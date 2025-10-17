ETV Bharat / technology

Instagram पर आई Diwali की चमक, अब फोटो और वीडियो में दिखेगी पटाखों और रंगोली की झलक

Instagram और Meta AI ने Diwali के लिए खास Restyle इफेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिससे फोटो और वीडियो में festive टच आसानी से आएगा ( फोटो क्रेडिट: Meta )

हैदराबाद: दिवाली भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है. इस बार इंस्टाग्राम ने अपने भारतीय यूज़र्स के लिए दिवाली के त्योहार को खास बनाने के लिए कुछ खास फीचर्स को पेश किया है. मेटा ने इंस्टाग्राम पर दिवाली थीम्ड स्पेशल इफेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी फोटो और वीडियो को फेस्टिव टच दे सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी अन्य ऐप को भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ इंस्टाग्राम की “Restyle” फीचर से आप अपनी स्टोरीज़ और वीडियोज़ को पटाखों, दीयों और रंगोली की रोशनी में बदल सकते हैं. Restyle फीचर क्या है? Restyle मेटा एआई का एक बड़ा खास और क्रिएटिव टूल है, जो आपके कंटेंट (फोटो या वीडियो) को एआई की मदद से नया लुक देता है. इस बार कंपनी ने इसमें दिवाली स्पेशल टच जोड़ा है, जिससे आपके पोस्ट में फेस्टिव ग्लो आएगा. इस तरह से इंस्टाग्राम ने इस बार आपकी दिवाली को स्पेशल बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया है. अब Instagram पर Diwali वाला मूड Meta ने Diwali के लिए छह स्पेशल इफेक्ट्स लॉन्च किए हैं- इमेजेस के लिए: Fireworks (आतिशबाज़ी वाला लुक)

Diyas (दीयों की गर्माहट)

Rangoli (रंगों से सजा डिज़ाइन) वीडियोज़ के लिए: Lanterns (उड़ते दीयों का नज़ारा)

Marigold (गेंदे के फूलों का इफेक्ट)

Rangoli (फेस्टिव बैकग्राउंड) हर इफेक्ट Diwali की ट्रेडिशन और कलरफुल कल्चर से इंस्पायर्ड है, ताकि आपका कंटेंट और भी ज़्यादा वाइब्रेंट लगे. इंस्टाग्राम की “Restyle” फीचर से आप अपनी स्टोरीज़ और वीडियोज़ को पटाखों, दीयों और रंगोली की रोशनी में बदल सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Meta) कैसे इस्तेमाल करें Restyle फीचर स्टेप 1: अगर आप Stories में Diwali लुक देना चाहते हैं, तो ये करें – स्टेप 2: Instagram खोलिए और “+” पर टैप करके Story सेक्शन में जाइए. स्टेप 3: अपनी गैलरी से कोई फोटो या वीडियो सिलेक्ट करें.