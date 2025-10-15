ETV Bharat / technology

Instagram पर टीन यूज़र्स के लिए आया PG-13 मोड, अब उन्हें उम्र के हिसाब से सिर्फ सेफ कंटेंट ही दिखेगा

Instagram अब टीन यूज़र्स को PG-13 मूवी जैसी लिमिट्स में कंटेंट दिखाएगा, और पैरेंट्स को नया Limited Content कंट्रोल फीचर मिलेगा. ( फोटो कंटेंट: Meta )

हैदराबाद: मेटा ने इंस्टाग्राम पर टीन अकाउंट्स यानी टीनेज यूज़र्स के लिए अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है. यह एक ऐसा अपडेट है, जो सीधे-सीधे पैरेंट्स और टीन यूज़र्स, दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इस नए अपडेट के बाद इंस्टाग्राम पर टीन यूज़र्स को वही कंटेंट दिखाई देगा, जो PG-13 मूवी में देखने को मिलता है. इसका मतलब है कि 13 से 17 साल के बच्चों को उसी तरह का कंटेंट दिखाई देगा, जो एक PG-13 मूवी में देखने को मिलता है यानी हल्का-फुल्का मस्तीभरा कंटेंट, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का ज्यादा एडल्ट या नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट नहीं होगा.

PG-13 कंटेंट सेटिंग क्या है?

PG-13 रेटिंग का मतलब “Parents Guidance – 13” होता है, यानी ऐसा कंटेंट जिसमें कुछ सीन या लैंग्वेज बच्चों के लिए थोड़ा मैच्योर हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से एडल्ट नहीं होती. मेटा का कहना है कि अब इंस्टाग्राम की फीड, रील्स और रिकमेंडेशन में वहीं कंटेंट दिखाई देंगे, दो PG-13 मूवी लेवल का होगा.

मेटा के मुताबिक, अब से हर टीनेजर का इंस्टाग्राम अकाउंट डिफॉल्ट तौर पर यानी पहले से ही 13+ मोड पर होगा. इसका मतलब है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे खुद से इस सेटिंग को ऑफ नहीं कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपने पैरेंट्स की परमिशन लेनी ही होगी. इंस्टाग्राम का कहना है कि उसने यह बदलाव पैरेंट्स की फीडबैक को सुनने और समझने के बाद किया है. इंस्टाग्राम ने हजारों पैरेंट्स से बात करके तय किया है कि PG-13 मूवी रेटिंग एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसे पैरेंट्स समझते हैं और उस पर भरोसा करते हैं. इसके लागू करने से टीन यूज़र्स को इंस्टाग्राम पर वैसे ही कंटेंट देखने को मिलेंगे, जो उनकी उम्र के लिए सेफ और एज-अप्रोप्रियेट हो.

फीचर नया अपडेट कंटेंट सेटिंग अब Teen Accounts को PG-13 रेटिंग के हिसाब से गाइड किया जाएगा 13+ मोड 18 साल से कम वाले यूज़र्स के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से एक्टिव रहेगा पैरेंट कंट्रोल्स पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे के लिए और भी स्ट्रिक्ट “Limited Content” मोड लगा सकते हैं AI चैट्स अब टीन्स के लिए AI चैट्स भी PG-13 गाइडलाइन के हिसाब से सीमित होंगी सर्च फिल्टर अब “alcohol”, “gore”, “suicide” जैसे टर्म्स की सर्च रिजल्ट्स टीन्स के लिए ब्लॉक रहेंगे

पैरेंट्स के लिए आया नया ‘Limited Content’ मोड

इंस्टाग्राम ने अब बाय डिफॉल्ट PG-13 कंटेंट सेटिंग फीचर को तो रोलआउट कर दिया है, लेकिन हर पैरेंट्स का नज़रिया अलग-अलग होता है. कोई PG-13 को ठीक मानता है तो कुछ पैरेंट्स को उनके बच्चों के लिए इस रेटिंग्स में आने वाले कंटेंट भी ठीक नहीं लगते. इस कारण इंस्टाग्राम ने पैरेंट्स के लिए लिमिटिड कंटेंट मोड भी लॉन्च किया है. इस मोड के जरिए नीचे लिखे फीचर्स की सुविधा मिलेगी: