ETV Bharat / technology

Instagram पर मैसेज करने वालों के लिए बड़ी ख़बर, मई 2026 से खत्म हो जाएगा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर

इंस्टाग्राम ने 8 मई 2026 से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बंद करने का ऐलान किया है, जिससे यूजर्स की प्राइवेट चैट्स अब मेटा द्वारा एक्सेस हो सकेंगी.

Users are advised to download important messages and media promptly, as encrypted chats will no longer be available thereafter.
यूजर्स को सलाह है कि महत्वपूर्ण मैसेज और मीडिया को जल्द डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसके बाद एन्क्रिप्टेड चैट्स उपलब्ध नहीं रहेंगी. (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 6:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इंस्टाग्राम ने एक बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वो 8 मई 2026 से डायरेक्ट मैसेज में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) का सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर देगी. इस फीचर को इंस्टाग्राम ने चार साल पहले यानी साल 2022 में शुरू किया था. इस फीचर की वजह से इंस्टाग्राम के डीएम में यूज़र्स के द्वारा की जाने वाली चैट पूरी तरह से सुरक्षित रहती थी. इसका मतलब है कि दो लोगों के बीच की चैट्स को उन दोनों लोगों के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता था. यहां तक कि खुद इंस्टाग्राम या मेटा भी नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है.

अब इंस्टाग्राम 8 मई 2026 से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) फीचर को बंद करने जा रहा है. इंस्टाग्राम के सपोर्ट पेज पर कंपनी ने इस बात का खुलासा किया है कि जिन यूजर्स के पास अभी एन्क्रिप्टेड चैट्स हैं, उन्हें ऐप में नोटिफिकेशन मिलेगा. कंपनी सलाह दे रही है कि अगर कोई महत्वपूर्ण मैसेज या मीडिया (फोटो, वीडियो) रखना चाहते हैं, तो उसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसके बाद यूजर्स अपने उन एन्क्रिप्टेड चैट्स का एक्सेस नहीं कर पाएंगे. इसके लिए पुराने वर्जन वाले ऐप यूजर्स को अपडेट करना होगा, तभी डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा

यह एन्क्रिप्शन कैसे काम करता था?

हर डिवाइस पर एक यूनिक की (Unique Key) बनती थी, जो मैसेज को लॉक करती थी. मैसेज भेजते ही डिवाइस पर एन्क्रिप्ट हो जाता था और सिर्फ सही की वाली डिवाइस ही उसे अनलॉक कर पाती थी. यूजर्स एक-दूसरे के साथ की कंपेयर करके चैट की सिक्योरिटी चेक भी कर सकते थे. हालांकि, अगर कोई यूजर मैसेज रिपोर्ट करता या शेयर करता, तो वह मेटा तक पहुंच सकता था.

इसके अलावा, थीम्स और कुछ विजुअल सेटिंग्स एन्क्रिप्टेड नहीं होती थीं. मेटा ने 2022 में फेसबुक मैसेंजर पर यह फीचर टेस्ट किया था और बाद में इंस्टाग्राम पर भी लाया, लेकिन यह कभी डिफॉल्ट नहीं था, बल्कि ऑप्शनल और कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध था. अब कंपनी कह रही है कि बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इसे हटाया जा रहा है.

व्हाट्सएप पर तो एन्क्रिप्शन डिफॉल्ट है, लेकिन इंस्टाग्राम पर ऐसा नहीं हुआ. यूजर्स के लिए इसका मतलब साफ है कि अब प्राइवेसी का लेवल पहले जैसा नहीं रहेगा. मैसेज सामान्य तरीके से स्टोर होंगे और मेटा की पॉलिसी के मुताबिक प्रोसेस हो सकेंगे. इसका मतलब है कि अगर आप संवेदनशील बातें शेयर करते थे तो आपके लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि इंस्टाग्राम के डीएम में की जाने वाली बातों को आपके अलावा कोई और भी पढ़ सकता है.

मेटा ने यह नहीं बताया कि भविष्य में कोई नया प्राइवेसी फीचर आएगा या नहीं. यह बदलाव प्राइवेसी को लेकर बहस छेड़ सकता है. फिलहाल, जिनके पास एन्क्रिप्टेड चैट्स हैं, उन्हें जल्दी से जरूरी चीजें सेव कर लेनी चाहिए, वरना आप उन पुरानी यादों को हमेशा के लिए खो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Instagram ने बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम, सुसाइड सर्च करते ही पैरेंट्स के पास जाएगा अलर्ट

TAGGED:

INSTAGRAM
END TO END ENCRYPTION INSTAGRAM
HOW TO EXPORT CHATS FROM INSTAGRAM
INSTAGRAM DM PRIVACY
META INSTAGRAM DMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.