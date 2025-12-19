ETV Bharat / technology

Instagram ने Hashtags पर कसी लगाम, अब Reel या Post में सिर्फ 5 हैशटैग्स की इजाज़त

Instagram ने Reel और पोस्ट में hashtags की लिमिट 5 कर दी है, कंपनी का कहना है targeted टैग्स से reach बेहतर होती है. ( Image Credit: AP )

हैदराबाद: इंस्टाग्राम ने कंटेंट डिस्कवरी को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है. अब यूज़र्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाले किसी भी रील या फोटो के साथ अधिकतम 5 हैशटैग्स ही यूज़ कर पाएंगे. अभी तक मेटा की इस फोटो शेयरिंग कंपनी इंस्टाग्राम ने पोस्ट के लिए हैशटैग्स की संख्या अधिकतम 30 थी. इस कारण यूज़र्स अपने हर पोस्ट के लिए बहुत सारे हैशटैग्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे. इंस्टाग्राम ने नई घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि अब हैशटैग्स की संख्या सीमित कर दी गई है. अब तक जहां यूज़र्स अपने किसी भी पोस्ट या रील्स के लिए 30 हैशटैग्स जोड़ सकते थे, लेकिन इस संख्या को कम करके सिर्फ 5 कर दिया गया है. अब यूज़र्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने वाले किसी भी रील्स या फोटो के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 हैशटैग्स ही लिख पाएंगे. Instagram ने यह जानकारी अपने Creators अकाउंट के ज़रिए दी. कंपनी के मुताबिक, कम लेकिन सटीक और कंटेंट से जुड़े हैशटैग्स इस्तेमाल करने से न सिर्फ पोस्ट की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, बल्कि यूज़र्स का एक्सपीरियंस भी सुधरता है.