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Instagram टीवी ऐप में आएंगे लंबे वीडियो, लाइव कंटेंट और वेब सीरीज जैसे फीचर्स

Samsung TV सपोर्ट, Casting और Channels जैसे फीचर्स Instagram को घरों के बड़े एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म में बदल सकते हैं. ( Image Credit: Meta )

इस फीचर को सैमसंग टीवी के साथ जोड़ने के बाद इंस्टाग्राम अब अपने इस खास फीचर को लगभग अमेरिका के ज्यादातर टीवी यूज़र्स तक पहुंच चुका है. मेटा का मानना है कि परिवार और दोस्त अक्सर टीवी पर साथ बैठकर कंटेंट देखते हैं, इसलिए कंपनी उस एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है.

कंपनी ने बताया कि इंस्टाग्राम फॉर टीवी अब अमेरिका में Samsung Smart TVs पर भी उपलब्ध हो गया है. इससे पहले इंस्टाग्राम फॉर टीवी की सुविधा अमेरिकन यूज़र्स को सिर्फ Amazon Fire TV और Google TV प्लेटफॉर्म पर ही मिलती थी, लेकिन अब सैमसंग टीवी पर भी मिलेगी.

हैदराबाद: मेटा के अंदर आने वाली इंस्टाग्राम अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहेगी. कंपनी अपने टीवी ऐप को लगातार बेहतर बनाते जा रही है और आने वाले टाइम में इसमें कई नए कंटेंट फॉर्मेट जोड़ने की तैयारी भी कर रही है. इंस्टाग्राम ने ऐलान किया है कि वो लंबे-वीडियो, एपिसोड बेस्ड सीरीज और लाइव टीवी एक्सपीरियंस जैसे ऑप्शन्स का टेस्ट कर रहे हैं. इन टेस्ट्स का मकसद यूज़र्स को बड़ी स्क्रीन पर ज्यादा आकर्षक और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस देना है.

इंस्टाग्राम टीवी ऐप में कई नए फीचर्स की टेस्टिंग की जा रही है. इनमें चैनल्स सबसे खास हैं, जो यूज़र्स की पसंद और रुचियों के आधार पर वीडियो दिखाएंगे. इसमें कॉमेडी, स्पोर्ट्स या पसंदीदा क्रिएटर्स का कंटेंट आसानी से खोजा जा सकेगा.

इसके अलावा यूज़र्स अब अपने स्मार्टफोन से डायरेक्ट टीवी पर रील्स कास्ट कर सकेंदे. सेव्ड टैब्स में मौजूद वीडियो भी बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे. इसके अलावा स्टोरीज़ फीचर को भी टीवी ऐप पर जोड़ा जा रहा है, जिसकी मदद से दोस्तों और क्रिएटर्स के अपडेट टीवी पर ही देखे जा सकेंगे.

टीवी के लिए तैयार हो रहा नया कंटेंट

इंस्टाग्राम का कहना है कि टीवी पर कंटेंट देखने का तरीका मोबाइल से अलग होता है. इसी कारण कंपनी कुछ ऐसे फॉर्मेट्स को बना रही है, जो बड़ी स्क्रीन के लिए बढ़िया हो. लंबे वीडियो क्रिएटर्स को गहराई से अपनी कहानी बताने का मौका भी मिलेगा, जबकि एपिसोड-बेस्ड कंटेंट्स की सीरीज भी यूज़र्स को देखने को मिलेगी. इसके अलावा Live on TV फीचर रियल-टाइम में क्रिएटर और दर्शकों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा.

मेटा के मुताबिक, Instagram for TV अभी तक अपने शुरुआती स्टेज में है, लेकिन कंपनी इसे सोशल वीडियो एंटरटेनमेंट के एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप करने के लिए काफी तेजी से काम कर रही है.

मेटा ने इंस्टाग्राम फॉर टीवी को फिलहाल अमेरिकी यूज़र्स के लिए ही पेश किया है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे भारत समेत अन्य देशों के लिए भी लॉन्च किया जा सकता है. ऐसा होने के बाद आपको Netflix जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का अनुभव भी इंस्टाग्राम में ही होने लगेगा. लिहाजा, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स पोस्ट करने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा.