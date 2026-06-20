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इंस्टाग्राम का नया फीचर, अब आप हर स्लाइड में डाल पाएंगे अलग-अलग कैप्शन

यह नया फीचर फिलहाल भारत के यूज़र्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है, बाकी जगह जल्द आएगा. ( Image Credit: AP )

हैदराबाद: Instagram ने अपने यूज़र्स के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से अब कैरोसेल पोस्ट की हर स्लाइड पर अलग-अलग कैप्शन डाला जा सकेगा. इस फीचर को "Multiple Captions on a Carousel" नाम दिया गया है, और इसका मकसद है कि क्रिएटर्स और आम यूज़र्स अपनी पोस्ट को और बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट कर सकें. अब तक कैरोसेल पोस्ट में सिर्फ एक ही कैप्शन डालने का ऑप्शन होता था, जो पूरी पोस्ट की सभी फोटोज़ और वीडियोज़ पर लागू हो जाता था. लेकिन इस नए अपडेट के बाद यूज़र्स कैरोसेल के अलग-अलग स्लाइड्स के साथ अलग टेक्स्ट जोड़ सकते हैं. इंस्टाग्राम के हेड Adam Mosseri और प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल @creators अकाउंट से शेयर की गई पोस्ट्स में इस फीचर की जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक, यूज़र्स को कैरोसेल पोस्ट बनाते वक्त इस फीचर का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. एक से ज़्यादा फोटो या वीडियो चुनने के बाद, यूज़र्स को कैप्शन वाले बॉक्स पर टैप करना होगा और वहां "Multiple Captions" का ऑप्शन ऑन करना होगा. इसके बाद कैरोसेल की हर स्लाइड पर अलग कैप्शन लिखा जा सकता है. यह फीचर फिलहाल भारत के यूज़र्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है.