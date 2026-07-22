Instagram ने लॉन्च किया Replace Audio फीचर, अब पुरानी पोस्ट का बदलेगा म्यूजिक
Instagram ने Replace Audio नाम का नया फीचर लॉन्च किया, जिससे यूजर्स पुरानी फीड और कैरोसल पोस्ट्स का म्यूजिक बिना डिलीट किए बदल सकते हैं.
Published : July 22, 2026 at 4:29 PM IST
हैदराबाद: इंस्टाग्राम ने क्रिएटर्स के लिए एक नया फीचर रोलआउट किया है, जिससे वो अपनी पहले से पब्लिश हो चुकी फीड पोस्ट्स और कैरोसल पोस्ट का भी म्यूज़िक बदल सकते हैं यानी यूज़र इंस्टाग्राम पोस्ट को पब्लिश करने के बाद, कभी भी उसका ऑडियो रिप्लेस कर सकते हैं और इसलिए इस फीचर का नाम Replace Audio है. इस टूल की मदद से यूज़र बिना पोस्ट डिलीट या दोबारा अपलोड किए भी अपनी पोस्ट का साउंडट्रैक स्वैप कर सकते हैं. इससे पहले किसी पोस्ट का ऑडियो बदलने के लिए यूज़र्स को उसे डिलीट करके फिर से अपलोड करना पड़ता था. इससे यूज़र्स को उस पोस्ट से मिला सारा इंगेजमेंट भी खत्म हो जाता था.
कैसे काम करेगा नया फीचर
इंस्टाग्राम ने अपने ऑफिशियल पोस्ट में बताया कि अब यूज़र्स पहले से शेयर की गई पोस्ट या कैरोसल पर इन-ऐप ऑडियो चेंज कर सकते हैं और इसके बावजूद पोस्ट के लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और ओवरऑल रीच पूरी तरह सेफ रहेंगे. मेटा की इस फोटो और वीडियो-शेयरिंग ऐप का कहना है कि अब यूजर्स को सिर्फ ट्रैक बदलने के लिए कंटेंट दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने कंफर्म किया है कि नए रिप्लेस ऑडियो फीचर को इसी हफ्ते से उपलब्ध कराना शुरू कर दिया जाएगा.
इस फीचर का यूज़ करने के लिए यूज़र को उस पोस्ट पर जाना होगा, जिसे वो एडिट करना चाहते हैं और फिर पोस्ट के मेन्यू में जाकर ऑडियो बदलने का ऑप्शन चुनना होगा. यह अपडेट खासतौर पर क्रिएटर्स और ब्रांड्स के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि अब वो पुरानी पोस्ट्स को लेकर इंस्टाग्राम ट्रेंड्स के हिसाब से ओरिजिनल ट्रैक बदल सकते हैं या बदलती म्यूजिक पसंद के हिसाब से अपने पुराने कंटेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं.
क्रिएटर-फोकस्ड फीचर्स का हिस्सा
इंस्टाग्राम अपने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लगातार नए टूल्स को रोलआउट करता जा रहा है और उसी मुहीम के तहत अब रिप्लेस ऑडियो को भी लॉन्च किया गया है, जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इससे पहले जून में इंस्टग्राम ने कैरोसल पोस्ट की हर स्लाइड में अलग-अलग कैप्शन जोड़ने की सुविधा शुरू की थी. इस फीचर की मदद से अगर कोई यूज़र्स अपने किसी इंस्टाग्राम पोस्ट में कई इमेज या वीडियो एक-साथ यानी कैरोसल पोस्ट करता है तो उसके लिए एक ही कैप्शन की बजाय वो हर इमेज या वीडियो के लिए स्लाइड के हिसाब से स्लाइड-स्पेसिफिक कैप्शन भी दे सकते हैं.
इसके अलावा भी इंस्टाग्राम ने अपने ऐप में कई कस्माइजेशन ऑप्शन्स भी जोड़े हैं. इसी साल की शुरुआत में कंपनी ने इंस्टेंट्स फीचर भी लॉन्च किया था, जो कि स्नैपचैट जैसा एक टूल है. इसकी मदद से फॉलोअर्स और करीबी दोस्तों के साथ डिसअपीयरिंग फोटोज शेयर की जा सकती है. लिहाजा, इंस्टाग्राम दिन-प्रतिदिन अपने यूज़र्स के लिए कई नए और खास फीचर्स लॉन्च करता जा रहा है.