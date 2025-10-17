Instagram पर आई Diwali की चमक, अब फोटो और वीडियो में दिखेगी पटाखों और रंगोली की झलक

ETV Bharat / technology

Instagram और Meta AI ने Diwali के लिए खास Restyle इफेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिससे फोटो और वीडियो में festive टच आसानी से आएगा (फोटो क्रेडिट: Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 1:23 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: दिवाली भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है. इस बार इंस्टाग्राम ने अपने भारतीय यूज़र्स के लिए दिवाली के त्योहार को खास बनाने के लिए कुछ खास फीचर्स को पेश किया है. मेटा ने इंस्टाग्राम पर दिवाली थीम्ड स्पेशल इफेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी फोटो और वीडियो को फेस्टिव टच दे सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी अन्य ऐप को भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ इंस्टाग्राम की “Restyle” फीचर से आप अपनी स्टोरीज़ और वीडियोज़ को पटाखों, दीयों और रंगोली की रोशनी में बदल सकते हैं.

Restyle फीचर क्या है?

Restyle मेटा एआई का एक बड़ा खास और क्रिएटिव टूल है, जो आपके कंटेंट (फोटो या वीडियो) को एआई की मदद से नया लुक देता है. इस बार कंपनी ने इसमें दिवाली स्पेशल टच जोड़ा है, जिससे आपके पोस्ट में फेस्टिव ग्लो आएगा. इस तरह से इंस्टाग्राम ने इस बार आपकी दिवाली को स्पेशल बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया है.

अब Instagram पर Diwali वाला मूड

Meta ने Diwali के लिए छह स्पेशल इफेक्ट्स लॉन्च किए हैं-

इमेजेस के लिए:

  • Fireworks (आतिशबाज़ी वाला लुक)
  • Diyas (दीयों की गर्माहट)
  • Rangoli (रंगों से सजा डिज़ाइन)

वीडियोज़ के लिए:

  • Lanterns (उड़ते दीयों का नज़ारा)
  • Marigold (गेंदे के फूलों का इफेक्ट)
  • Rangoli (फेस्टिव बैकग्राउंड)

हर इफेक्ट Diwali की ट्रेडिशन और कलरफुल कल्चर से इंस्पायर्ड है, ताकि आपका कंटेंट और भी ज़्यादा वाइब्रेंट लगे.

Instagram adds Diwali filters
इंस्टाग्राम की “Restyle” फीचर से आप अपनी स्टोरीज़ और वीडियोज़ को पटाखों, दीयों और रंगोली की रोशनी में बदल सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Meta)

कैसे इस्तेमाल करें Restyle फीचर

स्टेप 1: अगर आप Stories में Diwali लुक देना चाहते हैं, तो ये करें –

स्टेप 2: Instagram खोलिए और “+” पर टैप करके Story सेक्शन में जाइए.

स्टेप 3: अपनी गैलरी से कोई फोटो या वीडियो सिलेक्ट करें.

स्टेप 4: ऊपर दिए गए टॉप बार में Restyle आइकन (पेंटब्रश) पर टैप करें.

स्टेप 5: अब इफेक्ट्स ब्राउज़र में जाकर Diwali इफेक्ट चुनें — Fireworks, Diyas या Rangoli.

स्टेप 6: Done दबाकर स्टोरी पोस्ट करें.

Edits App में भी है Diwali वर्ज़न

अगर आप वीडियोज़ को एडिट करना पसंद करते हैं, तो Meta का “Edits App” आपके लिए परफेक्ट है. यहां भी अब Restyle के अंदर Diwali इफेक्ट्स जोड़ दिए गए हैं. आइए हम आपको इसके स्टेप्स बताते हैं:

स्टेप 1: Edits App खोलिए और + दबाकर नया प्रोजेक्ट बनाइए.

स्टेप 2: वीडियो चुनिए (Reels, Camera या Gallery से).

स्टेप 3: वीडियो टाइमलाइन में आएगा, उस पर टैप करें.

स्टेप 4:नीचे की ओर स्क्रॉल करें और Restyle पर टैप करें.

स्टेप 5: Diwali हेडर के अंदर जाएं और Lanterns, Marigold या Rangoli चुनें.

स्टेप 6: एडिट पूरा होने पर Export करें और पोस्ट डालें.

कितने दिन रहेंगे ये इफेक्ट्स?

ये फेस्टिव इफेक्ट्स दो हफ्तों के लिए लिमिटेड टाइम तक ही रहेंगे यानी 29 अक्टूबर तक. ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि US, Canada, Singapore, और Australia में भी यूज़ किए जा सकेंगे. अगर आप Diwali के लिए Instagram पोस्ट या रील डालने की सोच रहे हैं, तो अब आपके पास एक अच्छा मौका है.

Ray-Ban Meta ग्लासेस पर भी है Diwali का जश्न

कल Meta ने बताया था कि अब Ray-Ban Meta ग्लासेस से भी आप Diwali-स्टाइल्ड फोटो क्लिक कर सकते हैं.

आपको बस यह कहना होगा:

“Hey Meta, Restyle this.”

उसके बाद ग्लासेस अपने आप आपकी फोटो को Diwali lights, fireworks और rangoli के साथ ट्रांसफॉर्म कर देंगे. इन फोटोज़ को आप Meta AI App में जाकर देख सकते हैं.

