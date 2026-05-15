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Instagram ने लॉन्च किया नया Instants फीचर, करीबी दोस्तों को भेज पाएंगे बिना एडिट की हुई फोटो

Instagram ने Instants नाम का नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूज़र्स रियल-टाइम में, बिना एडिट की हुई फोटो करीबी दोस्तों को भेज पाएंगे.

Instants by Instagram
Instagram ने लॉन्च किया नया Instants फीचर (फीचर - Meta Newsroom)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 1:04 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: Instagram ने Instants नाम का एक नया फोटो-शेयरिंग फीचर शुरू किया है, जिससे यूज़र्स अपने करीबी दोस्तों या म्यूचुअल फॉलोअर्स को कैंडिड, रियल-टाइम स्नैपशॉट भेज सकते हैं. Instants के ज़रिए शेयर की गई फोटो एक बार देखने के बाद गायब हो जाती हैं और 24 घंटे बाद उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता.

आम इंस्टाग्राम पोस्ट या स्टोरीज़ के उलट, इंस्टेंट्स फीचर के तहत क्लिक की गई फोटो को भेजने से पहले एडिट नहीं किया जा सकता, जिससे यूज़र्स को असली, बिना फिल्टर किए हुए पल कैप्चर होते ही शेयर करने पड़ते हैं. फोटो रियल टाइम में कैप्चर की जानी चाहिए, क्योंकि डिवाइस के कैमरा रोल से अपलोड करने की इजाज़त नहीं होती है.

Instagram Instants दुनिया भर में Instagram फीचर के तौर पर और iOS और Android पर कुछ देशों में स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर उपलब्ध है.

Instants फ़ीचर कैसे काम करता है?
यूज़र्स Instagram इनबॉक्स में शॉर्टकट से या डेडिकेटेड Instants ऐप से Instants कैमरा एक्सेस कर सकते हैं. फ़ोटो क्लिक करने के बाद, यूज़र्स इसे अपनी क्लोज़ फ्रेंड्स लिस्ट या उन फ़ॉलोअर्स के साथ शेयर करना चुन सकते हैं जिन्हें वे आपस में फ़ॉलो करते हैं. हालांकि कैप्शन जोड़ा जा सकता है, लेकिन कोई और एडिट अलाउड नहीं है.

शेयर किया गया Instant पाने वाले के इनबॉक्स में फ़ोटो के ढेर के रूप में दिखता है और खुलने के बाद गायब हो जाता है. रिसीवर इमोजी रिएक्शन, टेक्स्ट रिप्लाई या इंस्टेंट वापस भेजकर जवाब दे सकते हैं.

प्रमुख फीचर्स
Instagram ने Instants में कई उपयोगी टूल बनाए हैं:

Archive: सभी शेयर किए गए इंस्टेंट एक साल तक के लिए प्राइवेट, सिर्फ़ यूज़र के लिए आर्काइव में सेव किए जाते हैं.

Stories का रीकैप: यूज़र आर्काइव किए गए Instant को एक रीकैप में इकट्ठा करके Instagram स्टोरीज़ पर शेयर कर सकते हैं.

कोई स्क्रीनशॉट नहीं: पाने वालों को शेयर किए गए Instant का स्क्रीनशॉट लेने या स्क्रीन-रिकॉर्ड करने से ब्लॉक कर दिया जाता है.

अनडू: यूज़र किसी Instant को खोलने से पहले वापस ले सकते हैं, या उसे अपने आर्काइव से डिलीट करके उन दोस्तों को अनसेंड कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक उसे नहीं देखा है.

स्नूज़: यूज़र इनबॉक्स पाइल को दबाकर और दाईं ओर स्वाइप करके आने वाले Instant को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं.

सेफ्टी और पैरेंटल कंट्रोल
इंस्टाग्राम के मौजूदा सेफ्टी टूल्स, जिसमें ब्लॉक, म्यूट और रिस्ट्रिक्ट फीचर शामिल हैं, Instants पर काम करते हैं. सिर्फ़ वही लोग जिन्हें भेजने वाले ने खास तौर पर चुना है, जैसे कि क्लोज फ्रेंड्स या म्यूचुअल फॉलोअर्स, शेयर किया गया कंटेंट देख सकते हैं.

छोटे यूज़र्स के लिए, Instants अपने आप Instagram के टीन अकाउंट्स और फ़ैमिली सेंटर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जिसके लिए अलग से पेरेंटल सेटअप की ज़रूरत नहीं होती. अगर कोई पेरेंट पहले से ही Instagram पर अपने टीनएजर को सुपरवाइज़ करता है, तो वह सुपरविज़न अपने आप Instants पर चला जाता है.

टीन-स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में शेयर्ड डेली टाइम लिमिट शामिल हैं, जो टीन के ओवरऑल Instagram स्क्रीन टाइम में Instants के इस्तेमाल को गिनती हैं, स्लीप मोड जो डिफ़ॉल्ट रूप से रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच नोटिफ़िकेशन म्यूट करता है और एक्सेस को रोकता है, और एक पेरेंट नोटिफ़िकेशन टीन के पहली बार Instants ऐप डाउनलोड करने पर नोटिफ़ाई करेगा.

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