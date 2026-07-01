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Instagram पर आए मेटा ग्लासेज़ के लिए नए स्टोरी फीचर्स, स्पिन व्यू से मिलेगा 360 डिग्री एक्सपीरियंस

इंस्टाग्राम ने मेटा ग्लासेज़ यूज़र्स के लिए स्पिन व्यू, मल्टी-कैम जैसे नए स्टोरी फॉर्मेट और एक्सपैंड, ऑडियो, स्पीड जैसे एडिटिंग टूल्स लॉन्च किए हैं.

These features will be available only on footage shot with Ray-Ban Meta, Oakley Meta, and the new Meta glasses.
ये फीचर्स Ray-Ban Meta, Oakley Meta और नई Meta Glasses से शूट की गई फुटेज पर ही उपलब्ध होंगे. (Image Credit: Instagram)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 1, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: मेटा ने अपने स्मार्ट ग्लासेज़ वाले यूज़र्स के लिए इंस्टाग्राम पर कई नए फीचर्स रोलआउट किए हैं. ये अपडेट खासतौर पर Ray-Ban Meta, Oakley Meta और नई Meta Glasses के लिए तैयार किए गए हैं. कंपनी का मकसद है कि क्रिएटर्स अपनी हैंड्स-फ्री फुटेज को पहले से ज्यादा इंटरैक्टिव और इमर्सिव अंदाज़ में पेश कर सकें. इस अपडेट के तहत दो नए स्टोरी फॉर्मेट और तीन नए एडिटिंग टूल्स जोड़े गए हैं.

स्पिन व्यू और मल्टी कैम

इसमें सबसे खास फीचर का नाम स्पिन व्यू है, जो एक इंटरैक्टिव स्टोरी फॉर्मेट है. इसमें दर्शक अपने फोन को घुमाकर क्रिएटर की पूरी नज़र से सीन को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसका मतलब है कि उन्हें एक फिक्स्ड फ्रेम तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा.

इसमें दूसरा बड़ा फीचर मल्टी कैम है. इस फीचर की मदद से फोन और ग्लासेज़ दोनों से शूट की गई फुटेज को एक ही स्टोरी में जुड़ जाते हैं. यह टूल दोनों क्लिप्स को अपने आप सिंक करता है, ताकि व्यूअर्स को एक साथ दो अलग-अलग एंगल से नजारा देखने को मिले. उदाहरण के तौर पर, कोई क्रिएटर ग्लासेज़ से अपने हाथों का काम दिखा सकता है, जबकि फोन कैमरे से खुद बोलते हुए भी रिकॉर्ड कर सकते हैं.

एडिटिंग टूल्स से फुटेज होगी और बेहतर

इसके अलावा इंस्टाग्राम ने ग्लासेज़ से शूट की गई वीडियो के लिए तीन नए एडिटिंग टूल्स भी उतारे हैं.

  • इसमें पहला है एक्सपैंड, जिससे वाइड-एंगल फुटेज को रीफ्रेम कर मेन टॉपिक पर फोकस बढ़ाया जा सकता है.
  • इसमें दूसरा टूल ऑडियो है, जो बैकग्राउंड नॉइज़ कम करने के साथ-साथ आवाज़ को साफ बनाता है.
  • इसमें तीसरा टूल स्पीड है, जिससे क्लिप को स्लो-मोशन या फास्ट-फॉरवर्ड किया जा सकता है.

इन सभी फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को स्टोरी बनाते वक्त गैलेरी में मेटा ग्लासेज़ से शूट की गई फुटेज चुननी होगी, जो एक ग्लासेज़ आइकन से पहचानी जा सकती है. उसके बाद स्टोरी एडिटर में उसी आइकन पर टैप करते ही स्पिन व्यू, मल्टी-कैम और बाकी एडिटिंग टूल्स का मेन्यू खुल जाएगा.

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