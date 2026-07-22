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Instagram ने लॉन्च किया Replace Audio फीचर, अब पुरानी पोस्ट का बदलेगा म्यूजिक

इस फीचर से पोस्ट के लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और रीच पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह इसी हफ्ते से उपलब्ध है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: इंस्टाग्राम ने क्रिएटर्स के लिए एक नया फीचर रोलआउट किया है, जिससे वो अपनी पहले से पब्लिश हो चुकी फीड पोस्ट्स और कैरोसल पोस्ट का भी म्यूज़िक बदल सकते हैं यानी यूज़र इंस्टाग्राम पोस्ट को पब्लिश करने के बाद, कभी भी उसका ऑडियो रिप्लेस कर सकते हैं और इसलिए इस फीचर का नाम Replace Audio है. इस टूल की मदद से यूज़र बिना पोस्ट डिलीट या दोबारा अपलोड किए भी अपनी पोस्ट का साउंडट्रैक स्वैप कर सकते हैं. इससे पहले किसी पोस्ट का ऑडियो बदलने के लिए यूज़र्स को उसे डिलीट करके फिर से अपलोड करना पड़ता था. इससे यूज़र्स को उस पोस्ट से मिला सारा इंगेजमेंट भी खत्म हो जाता था. कैसे काम करेगा नया फीचर इंस्टाग्राम ने अपने ऑफिशियल पोस्ट में बताया कि अब यूज़र्स पहले से शेयर की गई पोस्ट या कैरोसल पर इन-ऐप ऑडियो चेंज कर सकते हैं और इसके बावजूद पोस्ट के लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और ओवरऑल रीच पूरी तरह सेफ रहेंगे. मेटा की इस फोटो और वीडियो-शेयरिंग ऐप का कहना है कि अब यूजर्स को सिर्फ ट्रैक बदलने के लिए कंटेंट दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने कंफर्म किया है कि नए रिप्लेस ऑडियो फीचर को इसी हफ्ते से उपलब्ध कराना शुरू कर दिया जाएगा.