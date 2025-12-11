ETV Bharat / technology

Instagram ने लॉन्च किया Your Algorithm टूल, अब Reels में नहीं चलेगी एल्गोरिद्म की मनमानी!

Instagram का नया Your Algorithm फीचर अब यूजर्स को अपनी Reels फीड पूरी तरह अपने पसंद के हिसाब से एडजस्ट करने की आज़ादी देता है.

Instagram has launched the Your Algorithm tool for Reels, which personalizes your feed in real time based on your favorite topics.
Instagram ने Reels के लिए Your Algorithm टूल लॉन्च किया जो आपके पसंदीदा टॉपिक्स के आधार पर आपकी फीड को रियल टाइम में पर्सनलाइज करता है. (फोटो क्रेडिट: Instagram)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 9:02 PM IST

हैदराबाद: इंस्टाग्राम ने यूज़र को अपनी फीड पर पहले से ज्यादा कंट्रोल देने के लिए एक नया फीचर रोलआउट किया है, जिसका नाम Your Algorithm है. इंस्टाग्राम का कहना है कि यह फीचर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से आपकी रील्स फीड को आपके टेस्ट और मूड के हिसाब से कस्टमाइज़ करेगा. फिलहाल, यह टूल अमेरिका में इंग्लिश लैंग्वेज के साथ शुरू हुआ है और आने वाले कुछ हफ्ते में इसे ग्लोबली भी लॉन्च किया जाएगा. इस जानकारी को इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने भी इसे कंफर्म किया है.

इंस्टाग्राम पर Reels देखते वक्त स्क्रीन के टॉप राइट में दो लाइन्स के साथ हार्ट जैसा एक छोटा सा आइकॉन दिखेगा. इसी पर टैप करते ही Your Algorithm खुल जाएगा, जहां Instagram आपको दिखाएगा कि वो आपको किन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड मानता है. ये टॉपिक्स कुछ इस तरह हो सकते हैं:

  • स्पोर्ट्स
  • हॉरर मूवीज
  • जिम
  • फूड
  • डे इन लाइफ
  • कॉलेज फुटबॉल
  • कई दूसरे कैटेगरी बेस्ड इंटरेस्ट

आप चाहें तो सर्च बार में टाइप करके इंस्टाग्राम को बता सकते हैं कि आपको किन चीजों की Reels ज्यादा चाहिए और किन टॉपिक्स की कम. आपके द्वारा चुने हुए ऑप्शंस की बेसिस पर रील्स का रेकमेंडेशन बदल जाएगा.

फीचरक्या करता है
Your Algorithmआइकॉन Reels पर टॉप राइट में दिखेगा
टॉपिक्स का सेक्शनInstagram आपके इंटरेस्ट बताएगा
कस्टमाइजेशनज्यादा या कम क्या दिखे, यूजर तय करेगा
AI पर्सनलाइजेशनआपकी पसंद के हिसाब से फीड बदलेगी
भविष्य के अपडेटExplore और Home टैब में भी आएगा

इंस्टाग्राम का कहना है कि यह फीचर सिर्फ यूजर्स की मर्जी पर काम करेगा, यानी अगर आप चाहें तो आप AI को अपनी पसंद शेयर कर सकते हैं और एल्गोरिदम उसी के आधार पर आपकी फीड एडजस्ट करेगा.

अभी के लिए इंस्टाग्राम का यह Your Algorithm फीचर सिर्फ Reels टैब पर दिखेगा लेकिन कंपनी ने साफ कहा है कि आने वाले समय में यह Explore और Home टैब पर भी उपलब्ध होगा. इससे यूजर्स को पूरे इंस्टाग्राम पर कंट्रोल जैसा फिल मिलेगा कि वो क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं.

