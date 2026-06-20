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इंस्टाग्राम का नया फीचर, अब आप हर स्लाइड में डाल पाएंगे अलग-अलग कैप्शन

इंस्टाग्राम ने कैरोसेल पोस्ट के लिए मल्टीपल कैप्शन फीचर लॉन्च किया है, जिससे हर स्लाइड पर अलग कैप्शन जोड़ा जा सकेगा.

This new feature is currently being rolled out to users in India and will arrive in other regions soon.
यह नया फीचर फिलहाल भारत के यूज़र्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है, बाकी जगह जल्द आएगा. (Image Credit: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 20, 2026 at 4:21 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: Instagram ने अपने यूज़र्स के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से अब कैरोसेल पोस्ट की हर स्लाइड पर अलग-अलग कैप्शन डाला जा सकेगा. इस फीचर को "Multiple Captions on a Carousel" नाम दिया गया है, और इसका मकसद है कि क्रिएटर्स और आम यूज़र्स अपनी पोस्ट को और बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट कर सकें. अब तक कैरोसेल पोस्ट में सिर्फ एक ही कैप्शन डालने का ऑप्शन होता था, जो पूरी पोस्ट की सभी फोटोज़ और वीडियोज़ पर लागू हो जाता था. लेकिन इस नए अपडेट के बाद यूज़र्स कैरोसेल के अलग-अलग स्लाइड्स के साथ अलग टेक्स्ट जोड़ सकते हैं.

इंस्टाग्राम के हेड Adam Mosseri और प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल @creators अकाउंट से शेयर की गई पोस्ट्स में इस फीचर की जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक, यूज़र्स को कैरोसेल पोस्ट बनाते वक्त इस फीचर का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. एक से ज़्यादा फोटो या वीडियो चुनने के बाद, यूज़र्स को कैप्शन वाले बॉक्स पर टैप करना होगा और वहां "Multiple Captions" का ऑप्शन ऑन करना होगा. इसके बाद कैरोसेल की हर स्लाइड पर अलग कैप्शन लिखा जा सकता है. यह फीचर फिलहाल भारत के यूज़र्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है.

क्रिएटर्स के लिए कंटेंट बनाने का नया तरीका

इस अपडेट के बाद कैप्शन दिखाने का तरीका भी बदल जाएगा. पहले जहां पूरी पोस्ट पर एक ही टेक्स्ट दिखता था, अब इंस्टाग्राम स्लाइड के हिसाब से अलग कैप्शन दिखा सकेगा, यानी जो फोटो या वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है, उससे जुड़ा कैप्शन ही नज़र आएगा. कंपनी का कहना है कि इस बदलाव से जानकारी को फोटो और वीडियो के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकेगा, साथ ही क्रिएटर्स को कंटेंट को क्रमवार तरीके से पेश करने की ज़्यादा आज़ादी मिलेगी.

यह फीचर खासतौर पर ट्यूटोरियल, ट्रैवल पोस्ट्स और प्रोडक्ट शोकेस जैसे कंटेंट के लिए बेहद काम का साबित हो सकता है, जहां जानकारी स्टेप-बाय-स्टेप तरीके से दी जाती है. कैरोसेल पोस्ट्स को इंस्टाग्राम के सबसे एंगेजिंग फॉर्मेट्स में गिना जाता है, क्योंकि ये सिंगल फोटो पोस्ट्स के मुकाबले ज़्यादा इंटरैक्शन ला पाते हैं. यह नया फीचर क्रिएटर्स को यूज़र्स को स्वाइप करते-करते जानकारी धीरे-धीरे दिखाकर उन्हें पोस्ट से जोड़े रखने का एक और तरीका देता है.

इससे पहले इंस्टाग्राम ने एक और अपडेट लाया था, जिसमें यूज़र्स बिना पोस्ट डिलीट या रीपोस्ट किए अपनी प्रोफाइल ग्रिड को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं. इन दोनों बदलावों को मिलाकर देखा जाए तो मेटा की इस ऐप पर यूज़र्स को अब कंटेंट मैनेज करने की ज़्यादा कंट्रोल मिल रही है.

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