबसे ज्यादा कमेंट एक ही डिमांड के आए हैं. ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पहले उन्हीं अकाउंट की पोस्ट दिखाए, जिन्हें वो फॉलो करते हैं न कि अनजान क्रिएटर्स का सुझाया गया कंटेंट. यह मांग लंबे समय से चली आ रही है और अभी तक साफ नहीं कि कंपनी इसे लेकर कोई बदलाव करेगी या नहीं. फिलहाल, इंस्टाग्राम का फोकस यूज़र्स को ज्यादा डायरेक्ट टूल्स देने पर ही टिका हुआ है.