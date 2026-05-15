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Instagram ने लॉन्च किया नया Instants फीचर, करीबी दोस्तों को भेज पाएंगे बिना एडिट की हुई फोटो

Instagram ने लॉन्च किया नया Instants फीचर ( फीचर - Meta Newsroom )

हैदराबाद: Instagram ने Instants नाम का एक नया फोटो-शेयरिंग फीचर शुरू किया है, जिससे यूज़र्स अपने करीबी दोस्तों या म्यूचुअल फॉलोअर्स को कैंडिड, रियल-टाइम स्नैपशॉट भेज सकते हैं. Instants के ज़रिए शेयर की गई फोटो एक बार देखने के बाद गायब हो जाती हैं और 24 घंटे बाद उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता. आम इंस्टाग्राम पोस्ट या स्टोरीज़ के उलट, इंस्टेंट्स फीचर के तहत क्लिक की गई फोटो को भेजने से पहले एडिट नहीं किया जा सकता, जिससे यूज़र्स को असली, बिना फिल्टर किए हुए पल कैप्चर होते ही शेयर करने पड़ते हैं. फोटो रियल टाइम में कैप्चर की जानी चाहिए, क्योंकि डिवाइस के कैमरा रोल से अपलोड करने की इजाज़त नहीं होती है. Instagram Instants दुनिया भर में Instagram फीचर के तौर पर और iOS और Android पर कुछ देशों में स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर उपलब्ध है. Instants फ़ीचर कैसे काम करता है?

यूज़र्स Instagram इनबॉक्स में शॉर्टकट से या डेडिकेटेड Instants ऐप से Instants कैमरा एक्सेस कर सकते हैं. फ़ोटो क्लिक करने के बाद, यूज़र्स इसे अपनी क्लोज़ फ्रेंड्स लिस्ट या उन फ़ॉलोअर्स के साथ शेयर करना चुन सकते हैं जिन्हें वे आपस में फ़ॉलो करते हैं. हालांकि कैप्शन जोड़ा जा सकता है, लेकिन कोई और एडिट अलाउड नहीं है. शेयर किया गया Instant पाने वाले के इनबॉक्स में फ़ोटो के ढेर के रूप में दिखता है और खुलने के बाद गायब हो जाता है. रिसीवर इमोजी रिएक्शन, टेक्स्ट रिप्लाई या इंस्टेंट वापस भेजकर जवाब दे सकते हैं. प्रमुख फीचर्स

Instagram ने Instants में कई उपयोगी टूल बनाए हैं: