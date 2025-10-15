ETV Bharat / technology

Instagram पर टीन यूज़र्स के लिए आया PG-13 मोड, अब उन्हें उम्र के हिसाब से सिर्फ सेफ कंटेंट ही दिखेगा

Instagram ने Teen Accounts के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. अब टीन यूज़र्स को PG-13 मूवी जैसी कंटेंट लिमिट्स के तहत पोस्ट्स दिखाए जाएंगे.

Instagram will now show teen users content within PG-13 movie-like limits, and parents will get a new Limited Content control feature.
Instagram अब टीन यूज़र्स को PG-13 मूवी जैसी लिमिट्स में कंटेंट दिखाएगा, और पैरेंट्स को नया Limited Content कंट्रोल फीचर मिलेगा. (फोटो कंटेंट: Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 2:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: मेटा ने इंस्टाग्राम पर टीन अकाउंट्स यानी टीनेज यूज़र्स के लिए अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है. यह एक ऐसा अपडेट है, जो सीधे-सीधे पैरेंट्स और टीन यूज़र्स, दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इस नए अपडेट के बाद इंस्टाग्राम पर टीन यूज़र्स को वही कंटेंट दिखाई देगा, जो PG-13 मूवी में देखने को मिलता है. इसका मतलब है कि 13 से 17 साल के बच्चों को उसी तरह का कंटेंट दिखाई देगा, जो एक PG-13 मूवी में देखने को मिलता है यानी हल्का-फुल्का मस्तीभरा कंटेंट, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का ज्यादा एडल्ट या नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट नहीं होगा.

PG-13 कंटेंट सेटिंग क्या है?

PG-13 रेटिंग का मतलब “Parents Guidance – 13” होता है, यानी ऐसा कंटेंट जिसमें कुछ सीन या लैंग्वेज बच्चों के लिए थोड़ा मैच्योर हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से एडल्ट नहीं होती. मेटा का कहना है कि अब इंस्टाग्राम की फीड, रील्स और रिकमेंडेशन में वहीं कंटेंट दिखाई देंगे, दो PG-13 मूवी लेवल का होगा.

मेटा के मुताबिक, अब से हर टीनेजर का इंस्टाग्राम अकाउंट डिफॉल्ट तौर पर यानी पहले से ही 13+ मोड पर होगा. इसका मतलब है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे खुद से इस सेटिंग को ऑफ नहीं कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपने पैरेंट्स की परमिशन लेनी ही होगी. इंस्टाग्राम का कहना है कि उसने यह बदलाव पैरेंट्स की फीडबैक को सुनने और समझने के बाद किया है. इंस्टाग्राम ने हजारों पैरेंट्स से बात करके तय किया है कि PG-13 मूवी रेटिंग एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसे पैरेंट्स समझते हैं और उस पर भरोसा करते हैं. इसके लागू करने से टीन यूज़र्स को इंस्टाग्राम पर वैसे ही कंटेंट देखने को मिलेंगे, जो उनकी उम्र के लिए सेफ और एज-अप्रोप्रियेट हो.

फीचरनया अपडेट
कंटेंट सेटिंगअब Teen Accounts को PG-13 रेटिंग के हिसाब से गाइड किया जाएगा
13+ मोड18 साल से कम वाले यूज़र्स के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से एक्टिव रहेगा
पैरेंट कंट्रोल्सपेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे के लिए और भी स्ट्रिक्ट “Limited Content” मोड लगा सकते हैं
AI चैट्सअब टीन्स के लिए AI चैट्स भी PG-13 गाइडलाइन के हिसाब से सीमित होंगी
सर्च फिल्टरअब “alcohol”, “gore”, “suicide” जैसे टर्म्स की सर्च रिजल्ट्स टीन्स के लिए ब्लॉक रहेंगे

पैरेंट्स के लिए आया नया ‘Limited Content’ मोड

इंस्टाग्राम ने अब बाय डिफॉल्ट PG-13 कंटेंट सेटिंग फीचर को तो रोलआउट कर दिया है, लेकिन हर पैरेंट्स का नज़रिया अलग-अलग होता है. कोई PG-13 को ठीक मानता है तो कुछ पैरेंट्स को उनके बच्चों के लिए इस रेटिंग्स में आने वाले कंटेंट भी ठीक नहीं लगते. इस कारण इंस्टाग्राम ने पैरेंट्स के लिए लिमिटिड कंटेंट मोड भी लॉन्च किया है. इस मोड के जरिए नीचे लिखे फीचर्स की सुविधा मिलेगी:

  • टीन्स को और भी सीमित कंटेंट दिखेगा
  • वो किसी पोस्ट पर कमेंट नहीं कर पाएंगे, न ही किसी से कमेंट्स पा सकेंगे
  • अगले साल से इस मोड में AI चैटिंग भी और लिमिटेड होगी

इसके अलावा अगर कोई टीन पहले से किसी ऐसे अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है, जिसमें एडल्ट कंटेंट्स दिख रहे हैं तो अब वो उनके पोस्ट, डीएम या कमेंट्स नहीं देखा पाएगा और वो अकाउंट भी टीन को फॉलो नहीं कर पाएगा. इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम उन्हें सर्च रिजल्ट्स भी देखने नहीं देगा. मेटा का कहना है कि 96% पैरेंट्स ने इस फीचर को पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया है.

AI टेक्नोलॉजी भी सीखेगी 'एज गाइडलाइन्स'

अब इंस्टाग्राम की एआई टेक्नोलॉजी भी PG-13 कंटेंट सेटिंग रूल्स यानी एज गाइडलाइन्स को समेझगी और उसके हिसाब से ही यूज़र्स को रिस्पॉन्ड करेगी. इसका मतलब गै कि अगर कोई टीनेजर एआई से किसी भी तरह का कोई सेंसिटिव सवाल पूछेगा, तो एआई टेक्नोलॉजी उसे जवाब नहीं देगी.

मेटा ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि इंस्टाग्राम ने तीन मिलियन से भी ज्यादा पैरेंट्स से फीडबैक लिया. उन्हें असली पोस्ट दिखाए और पूछा कि क्या ये टीन्स के लिए ठीक है. इस फीडबैक के आधार पर ही इंस्टाग्राम ने टीन यूज़र्स के लिए अपनी गाइडलाइन्स को अपडेट किया है.

एक सर्वे के मुताबिक:

  • 95% पैरेंट्स को लगा कि यह अपडेट उनके बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा
  • 90% ने कहा कि इससे उन्हें समझना आसान होगा कि उनके बच्चे क्या देख सकते हैं

अब पैरेंट्स को इंस्टाग्राम पर लगातार सर्वे का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें वो पोस्ट्स को रेट कर सकेंगे. अगर पैरेंट्स को कोई पोस्ट गलत लगता है तो उसे फ्लैग कर सकते हैं और फिर इंस्टाग्राम की टीम से प्राथमिकता पर रिव्यू करेगी.

Meta का कहना है,

“हम जानते हैं कि हर परिवार अलग होता है. इसलिए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो बच्चों को सेफ़ रखे, लेकिन पैरेंट्स को भी कंट्रोल दे.”

कब और कहां लागू होगा ये अपडेट?

इंस्टाग्राम के इस नए अपडेट को सबसे पहले अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रोलआउट किया जा रहा है. इस साल के अंत तक में इसे पूरी तरह से रोलआउट कर दिया जाएगा. उसके बाद इसे ग्लोबली यानी भारत समेत हर देशों में रोलआउट किया जाएगा. इसके अलावा मेटा ने अपने पोस्ट के जरिए कंफर्म किया है कि Facebook पर भी टीन्स के लिए ऐसे ही age-appropriate कंटेंट प्रोटेक्शन जोड़े जाएंगे.

TAGGED:

META PARENTAL CONTROL UPDATE
INSTAGRAM PG 13 RULES
INSTAGRAM AGE APPROPRIATE CONTENT
INSTAGRAM CHILD PROTECTION
TEEN CONTENT RESTRICTIONS INSTAGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.