ETV Bharat / technology

Instagram ने भारत में टीनएजर्स के लिए शुरू की 13+ सेटिंग, अब उम्र के हिसाब से दिखेगा कंटेंट

इंस्टाग्राम अब भारत में किशोरों को डिफॉल्ट रूप से 13+ उम्र अनुकूल सामग्री दिखाएगा जिससे माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा में ज्यादा भरोसा होगा. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: इंस्टाग्राम ने भारत में टीनएजर्स के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था शुरू की है. अब 18 साल से कम उम्र के यूज़र्स को डिफॉल्ट रूप से 13+ कंटेंट सेटिंग में रखा जाएगा. इसका मतलब है कि वो ऐसे कंटेंट देख पाएंगे, जो उम्र के हिसाब से उपयुक्त हो. यह ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे 13 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रेटेज फिल्में होती है. मेटा ने माता-पिता की फीडबैक और फिल्म रेटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर इस बदलाव को लागू किया है. इस अपडेट के तहत टीन अकाउंट्स में कई नई पाबंदियां लगाई गई हैं. पहले से ही सेक्शुअली सजेस्टिव कंटेंट, ग्राफिक्स इमेजेस और अल्कोहल-तंबाकू जैसी चीजों पर रोक थी, लेकिन अब इसमें मजबूत भाषा, रिस्की स्टंट्स और मारिजुआना जैसे पदार्थों से जुड़ी चीजें भी शामिल कर ली गई हैं. टीनएजर्स को ऐसे अकाउंट्स फॉलो करने की अनुमति नहीं होगी, जो बार-बार अनुपयुक्त कंटेंट शेयर करते हैं. अगर पहले से फॉलो किया हुआ है तो भी वो उस कंटेंट को देख या इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे. सर्च में भी 'अल्कोहल' या 'गोर' जैसे शब्द ब्लॉक कर दिए गए हैं, भले ही वो गलत स्पेलिंग में लिखे हों. बच्चों को क्या दिखेगा और क्या नहीं