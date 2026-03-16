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Instagram पर मैसेज करने वालों के लिए बड़ी ख़बर, मई 2026 से खत्म हो जाएगा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर

यूजर्स को सलाह है कि महत्वपूर्ण मैसेज और मीडिया को जल्द डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसके बाद एन्क्रिप्टेड चैट्स उपलब्ध नहीं रहेंगी. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: इंस्टाग्राम ने एक बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वो 8 मई 2026 से डायरेक्ट मैसेज में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) का सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर देगी. इस फीचर को इंस्टाग्राम ने चार साल पहले यानी साल 2022 में शुरू किया था. इस फीचर की वजह से इंस्टाग्राम के डीएम में यूज़र्स के द्वारा की जाने वाली चैट पूरी तरह से सुरक्षित रहती थी. इसका मतलब है कि दो लोगों के बीच की चैट्स को उन दोनों लोगों के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता था. यहां तक कि खुद इंस्टाग्राम या मेटा भी नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है.

अब इंस्टाग्राम 8 मई 2026 से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) फीचर को बंद करने जा रहा है. इंस्टाग्राम के सपोर्ट पेज पर कंपनी ने इस बात का खुलासा किया है कि जिन यूजर्स के पास अभी एन्क्रिप्टेड चैट्स हैं, उन्हें ऐप में नोटिफिकेशन मिलेगा. कंपनी सलाह दे रही है कि अगर कोई महत्वपूर्ण मैसेज या मीडिया (फोटो, वीडियो) रखना चाहते हैं, तो उसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसके बाद यूजर्स अपने उन एन्क्रिप्टेड चैट्स का एक्सेस नहीं कर पाएंगे. इसके लिए पुराने वर्जन वाले ऐप यूजर्स को अपडेट करना होगा, तभी डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा

यह एन्क्रिप्शन कैसे काम करता था?

हर डिवाइस पर एक यूनिक की (Unique Key) बनती थी, जो मैसेज को लॉक करती थी. मैसेज भेजते ही डिवाइस पर एन्क्रिप्ट हो जाता था और सिर्फ सही की वाली डिवाइस ही उसे अनलॉक कर पाती थी. यूजर्स एक-दूसरे के साथ की कंपेयर करके चैट की सिक्योरिटी चेक भी कर सकते थे. हालांकि, अगर कोई यूजर मैसेज रिपोर्ट करता या शेयर करता, तो वह मेटा तक पहुंच सकता था.