Instagram ने लॉन्च किया Your Algorithm टूल, अब Reels में नहीं चलेगी एल्गोरिद्म की मनमानी!

Instagram ने Reels के लिए Your Algorithm टूल लॉन्च किया जो आपके पसंदीदा टॉपिक्स के आधार पर आपकी फीड को रियल टाइम में पर्सनलाइज करता है. ( फोटो क्रेडिट: Instagram )

हैदराबाद: इंस्टाग्राम ने यूज़र को अपनी फीड पर पहले से ज्यादा कंट्रोल देने के लिए एक नया फीचर रोलआउट किया है, जिसका नाम Your Algorithm है. इंस्टाग्राम का कहना है कि यह फीचर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से आपकी रील्स फीड को आपके टेस्ट और मूड के हिसाब से कस्टमाइज़ करेगा. फिलहाल, यह टूल अमेरिका में इंग्लिश लैंग्वेज के साथ शुरू हुआ है और आने वाले कुछ हफ्ते में इसे ग्लोबली भी लॉन्च किया जाएगा. इस जानकारी को इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने भी इसे कंफर्म किया है. इंस्टाग्राम पर Reels देखते वक्त स्क्रीन के टॉप राइट में दो लाइन्स के साथ हार्ट जैसा एक छोटा सा आइकॉन दिखेगा. इसी पर टैप करते ही Your Algorithm खुल जाएगा, जहां Instagram आपको दिखाएगा कि वो आपको किन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड मानता है. ये टॉपिक्स कुछ इस तरह हो सकते हैं: स्पोर्ट्स

हॉरर मूवीज

जिम

फूड

डे इन लाइफ

कॉलेज फुटबॉल

कई दूसरे कैटेगरी बेस्ड इंटरेस्ट