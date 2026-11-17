Instagram ने भारत में यौन और हिंसक कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए रिकमेंडेशन सिस्टम में किए सुधार
Meta प्लेटफॉर्म्स ने Instagram के कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम में सुधार किया है, जिससे यौन और हिंसक कंटेंट को कम दिखाया जा सके.
Published : November 17, 2026 at 3:55 PM IST
नई दिल्ली: Meta प्लेटफॉर्म्स ने मंगलवार को बताया कि उसने भारत में Instagram के कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम में सुधार किया है, जिससे यौन रूप से उकसाने वाले और हिंसक कंटेंट को कम दिखाया जा सके. इसके लिए कंपनी ने ज्यादा एडवांस AI मॉडल लागू किए हैं, जो यूजर्स तक पहुंचने से पहले ही अवांछित पोस्ट की पहचान कर उन्हें फ़िल्टर कर देते हैं.
कंपनी ने बताया कि भारत के लिए लागू किए गए ये उपाय उन अकाउंट्स से सुझाए गए कंटेंट पर लागू होते हैं, जिन्हें यूज़र फॉलो नहीं करते. इसका संबंध इस बात से है कि Instagram के एल्गोरिदम किस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देते हैं, न कि खुद उस कंटेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से.
यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब भारत में सोशल मीडिया एल्गोरिदम की रेगुलेटरी स्क्रूटनी. बढ़ गई है. 10 अक्टूबर की एक एडवाइजरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने Meta से कहा है कि वह अपनी रैंकिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम की समीक्षा करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संभावित रूप से भ्रामक, हेरफेर की गई या संदर्भ से हटकर पेश की गई सामग्री को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा न मिले.
हालांकि, Meta ने यह नहीं बताया कि क्या ये बदलाव सरकार की सलाह से जुड़े हैं. Meta ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा कि इन बदलावों की वजह से, एक साल पहले की तुलना में, यूज़र्स द्वारा सुझाए गए कंटेंट की रिपोर्ट करने की दर आधी हो गई है.
प्लेटफ़ॉर्म ने बताया कि उसने पिछले एक साल में डिफ़ॉल्ट सुरक्षा उपायों को मज़बूत किया है. इसके लिए उसने अपने सिस्टम को इस तरह से तैयार किया है कि वह ऐसा कंटेंट न दिखाए, जिसे भारत के यूज़र्स नहीं देखना चाहते. ये उपाय रील्स, एक्सप्लोर और फ़ीड पर मिलने वाले सुझावों (रिकमेंडेशन) पर लागू होते हैं, जहां Instagram ऐसे अकाउंट्स का कंटेंट दिखाता है, जिन्हें यूज़र्स ने पहले से फ़ॉलो नहीं किया होता है.
अपग्रेड के हिस्से के रूप में, Instagram अपने 'रिकमेंडेशन दिशानिर्देशों' के आधार पर कंटेंट का आकलन करने के लिए अधिक सक्षम AI मॉडल का उपयोग कर रहा है. इससे इसके सिस्टम संभावित रूप से आपत्तिजनक सामग्री का पहले ही पता लगाकर उसे सीमित कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे यूजर्स द्वारा उसे रिपोर्ट करने या छिपाने का इंतज़ार करें.
Meta ने कहा कि, "आज, हमारे सिस्टम इस तरह के कंटेंट को रिकमेंडेशन से दूर रखते हैं. इसमें यौन रूप से उकसाने वाला कंटेंट और हिंसा दिखाने वाला कंटेंट शामिल है."
कंपनी ने बताया कि इन सुधारों की मदद से वह भारत में ऐसे कंटेंट को पहले से ही कम कर पाई है, जो उसके रिकमेंडेशन मानकों पर खरा नहीं उतरता. कंपनी ने यह नहीं बताया कि कुल कितना कंटेंट इससे प्रभावित हुआ, रिकमेंडेशन में से कितना हिस्सा फ़िल्टर किया गया, या यूज़र रिपोर्ट में आई कमी का हिसाब लगाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया गया.
Instagram के अनुशंसा मानक, उसके सामुदायिक मानकों से अलग हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंधित सामग्री को नियंत्रित करते हैं. सामुदायिक स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटा दिया जाता है, जबकि आपत्तिजनक, संवेदनशील या निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री, जो इन नियमों का उल्लंघन नहीं करती है, व्यापक दर्शकों को अनुशंसित किए बिना भी सुलभ बनी रहती है.
कंपनी ने कहा कि किसी विशेष देश में गैरकानूनी सामग्री को वहां प्रतिबंधित कर दिया जाता है. अनुशंसाएं यह निर्धारित करती हैं कि उपयोगकर्ता सक्रिय रूप से फॉलो किए जाने वाले खातों के अलावा अन्य सामग्री कैसे खोजते हैं, जिससे प्लेटफ़ॉर्म के एल्गोरिदम को उनकी फ़ीड में दिखाई देने वाली सामग्री और पूरे सेवा क्षेत्र में प्रसारित होने वाली सामग्री पर काफी प्रभाव मिलता है.
प्लेटफ़ॉर्म-व्यापी अनुशंसा फ़िल्टर के साथ-साथ, Instagram यूजर्स को उनके द्वारा देखी जाने वाली सामग्री को अनुकूलित करने और प्लेटफ़ॉर्म पर इंटरैक्शन को प्रबंधित करने के लिए नियंत्रण प्रदान करता है.
इसका 'सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल' फीचर यूजर्स को सर्च, रील्स, एक्सप्लोर, सुझाए गए अकाउंट्स और इन-फीड सुझावों में कम संवेदनशील सामग्री देखने का विकल्प देता है. Instagram ने बताया कि भारत में उसके सिस्टम पहले से ही सबसे अधिक परिपक्व सामग्री को सुझावों से बाहर रखते हैं. इस सेटिंग की मदद से उपयोगकर्ता अन्य संवेदनशील सामग्री को भी और अधिक सीमित कर सकते हैं.
यूजर्स उन अकाउंट्स से आने वाले राजनीतिक कंटेंट को कम देखने का विकल्प चुन सकते हैं, जिन्हें वे फॉलो नहीं करते हैं. वे 'इंटरेस्ट नहीं है' विकल्प के ज़रिए पोस्ट को फ़्लैग कर सकते हैं, और 'हिडन वर्ड्स' फ़ीचर का इस्तेमाल करके कमेंट्स और मैसेज रिक्वेस्ट से चुनिंदा शब्दों, वाक्यांशों और इमोजी को फ़िल्टर कर सकते हैं.
इसका ब्लॉकिंग फ़ीचर कुछ खास अकाउंट्स को प्रोफ़ाइल खोजने, पोस्ट देखने या मैसेज भेजने से रोकता है. इसमें वे नए अकाउंट्स भी शामिल हैं, जिन्हें ये यूज़र्स बना सकते हैं. पिछले साल भारत में पेश किए गए Instagram के 'टीन अकाउंट्स' के ज़रिए, किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है.
ये अकाउंट कम उम्र के यूज़र्स को अपने आप '13-प्लस' कंटेंट सेटिंग में डाल देते हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म की उम्र-उपयुक्त कंटेंट गाइडलाइंस के तहत काम करती है. ये बदलाव ऐसे समय में आए हैं, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ऑनलाइन सुरक्षा, एल्गोरिदम के जरिए कंटेंट बांटने के तरीकों और युवा उपयोगकर्ताओं के संभावित रूप से हानिकारक सामग्री के संपर्क में आने को लेकर जांच-पड़ताल बढ़ रही है.
Meta ने कहा कि यूज़र फीडबैक - जिसमें पोस्ट को छिपाना या 'Not Interested' चुनना शामिल है - उसके रिकमेंडेशन सिस्टम को जानकारी देता है. इससे ऐसे कंटेंट की पहचान करने में मदद मिलती है, जिसे यूज़र नहीं देखना चाहते.
कंपनी ने कहा कि जैसे-जैसे यूज़र का व्यवहार और तकनीक बदलेगी, वह अपने डिटेक्शन सिस्टम को और बेहतर बनाती रहेगी. इस प्रक्रिया में भारत के यूज़र्स से मिलने वाला फीडबैक आगे के बदलावों के लिए मददगार साबित होगा.