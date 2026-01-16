ETV Bharat / technology

Instagram का बड़ा AI अपडेट, 5 नई भारतीय भाषाओं में कर पाएंगे रील्स ट्रांसलेट और Lip-Sync

Instagram ने Meta AI से Reels के लिए भारतीय भाषाओं में वॉइस ट्रांसलेशन, लिप-सिंक और नए फॉन्ट्स लॉन्च किए.

This new AI feature introduced on Instagram will be of great help to Indian creators.
इंस्टाग्राम में आए इस नए एआई फीचर की मदद से भारतीय क्रिएटर्स को काफी मदद मिलेगी. (Image Credit: Instagram)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 16, 2026 at 4:04 PM IST

हैदराबाद: इंस्टाग्राम भारतीय क्रिएटर्स के लिए अपनी पहुंच को और बड़ा बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है. मुंबई में आयोजित किए हुए एक ‘House of Instagram’ इवेंट में कंपनी ने कुछ ऐसे नए फीचर्स का ऐलान किया है, जो यूज़र्स के लिए भाषा और इलाकों की दीवार को काफी हद तक तोड़ सकते हैं. इनमें सबसे बड़ा बदलाव Meta AI से जुड़े ट्रांसलेशन टूल्स में किया गया है, जिससे अब भारतीय क्रिएटर्स का कंटेंट देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में काफी आसानी से पहुंच सकेगा.

इस अपडेट का सबसे अहम हिस्सा रील्स के लिए वॉइस ट्रांसलेशन फीचर है. अब क्रिएटर्स अपने रील्स को बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी जैसी भाषाओं में ट्रांसलेट, डब और यहां तक कि लिप-सिंक भी कर सकते हैं. आपको बता दें कि अभी तक इंस्टाग्राम ने इन सभी फीचर्स के लिए इंग्लिश, स्पैनिश और पुर्तगाली के अलावा सिर्फ हिंदी में सपोर्ट दिया था, लेकिन अब लोग भारत की पांच अन्य भाषाओं में भी इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कई भाषाओं में बना पाएंगे रील्स

इंस्टाग्राम ने अपने इस फीचर्स की शुरुआत नवंबर 2025 में किया था, जिसमें अब कंपनी ने अपडेट दिया है. इस फीचर का इस्तेमाल करना काफी आसान है. आप रील्स को अपलोड करते या एडिट करते टाइम क्रिएटर मेटा एआई ट्रांसलेशन का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं. इसके बाद एआई खुद-ब-खुद बोले गए ऑडियो को दूसरी भाषा में बदल देता है. इसमें खास बात यह है कि इसमें आवाज़ पूरी तरह से रोबोटिक नहीं लगती. इसमें एआई क्रिएटर्स यानी आपके द्वारा असली भाषा में बोली गई असली आवाज का टोन और फील ही अन्य भाषाओं में भी बनाए रखता है. इससे ऐसा लगता है कि आप ही अन्य भाषाओं में भी उस रील के कंटेंट को बोल रहे हैं. इससे रील्स अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट होने के बाद भी काफी नैचुरल लगती है.

इसके अलावा क्रिएटर्स लिप-सिंक फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें एआई ऑडियो को इस तरह से एडजस्ट करता है कि होठों की मूवमेंट नई भाषा से मैच करने लगती है. इससे देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे क्रिएटर खुद उसी भाषा में कंटेंट बोल रहा है. इससे क्रिएटर्स का अन्य भाषाओं के दर्शकों के साथ कनेक्शन और ट्रस्ट दोनों बढ़ता है.

इसके अलावा इंस्टाग्राम अपने एडिटिंग टूल Edits में भी नए भारतीय फॉन्ट्स को जोड़ रहा है. अब क्रिएटर्स देवनागरी और बंगाली-असमिया स्क्रिप्ट में टेक्स्ट और कैप्शन लिख सकेंगे. इससे हिंदी, मराठी, बंगाली और असमिया जैसी भाषाएं विजुअली भी ज्यादा मजबूत होंगी. ये फॉन्ट्स आने वाले दिनों में एंड्रॉयड डिवाइसेज पर उपलब्ध होंगे.

  • यह भी पढ़ें: Instagram ने हैकिंग और डेटा ब्रीच से किया इनकार, कहा- 'यूज़र्स के अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित है'

