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Instagram ने भारत में यौन और हिंसक कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए रिकमेंडेशन सिस्टम में किए सुधार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - AFP )

नई दिल्ली: Meta प्लेटफॉर्म्स ने मंगलवार को बताया कि उसने भारत में Instagram के कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम में सुधार किया है, जिससे यौन रूप से उकसाने वाले और हिंसक कंटेंट को कम दिखाया जा सके. इसके लिए कंपनी ने ज्यादा एडवांस AI मॉडल लागू किए हैं, जो यूजर्स तक पहुंचने से पहले ही अवांछित पोस्ट की पहचान कर उन्हें फ़िल्टर कर देते हैं.

कंपनी ने बताया कि भारत के लिए लागू किए गए ये उपाय उन अकाउंट्स से सुझाए गए कंटेंट पर लागू होते हैं, जिन्हें यूज़र फॉलो नहीं करते. इसका संबंध इस बात से है कि Instagram के एल्गोरिदम किस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देते हैं, न कि खुद उस कंटेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से.

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब भारत में सोशल मीडिया एल्गोरिदम की रेगुलेटरी स्क्रूटनी. बढ़ गई है. 10 अक्टूबर की एक एडवाइजरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने Meta से कहा है कि वह अपनी रैंकिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम की समीक्षा करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संभावित रूप से भ्रामक, हेरफेर की गई या संदर्भ से हटकर पेश की गई सामग्री को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा न मिले. हालांकि, Meta ने यह नहीं बताया कि क्या ये बदलाव सरकार की सलाह से जुड़े हैं. Meta ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा कि इन बदलावों की वजह से, एक साल पहले की तुलना में, यूज़र्स द्वारा सुझाए गए कंटेंट की रिपोर्ट करने की दर आधी हो गई है. प्लेटफ़ॉर्म ने बताया कि उसने पिछले एक साल में डिफ़ॉल्ट सुरक्षा उपायों को मज़बूत किया है. इसके लिए उसने अपने सिस्टम को इस तरह से तैयार किया है कि वह ऐसा कंटेंट न दिखाए, जिसे भारत के यूज़र्स नहीं देखना चाहते. ये उपाय रील्स, एक्सप्लोर और फ़ीड पर मिलने वाले सुझावों (रिकमेंडेशन) पर लागू होते हैं, जहां Instagram ऐसे अकाउंट्स का कंटेंट दिखाता है, जिन्हें यूज़र्स ने पहले से फ़ॉलो नहीं किया होता है. अपग्रेड के हिस्से के रूप में, Instagram अपने 'रिकमेंडेशन दिशानिर्देशों' के आधार पर कंटेंट का आकलन करने के लिए अधिक सक्षम AI मॉडल का उपयोग कर रहा है. इससे इसके सिस्टम संभावित रूप से आपत्तिजनक सामग्री का पहले ही पता लगाकर उसे सीमित कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे यूजर्स द्वारा उसे रिपोर्ट करने या छिपाने का इंतज़ार करें. Meta ने कहा कि, "आज, हमारे सिस्टम इस तरह के कंटेंट को रिकमेंडेशन से दूर रखते हैं. इसमें यौन रूप से उकसाने वाला कंटेंट और हिंसा दिखाने वाला कंटेंट शामिल है." कंपनी ने बताया कि इन सुधारों की मदद से वह भारत में ऐसे कंटेंट को पहले से ही कम कर पाई है, जो उसके रिकमेंडेशन मानकों पर खरा नहीं उतरता. कंपनी ने यह नहीं बताया कि कुल कितना कंटेंट इससे प्रभावित हुआ, रिकमेंडेशन में से कितना हिस्सा फ़िल्टर किया गया, या यूज़र रिपोर्ट में आई कमी का हिसाब लगाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया गया. Instagram के अनुशंसा मानक, उसके सामुदायिक मानकों से अलग हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंधित सामग्री को नियंत्रित करते हैं. सामुदायिक स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटा दिया जाता है, जबकि आपत्तिजनक, संवेदनशील या निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री, जो इन नियमों का उल्लंघन नहीं करती है, व्यापक दर्शकों को अनुशंसित किए बिना भी सुलभ बनी रहती है.