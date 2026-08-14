इंस्टाग्राम ने 10 साल बाद बदला अपना वर्डमार्क, लेकिन यूज़र्स ने क्यों किया बवाल?
इंस्टाग्राम ने दस साल बाद अपना वर्डमार्क बदला है. एडम मोसेरी ने इसे शार्प और मॉर्डन बताया, लेकिन कुछ यूज़र्स का रिएक्शन अलग है.
Published : August 14, 2026 at 7:53 AM IST
हैदराबाद: सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे पॉपुलर ऐप्स की लिस्ट में से एक इंस्टाग्राम ने अपने लुक में एक बड़ा बदलाव किया है और यह बदलाव एक दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद किया गया है. इंस्टाग्राम ने गुरुवार को अपना नया वर्डमार्क यानी टेस्क्ट-ओनली लोगो पेश किया. यह वही लोगो है, जो ऐप के ऊपर 'Instagram' नाम के तौर पर दिखाई देता है. कंपनी का कहना है कि पुराना वर्डमार्क पूरे एक दशक में नहीं बदला था और इसलिए इसे रिफ्रेश करने का समय आ गया था.
इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने खुद इस बदलाव की जानकारी दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम और थ्रेड्स दोनों प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट शेयर की. उन्होंने नए वर्डमार्क को 'शार्पर और मॉर्डन' बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसमें पुराने लोगो की सादगी और क्राफ्ट को बरकरार रखा गया है. मोसेरी ने अपने पोस्ट में लिखा कि ऐप के टॉप पर मौजूद वर्डमार्क में पिछले दस सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए अब उसे अपडेट करने का बिल्कुल सही वक्त था.
यूज़र्स ने क्यों उड़ाया मज़ाक?
आपको बता दें कि इंस्टाग्राम का पुराना वर्डमार्क यानी मूल कर्सिव-स्क्रिप्ट को डिज़ाइनर मैकी सैटरडे ने साल 2013 में तैयार किया था और नया वर्डमार्क उसी स्टाइल का बोल्ड और कॉम्पैक्ट वर्ज़न है. इंस्टाग्राम के नए वर्डमार्क का नया फॉन्ट भी पुराने वर्डमार्क की तरह कर्सिव यानी हैंडराइटिंग स्टाइल में ही है, जिसमें 's', 'r' और 'g' जैसे अक्षरों को पुराने जमाने की घुमावदार डिजाइन दी गई है, लेकिन इसी वजह से सोशल मीडिया पर नए इंस्टाग्राम वर्डमार्क का मज़ाक भी शुरू हो गया है.
इसके बारे में कई यूज़र्स का कहना है कि नए फॉन्ट में 'r' अक्षर 'z' जैसा दिखता है, जिस वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग इसे 'Instagram' पढ़ने के बजाय 'Instagzam' पढ़ रहे हैं और पोस्ट में लिखकर शेयर कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ यूज़र्स ने तो इसे 'Instagwan' और 'Instaguam' जैसे मजाकिया नाम भी दिए हैं. हालांकि, आलोचनाओं के बीच कई यूज़र्स ने नए और क्लीन लुक की तारीफ भी की है और उन्हें इंस्टाग्राम का नया वर्डमार्क पसंद आ रहा है.
इस पूरे बदलाव में एक बात तो साफ है कि इंस्टाग्राम का असली आइकन यानी रंग-बिरंगे वाले लोगो यानी आइकन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. इंस्टाग्राम का आइकन आपको पहले जैसा ही दिखाई देगा, सिर्फ टेक्स्ट में लिखा हुआ वर्डमार्क का डिज़ाइन बदला हुआ लगेगा. आपको याद दिला दें कि इंस्टाग्राम ने आखिरी बार 2016 में यानी दस साल पहले अपने डिज़ाइन में बड़ा बदलाव किया था. उस वक्त भूरे रंग के पुराने कैमरा आइकन को हटाकर मौजूदा रंगीन ग्रेडिएंट आइकन लाया गया था. फिलहाल, मेटा की तरफ से इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि आगे इंस्टाग्राम के लोगो और आइकन में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है या नहीं.